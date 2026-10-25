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Επτά επιχειρήσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθι, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο την ασφάλεια των υποδομών που στηρίζουν τις πετρελαϊκές εξαγωγές της χώρας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Στην ανακοίνωση, που φέρει ημερομηνία 24 Οκτωβρίου 2026, η οργάνωση υποστηρίζει ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Γιανμπού, το διυλιστήριο του Ραμπίγκ, καθώς και σταθμούς άντλησης και τον πετρελαϊκό αγωγό Ανατολής–Δύσης. Ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις πέτυχαν τους στόχους τους, χωρίς να παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή για ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας.

Η αναφορά στο Γιανμπού και στον αγωγό έχει ιδιαίτερο βάρος για τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου. Ο αγωγός συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές εγκαταστάσεις στην ανατολική Σαουδική Αραβία με το Γιανμπού στη δυτική ακτή, επιτρέποντας την εξαγωγή αργού μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Πρόκειται για υποδομές της ίδιας εξαγωγικής διαδρομής, γεγονός που εξηγεί τη σημασία της ταυτόχρονης στοχοποίησής τους. Από την ανακοίνωση, πάντως, δεν προκύπτουν τεκμηριωμένες επιπτώσεις στις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων ή στις ροές πετρελαίου.

Στο αεροπορικό σκέλος, οι Χούθι αναφέρουν ότι επιτέθηκαν σε δύο φάσεις στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ. Κατονομάζουν επίσης ως στόχους το διεθνές αεροδρόμιο King Fahd στο Νταμάμ και το αεροδρόμιο του Νατζράν. Ειδικά για το Νταμάμ υποστηρίζουν ότι η επίθεση προκάλεσε διαταραχή της εναέριας κυκλοφορίας. Ως έβδομη επιχείρηση παρουσιάζουν πλήγμα κατά αεροπορικής βάσης στο Χαμίς Μουσάιτ.

Η οργάνωση εμφανίζει τις επιθέσεις ως αντίποινα για σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη. Κατά τους δικούς της ισχυρισμούς, προηγήθηκαν 100 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 24 ώρες εναντίον της Σαναά και άλλων περιοχών, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Υποστηρίζει ακόμη ότι οι αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις από την έναρξη της κλιμάκωσης ανέρχονται συνολικά σε 3.123. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν στοιχεία της ανακοίνωσης και δεν επιβεβαιώνονται ανεξάρτητα από το διαθέσιμο υλικό.

Οι Χούθι προαναγγέλλουν συνέχιση των επιχειρήσεων στο σαουδαραβικό έδαφος, συνδέοντας τον τερματισμό τους με την παύση των επιθέσεων και την άρση αυτού που χαρακτηρίζουν αποκλεισμό της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Reuters, οι σαουδαραβικές αρχές δεν σχολίασαν άμεσα τους ισχυρισμούς για τις επιθέσεις του Σαββάτου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ωστόσο, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε αναχαιτίσεις πυραύλων και drones που κατευθύνονταν προς το Ριάντ και νότιες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των εχθροπραξιών.