Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο εβδομάδων υποχώρησε ο χρυσός την Τρίτη, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ώθησε υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου έπεσε κάτω από τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, διευρύνοντας τις απώλειες μετά την πτώση 3,5% που είχε καταγράψει συνολικά στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Στις πρωινές συναλλαγές του Λονδίνου, ο χρυσός spot υποχωρούσε κατά 1,6% στα 4.368,08 δολάρια ανά ουγγιά.

Η νέα πτώση έρχεται μετά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, δύο πετρελαϊκά υπερδεξαμενόπλοια επλήγησαν αργά τη Δευτέρα ενώ επιχειρούσαν να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων ναυτιλιακής ασφάλειας Marisks.

Το ακριβό πετρέλαιο πιέζει τον χρυσό

Η νέα κλιμάκωση έδωσε περαιτέρω ώθηση στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είχαν ήδη καταγράψει τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Για τον χρυσό, η εξέλιξη δημιουργεί μια φαινομενικά παράδοξη κατάσταση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνήθως ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Στην παρούσα συγκυρία, όμως, η άνοδος του πετρελαίου τροφοδοτεί τις προσδοκίες για υψηλότερο πληθωρισμό και, κατά συνέπεια, για αυστηρότερη νομισματική πολιτική από τη Fed.

Τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν αρνητικό παράγοντα για τον χρυσό, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν προσφέρει τόκο και γίνεται λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία που αποδίδουν.

Από το +10% του Αυγούστου στη διόρθωση

Η σημερινή εικόνα έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ισχυρό ράλι του προηγούμενου μήνα.

Ο χρυσός ενισχύθηκε σχεδόν 10% τον Αύγουστο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Ιανουάριο.

Καθοριστικό ρόλο είχε η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στα μέσα Αυγούστου για ενίσχυση των επαναγορών κρατικών ομολόγων, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους δανεισμού.

Η κίνηση αναζωπύρωσε το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή τις τοποθετήσεις που βασίζονται στους φόβους για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και τη μακροπρόθεσμη υποτίμηση των νομισμάτων. Το ίδιο επενδυτικό αφήγημα είχε αποτελέσει σημαντικό μοχλό για το ράλι του χρυσού και το 2025.

Ο Γουόρς άλλαξε το κλίμα

Η ανοδική δυναμική άρχισε, ωστόσο, να εξασθενεί την Παρασκευή, μετά τη «γερακίσια» ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος δεσμεύθηκε να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Οι δηλώσεις του οδήγησαν τους traders να αυξήσουν σημαντικά τα στοιχήματα για άμεση νομισματική σύσφιξη. Η αγορά τιμολογεί πλέον πιθανότητα άνω του 60% για αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της Fed, στις 15-16 Σεπτεμβρίου.

Η μεταστροφή των προσδοκιών έχει οδηγήσει τον χρυσό κάτω και από τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ένα τεχνικό επίπεδο που παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές ως ένδειξη της μεσοπρόθεσμης δυναμικής της αγοράς.

TD Securities: Δεν βλέπει επιστροφή στα $4.000

Παρά τη διόρθωση, οι αναλυτές της TD Securities δεν αναμένουν νέα μεγάλη κατάρρευση της τιμής.

«Το ράλι του χρυσού ήταν ακόμη πρόωρο, δεδομένων των επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό», ανέφεραν αναλυτές της τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Μπαρτ Μέλεκ.

Εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά δεν περιμένουν νέα βουτιά προς τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την υποτίμηση του δολαρίου εξακολουθούν να παρέχουν σημαντική στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Πτωτικά κινούνταν και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι έχανε 2,9% στα 64,68 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ απώλειες κατέγραφαν επίσης πλατίνα και παλλάδιο. Ο Bloomberg Dollar Spot Index ενισχυόταν κατά 0,1%.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία του χρυσού βρίσκεται έτσι ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι φόβοι για το δημόσιο χρέος στηρίζουν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Από την άλλη, το ακριβότερο πετρέλαιο και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων στις ΗΠΑ αυξάνουν το κόστος κατοχής του χρυσού, πιέζοντας τις τιμές.

Διαβάστε ακόμη

Αγριεύει το «ντέρμπι» με την ακρίβεια: Το ακριβό diesel απειλεί το φθηνό «καλάθι»

Μειώσεις τιμών: Οι κωδικοί που σπάνε το φράγμα του 10%

ΔΕΘ: «Costing war» από το Μαξίμου – Ο λογαριασμός για Τσίπρα και Ανδρουλάκη και η παγίδα του Νοεμβρίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ