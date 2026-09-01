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Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα κρατικά ομόλογα διεθνώς, οδηγώντας τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών, καθώς οι ανησυχίες για νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού ενισχύουν τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα μπορούσε να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τους γεωπολιτικούς κινδύνους στο επίκεντρο των αγορών.

Οι αγορές ομολόγων της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας υποχώρησαν την Τρίτη, με την απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού τίτλου να αγγίζει το 3% για πρώτη φορά από το 1996. Η κίνηση ακολούθησε το sell-off στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, το οποίο έχει οδηγήσει την απόδοση του 10ετούς Treasury στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, η απόδοση του δείκτη του Bloomberg για τα παγκόσμια κρατικά ομόλογα αυξήθηκε τη Δευτέρα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, φθάνοντας στο 3,72%, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2008.

Η Fed και το πετρέλαιο πιέζουν τα ομόλογα

Ο τελευταίος καταλύτης για την άνοδο των αποδόσεων ήταν η ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή. Ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευσή του να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας επί πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου.

«Οι αγορές τιμολογούν μια υψηλότερη πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε η Ιντάνα Άπιο, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια της First Eagle Investments. Όπως επισήμανε, οι επενδυτές αρχίζουν να επανεξετάζουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα λεγόμενα ουδέτερα επιτόκια, εκτιμώντας ότι αυτά έχουν σταδιακά μετακινηθεί υψηλότερα.

Δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου

Οι πιέσεις στα παγκόσμια ομόλογα δεν είναι καινούργιες. Εδώ και μήνες οι επενδυτές ανησυχούν για τις αυξημένες κρατικές δαπάνες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε μεγάλες οικονομίες όπως η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, ζητώντας μεγαλύτερη απόδοση προκειμένου να διακρατήσουν τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

Ο δείκτης του Bloomberg για το παγκόσμιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 0,9% από τις αρχές του 2026, έπειτα από άνοδο 6,8% το 2025.

Οι φόβοι γύρω από το πετρέλαιο έχουν επίσης ενταθεί, καθώς νυν και πρώην αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και το Ιράν εκτιμούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να διαρκέσει για μήνες.

Η αλλαγή κλίματος είναι ήδη εμφανής στις προβλέψεις των μεγάλων τραπεζών. Οικονομολόγοι της Barclays και της Societe Generale αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους μετά την ομιλία Γουόρς και πλέον προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, τις οποίες προηγουμένως δεν ανέμεναν.

Στο 92% η πιθανότητα κίνησης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Στην Ιαπωνία, τα overnight index swaps υποδηλώνουν πιθανότητα περίπου 92% για κίνηση της Τράπεζας της Ιαπωνίας έως τον Σεπτέμβριο, ενώ μια αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο έχει ήδη προεξοφληθεί πλήρως από την αγορά.

Στην Αυστραλία, τα ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για τον πληθωρισμό οδήγησαν τους traders να ενισχύσουν τα στοιχήματα για τέταρτη αύξηση των επιτοκίων μέσα στο έτος.

Ο στρατηγικός αναλυτής του Bloomberg, Μαρκ Κράνφιλντ, σημειώνει ότι οι traders σταθερού εισοδήματος των χωρών της G10 παρακολουθούν πλέον πολύ στενότερα τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα, ενώ τα αυστραλιανά ομόλογα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις κινήσεις των ιαπωνικών τίτλων και όχι μόνο από τα αμερικανικά Treasuries.

Το βραχυπρόθεσμο περιβάλλον χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός συνδυάζεται με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η δημοπρασία 10ετών ιαπωνικών ομολόγων την Τρίτη κατέγραψε ζήτηση αντίστοιχη με τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών. Την ίδια ώρα, η απόδοση των αντίστοιχης διάρκειας αυστραλιανών τίτλων εκτινάχθηκε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.

Δύσκολοι μήνες ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος

Οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων ενδέχεται να μην υποχωρήσουν σύντομα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι ιστορικές εποχικές τάσεις.

Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος αποτελούν τους χειρότερους μήνες για τον παγκόσμιο δείκτη ομολόγων κατά την τελευταία δεκαετία. Κατά μέσο όρο, ο δείκτης έχει χάσει πάνω από 1% σε καθέναν από τους δύο μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

«Η αγορά ομολόγων δεν καταρρέει, αλλά στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο πιο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει, στην καλύτερη περίπτωση, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρασάντ Νιουναχά, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων Ασίας-Ειρηνικού της TD Securities στη Σιγκαπούρη.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι πωλήσεις ομολόγων θα συνεχιστούν, καθώς η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αύξηση του term premium αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο της αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά περίπου τρεις μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025. Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης και άγγιξε το 2,99%, επίπεδο που αποτελεί υψηλό τριών δεκαετιών.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στις δύο μεγαλύτερες αγορές ομολόγων. Η απόδοση του αντίστοιχου τίτλου της Αυστραλίας ανήλθε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, αποτυπώνοντας το εύρος του sell-off που βρίσκεται σε εξέλιξη στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος.

Παράλληλα, η απόδοση του δείκτη του Bloomberg για το παγκόσμιο κρατικό χρέος κινήθηκε ανοδικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση τη Δευτέρα, φθάνοντας στο 3,72%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2008.

Στο 74% τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Καταλύτης για τις κινήσεις στην αγορά ομολόγων είναι η απότομη μεταβολή των προσδοκιών γύρω από τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο Τζάκσον Χολ.

Οι traders ανεβάζουν πλέον στο 74% την πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα swaps που παρακολουθεί το Bloomberg. Πριν από την ομιλία του Γουόρς την Παρασκευή, η αντίστοιχη πιθανότητα βρισκόταν μόλις στο 34%.

Ο επικεφαλής της Fed έστειλε αυστηρό μήνυμα για την ανάγκη περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων, μεταβάλλοντας αισθητά τις εκτιμήσεις της αγοράς για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα και θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά για την απόφαση της Fed. Ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αγορά εργασίας ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω το σενάριο αύξησης των επιτοκίων.

Σε επίπεδα που θυμίζουν το 2006 τα αμερικανικά ομόλογα

Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων παραμένουν το βασικό θέμα για τους επενδυτές. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων μεγάλης διάρκειας έχουν παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο είχε να συμβεί από το 2006.

Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, το νέο κύμα εταιρικών εκδόσεων και η κρίσιμη συνεδρίαση της Fed που πλησιάζει εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να διατηρούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς τις επόμενες εβδομάδες.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου είχε φθάσει στα μέσα Αυγούστου στο 5,34%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και μόλις δέκα μονάδες βάσης χαμηλότερα από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 22 ετών.

Από τις αρχές του Ιανουαρίου, η απόδοση του 30ετούς έχει κλείσει πάνω από το 5% σε 55 συνεδριάσεις, τις περισσότερες σε οποιοδήποτε έτος από το 2006. Την Τρίτη κινήθηκε περίπου στο 5,27%.

Το ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον ποιος από τους δύο μεγάλους παράγοντες κινδύνου θα επικρατήσει: η γεωπολιτική αστάθεια ή η προοπτική ακόμη αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας θα μπορούσαν αυτή τη φορά να αντιμετωπιστούν ως «κακά νέα» από τις αγορές, καθώς θα ενίσχυαν ακόμη περισσότερο την εκτίμηση ότι η Fed διαθέτει το περιθώριο να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων

Η μεγάλη προσφορά χρέους πιέζει τις αγορές

Πέρα από τη Fed και τον πληθωρισμό, οι επενδυτές απαιτούν ολοένα υψηλότερες αποδόσεις για να διακρατήσουν ομόλογα, καθώς οι αγορές καλούνται να απορροφήσουν ένα αυξανόμενο κύμα νέου χρέους.

Οι υψηλές κρατικές δαπάνες, ο επίμονος πληθωρισμός και η μεγάλη αύξηση του εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Η Ιντάνα Άπιο, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου και ανώτερη αναλύτρια της First Eagle Investments, εκτίμησε ότι οι επενδυτές αρχίζουν να επανεξετάζουν το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται το λεγόμενο ουδέτερο επιτόκιο, με τις σχετικές εκτιμήσεις να αυξάνονται σταδιακά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει μια εμφανής ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά σταθερού εισοδήματος, καθώς μεγάλες ποσότητες νέου χρέους προέρχονται από τον αμερικανικό εταιρικό τομέα, ενώ αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη προσφορά από τους τεχνολογικούς κολοσσούς που επενδύουν μαζικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιβάλλον θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και για τις αγορές ομολόγων της G10, καθώς ο συνδυασμός επίμονου πληθωρισμού και μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και τη Γαλλία ασκεί ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις.

Στο επίκεντρο ξανά το γεν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος, καθώς το ιαπωνικό γεν κινείται κοντά στο επίπεδο των 160 γεν ανά δολάριο.

Η νέα αποδυνάμωση του ιαπωνικού νομίσματος αυξάνει τον κίνδυνο μιας ακόμη παρέμβασης των αρχών στην αγορά συναλλάγματος. Το γεν έχει ήδη χάσει περισσότερο από το ήμισυ των κερδών που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της παρέμβασης-ρεκόρ που ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να διεμήνυσε στην υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα και στον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας Καζούο Ουέντα ότι απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις των ιαπωνικών επιτοκίων.

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