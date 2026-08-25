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Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμε θα έχει μια κρίσιμη συνάντηση με τους εργαζόμενους, παρουσιάζοντας τα σχέδιά του για ριζική συρρίκνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε μια δοκιμασία της ικανότητάς του να προωθήσει γρήγορα σαρωτικές αλλαγές στον γερμανικό όμιλο.

Ο Μπλουμε και ο επικεφαλής της μάρκας Volkswagen, Τόμας Σέφερ, αναμένεται να παρουσιάσουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο κεντρικό εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλφσμπουργκ. Το σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας και η συνάντηση αποτελεί την πρώτη μιας σειράς συγκεντρώσεων με εργαζομένους που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη Γερμανία τις επόμενες ημέρες.

Στα ύψη η ένταση με τα συνδικάτα

Οι εντάσεις βρίσκονταν ήδη σε υψηλά επίπεδα πριν ακόμη από την πρώτη συνάντηση. Η επικεφαλής του συνδικάτου IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, χαρακτήρισε ανεδαφική την προσπάθεια του Μπλουμε να περιορίσει δραστικά το κόστος και να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους στο 9%.

Τοπικός συνδικαλιστής προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο απεργιακών κινητοποιήσεων, εάν ο Μπλουμε δεν κάνει πίσω.

Ωστόσο, ο 58χρονος μάνατζερ έχει μετατρέψει την αναδιάρθρωση στη σημαντικότερη δοκιμασία της θητείας του. Στόχος του είναι να μειώσει το κόστος και να αναμορφώσει τη Volkswagen για μια αυτοκινητοβιομηχανία που αλλάζει ριζικά λόγω της ηλεκτροκίνησης, του λογισμικού και της ταχύτατης ανόδου των Κινέζων ανταγωνιστών.

Η ιδιαίτερη δομή εταιρικής διακυβέρνησης της Volkswagen σημαίνει, πάντως, ότι ο Μπλουμε δεν μπορεί απλώς να επιβάλει τις περικοπές. Χρειάζεται να εξασφαλίσει τη συναίνεση τόσο των ισχυρών εκπροσώπων των εργαζομένων όσο και του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις.

«Υπάρχουν πολλοί αντίπαλοι, πολλοί παίκτες με δικαίωμα βέτο και μικρή υποστήριξη», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Σρέντερ, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ, ο οποίος έχει μελετήσει τις εργασιακές σχέσεις στη Γερμανία και τη Volkswagen.

Πίεση και από την οικογένεια Porsche-Piëch

Οι πιέσεις δεν προέρχονται μόνο από τους εργαζομένους. Η Porsche, η εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Porsche-Piëch που ελέγχει τη Volkswagen, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να κινηθεί ταχύτερα, προειδοποιώντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε ένα «ιστορικό σταυροδρόμι».

Η οικογένεια έχει και δικούς της λόγους να πιέζει για ταχύτερες αλλαγές. Η υποχώρηση της κερδοφορίας τόσο στη Volkswagen όσο και στην Porsche περιορίζει τα μερίσματα στα οποία βασιζόταν επί χρόνια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Volkswagen έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα, το υψηλό λειτουργικό κόστος στη Γερμανία και την υποαπασχόληση των εργοστασίων της.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μειονέκτημα κόστους περίπου 30% έναντι ορισμένων ανταγωνιστών, ενώ καλείται να περικόψει τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ γενικών εξόδων.

Στο τραπέζι μικρότερη παραγωγή και λιγότερα μοντέλα

Η διοίκηση επεξεργάζεται σχέδια για την περικοπή επιπλέον 500.000 οχημάτων από την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα στην Ευρώπη, τη μείωση του αριθμού των διοικητικών στελεχών και τον δραστικό περιορισμό τόσο των μοντέλων όσο και των διαφορετικών εκδόσεων εξοπλισμού.

Αυτή την εβδομάδα, ο Μπλουμε θα μεταφέρει τα επιχειρήματά του απευθείας στις γραμμές παραγωγής. Ενώ ο ίδιος και ο Σέφερ θα βρίσκονται στο Βόλφσμπουργκ, κορυφαία διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Άντλιτς, θα επισκεφθούν τα γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen, επιχειρώντας να πείσουν τους εργαζομένους ότι οι βαθύτερες περικοπές είναι αναπόφευκτες.

Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη συμφωνήσει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, για να πληροφορηθούν στη συνέχεια ότι απαιτούνται ακόμη περισσότερες.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι καλούνται ουσιαστικά να πληρώσουν το τίμημα πολυετών στρατηγικών λαθών της διοίκησης στους τομείς του λογισμικού, των ηλεκτρικών οχημάτων και της κινεζικής αγοράς.

Η κορυφαία εκπρόσωπος των εργαζομένων της εταιρείας, Ντανιέλα Καβάλο, δήλωσε αργά τη Δευτέρα στο Ανόβερο ότι η διοίκηση πρέπει να παρουσιάσει σαφείς προοπτικές απασχόλησης για τους εργαζομένους σε όλα τα γερμανικά εργοστάσια.

Η αναδιάρθρωση κρίνει και το μέλλον του Μπλουμε

Ο Μπλουμε ανέβηκε στην κορυφή της Volkswagen εν μέρει επειδή θεωρήθηκε ένας συναινετικός μάνατζερ, ικανός να ισορροπεί ανάμεσα στα διαφορετικά και συχνά ανταγωνιστικά κέντρα εξουσίας του ομίλου.

Το μέλλον του μπορεί πλέον να εξαρτηθεί από το εάν θα καταφέρει να πείσει αυτά τα κέντρα να αποδεχθούν αποφάσεις στις οποίες έχουν δεσμευθεί ότι θα αντισταθούν.

Ο διευθύνων σύμβουλος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα «τιτάνιο έργο», σύμφωνα με τον Ίνγκο Σπάιχ, επικεφαλής βιωσιμότητας και εταιρικής διακυβέρνησης στην Deka Investment.

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