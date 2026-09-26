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Το ενδεχόμενο να κλείσουν τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί του BBC άφησε ανοιχτό ο γενικός διευθυντής του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ματ Μπρίτιν, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαρκή ύπαρξη κάθε υπηρεσίας του οργανισμού.

Το BBC, ο παλαιότερος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στον κόσμο και ένας από τους μεγαλύτερους, απασχολεί περισσότερους από 20.000 εργαζομένους και διαθέτει δεκάδες τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και ψηφιακές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές οικονομικές πιέσεις. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι μέσα στην επόμενη διετία περίπου ένας στους δέκα εργαζομένους θα χάσει τη θέση του, ενώ οι περικοπές συνεχίζονται.

Το κοινό αλλάζει και το BBC ακολουθεί

Σε συνέντευξή του, ο 57χρονος Μπρίτιν παραδέχθηκε ότι η οικονομική πραγματικότητα ενδέχεται να αναγκάσει τον οργανισμό να προχωρήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο σε δύσκολες αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, οι συνήθειες του κοινού αλλάζουν ραγδαία. Όλο και περισσότεροι χρήστες ενημερώνονται μέσω κινητών συσκευών και επιλέγουν περιεχόμενο κατά παραγγελία (on demand), αντί να ακολουθούν το παραδοσιακό πρόγραμμα τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

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