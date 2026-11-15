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Στα 21 του, ο Tζάι Μπάτια δεν έχει εργαστεί ποτέ με πλήρη απασχόληση σε εταιρεία τεχνολογίας. Παρά ταύτα, δημιουργεί μια τέτοια εταιρεία.

Η επιχειρηματικότητα γνωρίζει άνθηση αυτές τις μέρες στην Αμερική, και καμία ηλικιακή ομάδα δεν ιδρύει επιχειρήσεις με ταχύτερο ρυθμό από τους εικοσάρηδες. Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει δυσανάλογα τις θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, τις οποίες πολλοί από αυτούς θεωρούσαν κάποτε ως σταθερά εφαλτήρια για την καριέρα τους. Ταυτόχρονα, οι νεότεροι εργαζόμενοι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιδέξιοι στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Τουλάχιστον το 23% των Αμερικανών ηλικίας 18 έως 34 ετών διαχειριζόταν τις δικές τους επιχειρήσεις ή είχε μια παράλληλη δραστηριότητα πέρυσι, από 19% το 2021, σύμφωνα με το Babson College.

Σε ξεχωριστή έρευνα σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους που ξεκίνησαν επιχειρήσεις το 2025, πάνω από το 70% των επιχειρηματιών της Gen Ζ δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία των επιχειρήσεών τους. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από ό,τι σε άλλες γενιές, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών μισθοδοσίας και παροχών Gusto, η οποία διεξήγαγε την έρευνα.

Ο Μπάτια και ο συνιδρυτής της Turnstone, Άριαν Βιτζ, 24 ετών, δήλωσαν ότι είχαν προσφορές εργασίας, αλλά αποφάσισαν να τις απορρίψουν ένα μήνα πριν από την αποφοίτησή τους και να αφοσιωθούν πλήρως στην εφαρμογή που δημιουργούσαν. Ενώ προετοιμάζονταν για τις τελικές εξετάσεις, παρουσίασαν με επιτυχία την ιδέα τους και έλαβαν 500.000 δολάρια από τον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων Y Combinator.

Η νεοφυής επιχείρηση απασχολεί πλέον δύο μηχανικούς και έναν υπάλληλο μάρκετινγκ, οι οποίοι εργάζονται στο σαλόνι του διαμερίσματος δύο υπνοδωματίων του Μπάτια και του Βιτζ στο Σαν Φρανσίσκο. «Το παράθυρο είναι ο πίνακας», τόνισε ο Βιτζ.

Η εισροή venture capital σε νέες επιχειρήσεις βοηθά τους ιδρυτές της Gen Ζ να συγκεντρώσουν χρήματα. Σύμφωνα με έκθεση του PitchBook-NVCA Venture Monitor, μέχρι το γ’ τρίμηνο είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 8.625 συμφωνίες χρηματοδότησης για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ήδη το ρεκόρ ολόκληρου του 2021, που ήταν 8.507.

Αυτό δεν είναι τόσο ασυνήθιστο όσο ήταν κάποτε, είπε η Ντόνα Κέλι, καθηγήτρια επιχειρηματικότητας στο Babson. «Η λογική ότι πρέπει να αποκτήσεις κάποια εργασιακή εμπειρία για να κερδίσεις λίγη αξιοπιστία πριν ξεκινήσεις μια επιχείρηση αρχίζει να αλλάζει».

Μια πρόσφατη έρευνα του LinkedIn σε περισσότερους από 1.000 ενήλικες υπέδειξε ότι σχεδόν ένας στους πέντε ιδρυτές της Gen Ζ δήλωσε ότι η AI έκανε την ίδρυση μιας επιχείρησης να φαίνεται εφικτή.

Αυτή την άνοιξη, η Κάθριν Μιντ, 28 ετών, ξεκίνησε το «Planning Partner», μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόζουν εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, αφού παραιτήθηκε από τη θέση της ως σύμβουλος δεδομένων και αναλύσεων σε μια εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής. Ανέθεσε σε συνεργάτες να πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς και να αναλάβουν μεγάλο μέρος της προγραμματιστικής εργασίας. Η τεχνητή νοημοσύνη τη βοήθησε επίσης να καταλάβει πώς να ιδρύσει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Αυτό, σε συνδυασμό με την ένταξή της στο πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης του αρραβωνιαστικού της και την τηλεργασία, συνέβαλε στον περιορισμό του κόστους. Συνολικά, δήλωσε ότι έχει δαπανήσει περίπου 9.000 δολάρια για να θέσει σε λειτουργία την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων 1.600 δολαρίων για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Μιντ δήλωσε ότι δεν θα έλεγε ποτέ «ποτέ» σε μια άλλη θέση εργασίας σε εταιρεία, αλλά λατρεύει την αυτονομία και τις δυνατότητες εισοδήματος που της προσφέρει η επιχειρηματικότητα.