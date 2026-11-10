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Το οικονομικό άγχος εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες πηγές ψυχολογικής επιβάρυνσης παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους ανεξαρτήτως εισοδήματος ή χώρας διαμονής. Τα χρήματα δεν συνδέονται πλέον αποκλειστικά με την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ή την οικονομική ευημερία, αλλά και με ένα διαρκές αίσθημα ανασφάλειας που επηρεάζει τον ύπνο, τις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις, την επαγγελματική δραστηριότητα και την ψυχική ισορροπία.

Η δυσκολία εξόφλησης λογαριασμών, τα αυξημένα έξοδα στέγασης, οι δανειακές υποχρεώσεις και ο φόβος μιας απρόβλεπτης δαπάνης δημιουργούν συνθήκες συνεχούς πίεσης. Μάλιστα, το φαινόμενο παρατηρείται ακόμη και σε οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες, όπου τα υψηλότερα εισοδήματα δεν συνεπάγονται απαραίτητα μεγαλύτερη αίσθηση οικονομικής ασφάλειας.

Οι διεθνείς επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική αβεβαιότητα δεν αποτελεί αποκλειστικό πρόβλημα των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Αντίθετα, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το κατά πόσο οι πολίτες αισθάνονται ότι μπορούν να διαχειριστούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες δυσκολίες.

Gallup: Η οικονομία στην κορυφή των ανησυχιών παγκοσμίως

Την έκταση του φαινομένου αποτυπώνει διεθνής έρευνα της Gallup, η οποία αξιοποίησε στοιχεία από 107 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η οικονομία αναφέρθηκε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα τους από ένα διάμεσο ποσοστό 23% των συμμετεχόντων ανά χώρα. Όταν συνυπολογίζονται και όσοι εξέφρασαν ανησυχία για την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, όπως η διατροφή και η κατοικία, το ποσοστό ανέρχεται στο 26%.

Με αυτά τα δεδομένα, τα οικονομικά ζητήματα αναδεικνύονται σε κυρίαρχη πηγή προβληματισμού, ξεπερνώντας άλλες σημαντικές προκλήσεις, όπως η απασχόληση, οι πολιτικές εξελίξεις και η ασφάλεια.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα «Stress in America 2026» της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας καταγράφει ότι το 77% των ενηλίκων θεωρεί το κόστος ζωής σημαντική αιτία άγχους, ενώ το 71% αναφέρει ειδικότερα τα χρήματα ως παράγοντα ψυχολογικής πίεσης.

Παράλληλα, το 74% δηλώνει ότι ανησυχεί για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.132 ενήλικες, διαπιστώνει επίσης ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις, ποσοστό 26%, έχουν αναβάλει μελλοντικά σχέδια εξαιτίας του άγχους και της αβεβαιότητας.

Ισπανία: Οι οικονομικές ανησυχίες φτάνουν μέχρι τον ύπνο

Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη, με την Ισπανία να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης που ασκούν οι οικονομικές υποχρεώσεις στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με έρευνα της Klarna, το 69% των Ισπανών σκέφτεται καθημερινά τα οικονομικά του, ενώ ένας στους τέσσερις προβληματίζεται για την οικονομική του κατάσταση περισσότερες από τέσσερις φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Η πίεση δεν περιορίζεται στις ώρες εργασίας ή στη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού. Σχεδόν ένας στους πέντε δηλώνει ότι οι οικονομικές ανησυχίες τον ακολουθούν ακόμη και την ώρα που προσπαθεί να κοιμηθεί.

Η ανασφάλεια αυτή συνδέεται και με την περιορισμένη οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ισπανική στατιστική υπηρεσία, το 36,4% του πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει μια έκτακτη οικονομική ανάγκη το 2025, γεγονός που αναδεικνύει την ευαλωτότητα σημαντικού μέρους της κοινωνίας απέναντι σε απρόβλεπτες δαπάνες.

Generation Z και millennials υπό οικονομική πίεση

Ιδιαίτερα έντονη εμφανίζεται η ψυχολογική επιβάρυνση στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές οικονομικές τους προοπτικές.

Η παγκόσμια έρευνα της Deloitte για το 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 22.500 άνθρωποι από 44 χώρες, δείχνει ότι το 34% της Generation Z και το 30% των millennials βιώνουν άγχος ή ανησυχία κατά το μεγαλύτερο μέρος ή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παρότι τα συγκεκριμένα ποσοστά παρουσιάζουν βελτίωση συγκριτικά με το 2025, οι οικονομικές δυσκολίες εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα και τις προοπτικές των νεότερων γενεών.

Οι πιέσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί νέοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν οικονομική αυτονομία, να δημιουργήσουν οικογένεια ή να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες αποφάσεις, όπως η απόκτηση κατοικίας.

Τι δείχνουν 94 επιστημονικές μελέτες για την ψυχική υγεία

Η σύνδεση μεταξύ οικονομικής ανασφάλειας και ψυχικής υγείας δεν περιορίζεται σε δημοσκοπήσεις ή προσωπικές εκτιμήσεις, αλλά υποστηρίζεται και από εκτεταμένη επιστημονική έρευνα.

Συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό «SSM – Mental Health» συγκέντρωσε δεδομένα από 94 διαχρονικές μελέτες σε 24 χώρες, εξετάζοντας τη σχέση των οικονομικών δυσκολιών με την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων.

Από τις 116 στατιστικές εκτιμήσεις που αξιολογήθηκαν, οι 101 κατέγραψαν συσχέτιση ανάμεσα στην οικονομική επισφάλεια και σε δυσμενέστερους δείκτες ψυχικής υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάθλιψη. Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι κάθε οικονομικό πρόβλημα οδηγεί αναγκαστικά στην εμφάνιση κάποιας ψυχικής διαταραχής. Αναδεικνύουν, ωστόσο, μια ισχυρή και επαναλαμβανόμενη σχέση μεταξύ οικονομικής πίεσης και ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Οι επιπτώσεις του οικονομικού άγχους εκτείνονται, άλλωστε, σε πολλές πλευρές της καθημερινότητας. Η συνεχής ανησυχία για τα χρήματα μπορεί να περιορίσει την κοινωνική δραστηριότητα, να επηρεάσει σημαντικές προσωπικές επιλογές και να δυσχεράνει τον σχεδιασμό για το μέλλον.

Υπό αυτό το πρίσμα, η οικονομική ασφάλεια δεν καθορίζεται αποκλειστικά από το διαθέσιμο εισόδημα ή την αγοραστική δύναμη, αλλά και από την πραγματική δυνατότητα των ανθρώπων να οργανώνουν τη ζωή τους χωρίς τον μόνιμο φόβο ότι ένα απρόοπτο έξοδο θα ανατρέψει τον προϋπολογισμό τους.

Η ελληνική πραγματικότητα και το κόστος της ανασφάλειας

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στην Ελλάδα, όπου οι δαπάνες στέγασης, το κόστος των καθημερινών αναγκών και τα περιορισμένα περιθώρια αποταμίευσης επηρεάζουν άμεσα την αίσθηση οικονομικής σταθερότητας των νοικοκυριών.

Παρότι τα ποσοστά που καταγράφονται στις διεθνείς έρευνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσια στην ελληνική κοινωνία, τα συμπεράσματά τους αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά και τη χώρα μας. Η οικονομική ευημερία δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος του μισθού ή των συνολικών αποδοχών, αλλά και από το κατά πόσο ένα νοικοκυριό διαθέτει την οικονομική ευχέρεια να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη χωρίς να βρεθεί σε αδιέξοδο.

Η διεθνής εξάπλωση του οικονομικού άγχους φέρνει έτσι στο προσκήνιο μια λιγότερο εμφανή διάσταση της οικονομικής ανασφάλειας. Το κόστος της δεν περιορίζεται στους δείκτες φτώχειας, στο ύψος του ιδιωτικού χρέους ή στις μεταβολές της κατανάλωσης, αλλά αντανακλάται και στην ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον σταθερό χαρακτηριστικό της καθημερινότητας, η δυνατότητα κάλυψης μιας απρόβλεπτης δαπάνης χωρίς οικονομικό πανικό αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Και μαζί της, η αίσθηση ότι το μέλλον μπορεί να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη σιγουριά, χωρίς η ανησυχία για τα χρήματα να καθορίζει κάθε προσωπική απόφαση.