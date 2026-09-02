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Επανέρχεται για το θέμα των καθυστερήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια και τις βλάβες στην ελληνικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης, ζητώντας μάλιστα την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η Ryanair, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για εκτεταμένες καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο σε συνέχεια προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό σύστημα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, επηρεάζοντας 37 πτήσεις της και σχεδόν 7.000 επιβάτες, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τις τρεις ώρες.

Η ιρλανδική αεροπορική υποστηρίζει ότι πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη αστοχία του ελληνικού συστήματος μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, ασκώντας έντονη κριτική στην ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών. Σύμφωνα με την εταιρεία, αεροπορικές και επιβάτες καλούνται να καταβάλλουν ολοένα υψηλότερα τέλη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επιδεινώνεται. Η Ryanair κάνει λόγο για παρωχημένα συστήματα και ανεπαρκείς επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες βλάβες προκαλούν προβλήματα σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες τουριστικές αγορές της Ευρώπης.

Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά αιχμηρό λόγο όπως το συνηθίζει, χαρακτηρίζει την κατάσταση «γελοία» που έχει φτάσει στο σημείο φορείς της αεροπορικής βιομηχανίας να έχουν αναγκαστεί πρόσφατα να συνεισφέρουν οικονομικά για την αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δαπάνη που, κατά τη Ryanair, θα έπρεπε να έχει καλυφθεί από το ελληνικό κράτος.

Τα «πυρά» της Ryanair στρέφονται και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία κατηγορεί ότι, παρά τις συνεχείς αναφορές στην ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξακολουθεί να ανέχεται τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εάν αντίστοιχες επιδόσεις καταγράφονταν από αεροδρόμια ή αεροπορικές εταιρείες, θα υπήρχαν άμεσες συνέπειες, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπως αναφέρει, δεν λογοδοτούν αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Κομισιόν να προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, ώστε οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό και την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας ο Chief Operations Officer της Ryanair, Neal McMahon, αναφέρει ότι «η χθεσινή βλάβη του ελληνικού συστήματος αποτελεί ακόμη ένα απαράδεκτο περιστατικό, το οποίο προκάλεσε καθυστερήσεις έως και τριών ωρών σε 37 πτήσεις της Ryanair και επηρέασε σχεδόν 7.000 επιβάτες».

Ο ίδιος επαναλαμβάνει ότι πρόκειται για την τέταρτη μεγάλη βλάβη μέσα σε έναν χρόνο, σημειώνοντας ότι «οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πληρώνουν κάθε χρόνο υψηλότερα τέλη ATC, ωστόσο η υπηρεσία που λαμβάνουν γίνεται ολοένα χειρότερη».

Ο McMahon στέκεται ιδιαίτερα στη σημασία της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού κατά την περίοδο αιχμής, υποστηρίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες βλάβες εξοπλισμού δείχνουν πως οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες ώστε να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.

Παράλληλα, στρέφεται προσωπικά προς την Επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι οι δεσμεύσεις για ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα δεν συμβαδίζουν, κατά τη Ryanair, με τις επαναλαμβανόμενες αστοχίες των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέμβει επειγόντως, να επιβάλει τη μεταρρύθμιση του προβληματικού συστήματος ATC της Ευρώπης και να καταστήσει υπεύθυνους όσους έχουν την ευθύνη. Οι επιβάτες της Ευρώπης έχουν αγανακτήσει».

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