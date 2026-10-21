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Νέος γύρος διπλωματικών επαφών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να υποδέχεται σήμερα στην Αγία Πετρούπολη τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να εξετάσουν νέες προτάσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο επιβλητικό Ανάκτορο Κωνσταντίνου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ρώσου Προέδρου, και αποτελεί την ένατη προσωπική συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στη νέα διπλωματική προσπάθεια της Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στην αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας δοκιμάζονται και ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίτευξη συμφωνίας.

Η επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου ξεκίνησε με μια κίνηση καλής θέλησης από τη ρωσική πλευρά: την απελευθέρωση του 74χρονου Αμερικανού συνταξιούχου εκπαιδευτικού Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατούνταν στη Ρωσία με κατηγορίες περί μισθοφορικής δράσης, τις οποίες αρνείται.

Earlier, President Vladimir Putin received U.S. envoy Steve Witkoff at the Constantine Palace in St. Petersburg. Talks are now underway. https://t.co/SIUuM0DHJs — Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2026

Από το Όσλο στην Αγία Πετρούπολη: Οι προτάσεις που μεταφέρει ο Γουίτκοφ

Ο Γουίτκοφ έφτασε το πρωί της Τετάρτης στην Αγία Πετρούπολη, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει σε συνομιλίες στο Όσλο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών και του ΝΑΤΟ.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις επαφές αυτές «εποικοδομητικές», επισημαίνοντας ότι η ουκρανική πλευρά παρουσίασε νέες ιδέες και προτάσεις για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις κατέγραψαν «ουσιαστική πρόοδο» προς τη διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης για τις επόμενες επαφές με τη Ρωσία.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν βασικά στοιχεία ενός συνολικού πλαισίου ειρήνης, μεταξύ των οποίων:

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή μιας νέας σύγκρουσης.

Το οικονομικό σχέδιο για τη μεταπολεμική περίοδο, που θα καθορίσει τις προοπτικές ανάκαμψης της χώρας.

Η ευρύτερη αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Ο στόχος, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για απευθείας τριμερείς συνομιλίες και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι η συνάντηση Γουίτκοφ–Ζελένσκι είχε θετικό αποτέλεσμα και ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος θα παρουσιάσει τις προτάσεις στη Μόσχα.

«Τώρα, έχοντας αυτές τις ιδέες, θα μπορέσει να μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη και να τις παρουσιάσει στη ρωσική πλευρά. Ας δούμε αν μπορούμε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο», ανέφερε.

Η πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι και οι όροι της Μόσχας

Παρά το θετικό κλίμα που περιγράφουν Αμερικανοί αξιωματούχοι για τις συνομιλίες στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να εμφανίζεται δυσαρεστημένος από τη στάση του Ουκρανού προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στον Ζελένσκι, αφήνοντας ακόμη και αιχμές για την ανάγκη αντικατάστασής του.

Μιλώντας την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν από τη συνάντηση Γουίτκοφ–Πούτιν, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος πρέπει να επιδιώξει συμφωνία.

«Θα πρέπει να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, γιατί δεν νομίζω ότι ο λαός του θα το ανεχτεί για πολύ ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Οι νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες πραγματοποιούνται περισσότερα από δύο χρόνια μετά την προεκλογική δέσμευση του Τραμπ ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες.

Από την άλλη πλευρά, ο Πούτιν δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση υποχώρησης από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο πλήρης ρωσικός έλεγχος της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, και ο αποκλεισμός της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Γουίτκοφ συμμετέχει επίσης ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις και βασικός συνομιλητής για ενδεχόμενες οικονομικές και χρηματοοικονομικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Τη συμμετοχή του επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ–Ουκρανίας μετά τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Το διπλωματικό παρασκήνιο περιπλέκεται από την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για εξαγωγές ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το υψηλό κόστος καυσίμων, το οποίο έχει αυξηθεί μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Οι ενεργειακές ανατιμήσεις αποτελούν πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των νομοθετικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Μετά τη συμφωνία για το ντίζελ, η Ουκρανία κατήγγειλε προβλήματα στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και περιορισμούς στη χρήση του στρατιωτικού δορυφορικού συστήματος Starshield.

Σύμφωνα με τις ανησυχίες που εκφράζονται στο Κίεβο και μεταξύ των συμμάχων του, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται κατά διαστήματα να περιορίζει την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με ρωσικές επιθέσεις, επηρεάζοντας τις δυνατότητες της ουκρανικής άμυνας.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι στη συνάντηση του Όσλο επιτεύχθηκε συμφωνία για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Starlink: Το δημοσίευμα για εντολή Μασκ και οι διαψεύσεις

Νέα ερωτήματα προέκυψαν την Τετάρτη μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ φέρεται να είχε δώσει την προηγούμενη εβδομάδα εντολή για επιβράδυνση της στρατιωτικής έκδοσης της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink της SpaceX.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται από την Ουκρανία, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση ρωσικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ωστόσο το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση λαμβάνεται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι φέρει ευθύνη για τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι το πρόβλημα σχετίζεται με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, τους οποίους οφείλει να τηρεί η ουκρανική πλευρά.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει αφαιρέσει από το Κίεβο τη δυνατότητα πρόσβασης στο Starlink.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δυτική στρατιωτική και τεχνολογική υποστήριξη.

Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει την επιθυμία να συζητήσει τα βασικά ζητήματα για τον τερματισμό του πολέμου σε τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οποιαδήποτε απευθείας συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι θα πρέπει να έχει προηγουμένως προετοιμαστεί λεπτομερώς σε επίπεδο συνεργατών και διαπραγματευτικών ομάδων.

Η Μόσχα θεωρεί απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος της προεργασίας για μια συνολική συμφωνία, ώστε μια συνάντηση κορυφής να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η αποστολή του Γουίτκοφ στην Αγία Πετρούπολη αποσκοπεί ακριβώς στη διερεύνηση της δυνατότητας να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, μεταφέροντας στη ρωσική πλευρά τις νέες ιδέες που συζητήθηκαν στο Όσλο.

Η απελευθέρωση του Αμερικανού εκπαιδευτικού ως κίνηση καλής θέλησης

Η έναρξη των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη συνοδεύτηκε από μια συμβολική κίνηση εκ μέρους της Μόσχας.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Γουίτκοφ ότι ο Στίβεν Χάμπαρντ, 74χρονος Αμερικανός συνταξιούχος εκπαιδευτικός, βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο, περιμένοντας να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Αμερικανό απεσταλμένο.

Ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Ρώσο πρόεδρο για την κίνηση καλής θέλησης.

Ο Χάμπαρντ είχε συλληφθεί αρχικά τον Απρίλιο του 2022 και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και δέκα μήνες φυλάκισης, με την κατηγορία της μισθοφορικής δράσης.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένειά του και ο δικηγόρος του στις ΗΠΑ έχουν αμφισβητήσει την αξιοπιστία τους.

Η απελευθέρωσή του προσφέρει ένα πρώτο θετικό σήμα στο πλαίσιο των επαφών, χωρίς ωστόσο να προδικάζει την έκβαση των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αν οι νέες προτάσεις που μεταφέρει ο Γουίτκοφ μπορούν να γεφυρώσουν τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ανοίγοντας τον δρόμο για απευθείας διαπραγματεύσεις και μια ευρύτερη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.