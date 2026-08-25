Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Lego αποκλείει το ενδεχόμενο να παραδώσει στην τεχνητή νοημοσύνη τον σχεδιασμό των εμβληματικών σετ κατασκευών της, επιλέγοντας να ποντάρει στην ανθρώπινη δημιουργικότητα για να συνεχίσει μια περίοδο ρεκόρ εσόδων και αύξησης του μεριδίου αγοράς.

Η στάση αυτή θέτει ένα σαφές όριο στο πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών στη χρήση της AI, την ώρα που η τεχνολογία διεισδύει με ταχύτητα στη δημιουργική εργασία και χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για τα πάντα, από διαφημίσεις και εικόνες μέχρι βίντεο και σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Νιλς Μπ. Κρίστιανσεν ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι η Lego υιοθετεί την AI σε άλλους τομείς της δραστηριότητάς της, ιδιαίτερα σε διοικητικές και τυποποιημένες εργασίες.

«Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ένα προϊόν που θα έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από AI», δήλωσε ο Κρίστιανσεν σε συνέντευξή του. «Τη δημιουργική δουλειά θα την κάνει πάντα ο σχεδιαστής».

Πού θα χρησιμοποιεί AI η Lego

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, ωστόσο, να διαδραματίσει ρόλο στις εργασίες που περιβάλλουν τη δημιουργική διαδικασία.

Ο Κρίστιανσεν έφερε ως παράδειγμα την παραγωγή των εγχειριδίων κατασκευής της Lego, όπου ορισμένες τυποποιημένες εργασίες θα μπορούσαν να διεκπεραιώνονται με εργαλεία AI, όπως ακριβώς οι σχεδιαστές έχουν ενσωματώσει και άλλες νέες τεχνολογίες στη δουλειά τους με την πάροδο των ετών.

Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα των designers και να απελευθερωθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στη δημιουργική εργασία.

Προς το παρόν, η στρατηγική που διατηρεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο φαίνεται να αποδίδει.

Άλμα 21% και ιστορικό ρεκόρ εσόδων

Η Lego ανακοίνωσε την Τρίτη ρεκόρ πωλήσεων και κερδών για το πρώτο εξάμηνο, με τα συνολικά έσοδα να εκτοξεύονται κατά 21%, στα 41,9 δισ. κορώνες Δανίας (6,5 δισ. δολάρια).

Πρόκειται για έσοδα υπερτριπλάσια από εκείνα ανταγωνιστών όπως η Hasbro και η Mattel.

Παράλληλα, η Lego συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς, παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους, εμπορικές εντάσεις και ένα ολοένα πιο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

«Είχαμε ένα πολύ ισχυρό πρώτο εξάμηνο» στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη, δήλωσε ο Κρίστιανσεν. «Δεν πρόκειται για μία συγκεκριμένη χώρα. Η ανάπτυξη είναι πολύ, πολύ ευρεία σε πολλές αγορές».

Η Κίνα η μεγάλη εξαίρεση

Η σημαντικότερη εξαίρεση στη θετική εικόνα είναι η Κίνα.

Σύμφωνα με τον CEO της Lego, οι Κινέζοι καταναλωτές παραμένουν περισσότερο επιφυλακτικοί και η εταιρεία δεν καταγράφει εκεί τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με άλλες αγορές, έπειτα από αρκετά χρόνια ασθενέστερων επιδόσεων.

Παρά τις δυσκολίες, η Lego δεν εγκαταλείπει τα σχέδια επέκτασης στην κινεζική αγορά. Συνεχίζει να ανοίγει καταστήματα και να επενδύει στο brand, περιμένοντας την ανάκαμψη της καταναλωτικής ζήτησης.

«Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά παιδιά στην Κίνα και πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά», δήλωσε ο Κρίστιανσεν. «Υπάρχει απλώς αβεβαιότητα και μια γενικότερη απροθυμία για δαπάνες στην κινεζική αγορά».

Από το ποδόσφαιρο Μέσι και Ρονάλντο στη νέα ανάπτυξη

Σε άλλες αγορές, η Lego συνεχίζει να αναζητεί νέες πηγές ανάπτυξης, επεκτεινόμενη σε κατηγορίες όπου μέχρι σήμερα είχε μικρότερη παρουσία.

Μία από αυτές είναι φέτος το ποδόσφαιρο, με την εταιρεία να παρουσιάζει προϊόντα που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο και με αστέρες του αθλήματος όπως ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Κρίστιανσεν ανέφερε την επέκταση στο ποδόσφαιρο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής της Lego για την προσέγγιση νέων ομάδων καταναλωτών.

Συνολικά, η εταιρεία παρουσίασε 332 νέα σετ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις, ο επικεφαλής της Lego διατηρεί επιφυλακτικό τόνο για τη συνέχεια.

«Η μηχανή λειτουργεί αρκετά καλά και έχουμε αρκετά καλό έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε ο Κρίστιανσεν. «Αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις».

Διαβάστε ακόμη

Οι Έλληνες σαρώνουν στα μεταχειρισμένα πλοία – Μεγαλύτεροι αγοραστές σε πέντε κατηγορίες

Hyundai Motor: Συμφωνία για αυξήσεις μισθών μετά τη σπάνια απεργία 40.000 εργαζομένων

Συντάξεις: Ανατροπές στην Εισφορά Αλληλεγγύης – Ποιοι μπορεί να δουν μικρότερες κρατήσεις και αναδρομικά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ