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Το κύριο αεροδρόμιο του Ριάντ άνοιξε ξανά για τη διεθνή αεροπορική κίνηση, έπειτα από δύο εβδομάδες αναστολής της λειτουργίας του, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας το Σαββατοκύριακο.

Δεκάδες πτήσεις αναχώρησαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ νωρίς την Κυριακή, με προορισμούς μεταξύ άλλων το Λονδίνο, το Ντουμπάι και το Πεκίνο, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου.

Οι εγχώριες αεροπορικές εταιρείες Saudia και Flynas πραγματοποίησαν πτήσεις, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης διεθνείς αερομεταφορείς, όπως η Air India και η Emirates. Οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να διατηρούν σε ισχύ την αναστολή των πτήσεών τους, γεγονός που σημαίνει ότι η αεροπορική κίνηση από και προς το Ριάντ παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη.

Το αεροδρόμιο, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του μετά τις επιθέσεις των Χούθι στις 10 και 11 Οκτωβρίου, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από δώδεκα ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων, λειτουργεί πλέον με τουλάχιστον δύο από τους πέντε αεροσταθμούς του. Ο αεροσταθμός 3, ο οποίος υπέστη ζημιές από τα πλήγματα αυτού του μήνα, παραμένει εκτός λειτουργίας.

Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου συνέπεσε με ένα Σαββατοκύριακο σφοδρών επιθέσεων των Χούθι κατά του Ριάντ.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αυτόν τον μήνα από επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθι εξακολουθούν να δηλώνουν ότι στοχοποιούν το αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του βασιλείου.

Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μέρους του διπλωματικού προσωπικού τους από τη Σαουδική Αραβία λόγω του αυξανόμενου κινδύνου, ενώ προχώρησαν επίσης σε αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού των πρεσβειών τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι εντολές αυτές εκδόθηκαν σχεδόν οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να διατάξει νέο κύμα πληγμάτων, ενδεχομένως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου.

Οι Χούθι, που αποτελούν μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» της Τεχεράνης, βρίσκονται σε σύγκρουση με το Ριάντ πολύ πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο. Ενέτειναν τις επιθέσεις τους τον Οκτώβριο, αφότου οι δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν επιχείρηση για την ανακατάληψη περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Χούθι.