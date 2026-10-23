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Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός διπλωμάτης Τομ Μπάρακ, με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του να λέει χαρακτηριστικά ότι δεν έχει ιδέα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα μπορούσε να γίνει ένα πλήγμα αυτό το Σαββατοκύριακο; Ασφαλώς» είπε ο Μπάρακ, που είναι πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον influencer Μάριο Νόφαλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία, διαθέσιμος και προσβάσιμος και βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εδώ και πολλούς μήνες», πρόσθεσε ο Μπάρακ.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα

U.S. Ambassador to Türkiye Tom Barrack on Iran: Could there be a strike this weekend? Absolutely. The president has been clear. I’m giving you American policy. The president is very clear. He’s open and available and accessible to a deal. And we’ve been at the table for months and months and months. Source: @MarioNawfal — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Πάντως, σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είπε χαρακτηριστικά: «Το είπε αυτό ο πρέσβης μας στην Τουρκία; Είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, δεν έχω ιδέα για κάτι τέτοιο»

Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού πρέδρου

Trump on the possibility of attacking Iran this weekend: I don’t know anything about it A reporter asked US President Donald Trump about the possibility of the US ambassador to Turkey saying that an attack on Iran this weekend was “absolutely” possible. Trump replied: “He’s a powerful man, I think. I don’t know anything about it.” — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2026

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν καταλήξει σε αδιέξοδο, σχεδόν οκτώ μήνες από την έναρξη του πολέμου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι σύντομα θα λάβει μια «απόφαση» για το Ιράν, αλλά έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αυτό δεν θα γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο ο Τραμπ στηρίζει δημοσίως ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης, είπε από την πλευρά του ότι η μοναδική επιλογή για να εξαλειφθεί η απειλή της Τεχεράνης είναι η «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος.