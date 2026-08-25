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Οκτώ μήνες μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok για παιδιά κάτω των 16 ετών, η Αυστραλία βλέπει τους νεαρούς χρήστες να επιστρέφουν μαζικά στις πλατφόρμες, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Qustodio.

Περίπου 26% των παιδιών ηλικίας 13 έως 15 ετών χρησιμοποιούσαν TikTok τον περασμένο μήνα, μόλις μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από το επίπεδο που καταγραφόταν πριν τεθούν σε ισχύ οι πρωτοποριακοί αυστραλιανοί κανόνες, σύμφωνα με την εταιρεία λογισμικού γονικού ελέγχου.

Για τα παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, το ποσοστό χρήσης είναι πλέον ακόμη υψηλότερο από ό,τι πριν από την απαγόρευση.

Η Αυστραλία στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης

Η αυστραλιανή κυβέρνηση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών να περιοριστεί η πρόσβαση ανηλίκων σε υπηρεσίες όπως το Instagram και το Facebook της Meta Platforms και το TikTok της κινεζικής ByteDance.

Οι υποστηρικτές αυτών των περιορισμών υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι επιβλαβείς για την ψυχική υγεία των νεαρών χρηστών, ενώ και άλλες χώρες ακολουθούν το παράδειγμα της Αυστραλίας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, η οποία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα σχέδια για αντίστοιχη απαγόρευση σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Αυτό που είδαμε ήταν μια άμεση πτώση ως έναν βαθμό, αλλά σταδιακά οι αριθμοί άρχισαν να αυξάνονται ξανά, σχεδόν στα ίδια επίπεδα» για ορισμένες υπηρεσίες, δήλωσε η Γιασμίν Λόντον, παγκόσμια ειδικός διαδικτυακής ασφάλειας στην Qustodio.

TikTok, Instagram και Snapchat ξανακερδίζουν έδαφος

Τα ποσοστά χρήσης του Instagram και του Snapchat της Snap παραμένουν χαμηλότερα από εκείνα του TikTok, ωστόσο και αυτά έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν μετά την αρχική πτώση που σημειώθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τη Λόντον, τα παιδιά ενδέχεται να δηλώνουν ψευδή ηλικία, να χρησιμοποιούν VPN για να αποκρύπτουν την τοποθεσία τους ή απλώς να μην συναντούν αποτελεσματικούς ελέγχους ηλικίας στις πλατφόρμες.

«Στο τέλος, τα παιδιά θέλουν πρόσβαση επειδή θέλουν να είναι συνδεδεμένα, όπως όλοι μας», ανέφερε.

Τα νέα στοιχεία ενισχύουν τις αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ηλικίας στην Αυστραλία και με τον βαθμό συμμόρφωσης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ρυθμιστικές αρχές, τεχνολογικοί όμιλοι και γονείς σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν στενά την αυστραλιανή εμπειρία, καθώς περισσότερες από δύο δωδεκάδες κυβερνήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει ή εξετάζουν παρόμοια μέτρα.

«Όλοι κοιτούν την Αυστραλία»

Η Αυστραλία παρακολουθείται «πολύ στενά» και έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της συζήτησης για τους περιορισμούς στα social media, δήλωσε η Μίντα Σμάιλι, ανώτερη αναλύτρια της Emarketer με ειδίκευση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ακόμη κι ενώ άλλες χώρες ακολουθούν, νομίζω ότι πολλοί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην Αυστραλία και ελπίζουν ότι μπορεί να προσφέρει κάποιου είδους οδηγό», σημείωσε.

Τα στοιχεία της Qustodio ενδέχεται μάλιστα να υποτιμούν την πραγματική έκταση του φαινομένου, καθώς προέρχονται μόνο από συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένο το λογισμικό γονικής εποπτείας της εταιρείας.

Η έρευνα της Qustodio, με έδρα τη Βαρκελώνη, βασίστηκε σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα από 19.000 αυστραλιανές οικογένειες. Μετρούσε το ποσοστό των παιδιών που είχαν ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα λεπτά.

Άνοδος και στο WhatsApp

Μία υπηρεσία που καταγράφει επίσης αύξηση στη χρήση είναι το WhatsApp της Meta, το οποίο δεν υπάγεται στους κυβερνητικούς περιορισμούς.

Πριν από την απαγόρευση, περίπου 27% των παιδιών ηλικίας 13 έως 15 ετών χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Το ποσοστό αυτό έχει πλέον αυξηθεί στο 36%.

TikTok, Snap και Meta δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Απειλή για πρόστιμα έως 99 εκατ. δολάρια Αυστραλίας

Τον Ιούνιο, η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης δεν κάνουν αρκετά για να συμμορφωθούν με τον ηλικιακό περιορισμό.

Οι κανόνες απαιτούν από τις πλατφόρμες να λαμβάνουν εύλογα μέτρα ώστε να κρατούν εκτός τους χρήστες κάτω των 16 ετών, διαφορετικά αντιμετωπίζουν πρόστιμα.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να διπλασιάσει το ανώτατο πρόστιμο στα 99 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, περίπου 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, και να ενισχύσει τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής διαδικτυακής ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, καμία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει τιμωρηθεί με πρόστιμο για παραβίαση της απαγόρευσης.

Η αυστραλιανή ρυθμιστική αρχή eSafety δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με τα νέα στοιχεία.

Οι κυβερνήσεις που αναζητούν ενδείξεις για το εάν το αυστραλιανό μοντέλο λειτουργεί πιθανότατα θα χρειαστεί να αξιολογήσουν την κατάσταση σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με τη Σμάιλι.

«Είναι ακόμη αρκετά νωρίς και νομίζω ότι η Αυστραλία θα συνεχίσει να πιέζει», δήλωσε. «Η απαγόρευση ήρθε σε μια εποχή που τα social media βρίσκονται υπό μεγαλύτερο έλεγχο από ποτέ, οπότε θα έλεγα ότι έχουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους».

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