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Την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, απλώς έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του.

«Έκανε καλή δουλειά αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump: Kimberly Guilfoyle was not a member of my family. I guess she dated my son a long time ago, but she wasn’t. She was doing a good job, but we didn’t like what we were reading. https://t.co/G1Cj1bqhCD — Clash Report (@clashreport) October 13, 2026

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά από δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανέφερε πως «Ζητήσαμε από την πρέσβη Γκιλφόιλ να υποβάλει την παραίτησή της. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δημοσίευσε μία μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ «για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω στην Ελλάδα», ενώ επεσήμανε ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της.

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