Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ώρα που πολλές εταιρείες τεχνολογίας προχωρούν σε νέους γύρους περικοπών θέσεων εργασίας και αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση όσον αφορά το προσωπικό της. Η Alphabet ανακοίνωσε ιδιαίτερα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, με τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 24% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται στα 119,8 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά 11.830 εργαζομένους μέσα σε διάστημα ενός έτους. Στις 30 Ιουνίου 2025, η εταιρεία απασχολούσε 187.103 εργαζομένους, ενώ στις 30 Ιουνίου 2026 ο συνολικός αριθμός είχε ανέλθει στους 198.933.

Η μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού των τελευταίων ετών

Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων της Alphabet κατά τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία πρόσθεσε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο της καθαρής αύξησης του προσωπικού της κατά το τελευταίο έτος.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Alphabet ακολουθεί ξανά πορεία διεύρυνσης του ανθρώπινου δυναμικού της, έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες προχώρησαν σε εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις.

Οι απολύσεις που προηγήθηκαν

Από το 2022, εταιρείες όπως η Google, η Meta, η Amazon και η Microsoft έχουν καταργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η Google ανακοίνωσε το 2023 την απόλυση 12.000 εργαζομένων και έκτοτε πραγματοποίησε αρκετούς μικρότερους γύρους περικοπών, οι οποίοι επηρέασαν συνολικά ακόμη χιλιάδες υπαλλήλους. Οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στο εσωτερικό της εταιρείας.

Εργαζόμενοι της Google από διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν συγκέντρωση, ζητώντας ισχυρότερη προστασία απέναντι σε ενδεχόμενες νέες απολύσεις. Περίπου 4.500 εργαζόμενοι υπέγραψαν αίτημα σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια, το οποίο απευθυνόταν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Σουντάρ Πιτσάι, και σε τρία ακόμη ανώτερα στελέχη του τεχνολογικού ομίλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BusinessInsider, δεν διευκρινίστηκε σε ποιους τομείς έγιναν οι προσλήψεις. Η Google δεν αποκάλυψε ποιες ειδικότητες ή ποια τμήματα ενισχύθηκαν περισσότερο κατά το τελευταίο έτος. Ωστόσο, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, η εταιρεία κατέστησε σαφές ότι δίνει προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και επιταχύνει την κατασκευή των σχετικών υποδομών.

Η αύξηση του προσωπικού συμπίπτει, επομένως, με μια περίοδο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας σε κέντρα δεδομένων, υπολογιστική ισχύ και άλλες υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων AI.

Έως 205 δισ. δολάρια οι επενδύσεις το 2026

Η Alphabet αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026 σε εύρος μεταξύ 195 και 205 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η προηγούμενη εκτίμηση της εταιρείας προέβλεπε δαπάνες έως 190 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αναθεώρηση δείχνει ότι η εταιρεία σκοπεύει να δαπανήσει ακόμη περισσότερα για την επέκταση της υποδομής της, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες και υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Alphabet, η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να ξεπερνά τη διαθέσιμη δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν διαθέτει ακόμη αρκετή υπολογιστική ισχύ για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των προϊόντων, των υπηρεσιών και των πελατών της.

Η αύξηση του προσωπικού της Alphabet έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη ανησυχία ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει άμεσα σε σημαντική συρρίκνωση της απασχόλησης στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στην περίπτωση της μητρικής εταιρείας της Google, η ενίσχυση των επενδύσεων στην AI συνοδεύτηκε, τουλάχιστον κατά το τελευταίο έτος, από καθαρή αύξηση των εργαζομένων.

Τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν κατά πόσο οι νέες προσλήψεις αφορούν αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη ή και άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Δείχνουν, όμως, ότι η Alphabet εξακολουθεί να επεκτείνει τόσο την τεχνολογική της υποδομή όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της, παρά τις περικοπές που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ