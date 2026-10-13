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Πολύ πιο επιφυλακτική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2026 και το 2027 σκιαγραφεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε σύγκριση με τις παραδοχές του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση και θα το υποβάλει ως την Πέμπτη και στην ΕΕ.

Στις προβλέψεις του World Economic Outlook, το ΔΝΤ τοποθετεί πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, από 2,1% το 2025. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αντιθέτως, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% το 2026 και επιτάχυνση στο 2,3% το 2027.

Η απόκλιση μοιάζει περιορισμένη για το 2026, στις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Διευρύνεται όμως στις 0,5 μονάδες το 2027, καθώς το οικονομικό επιτελείο ενσωματώνει ανάκαμψη της ανάπτυξης, ενώ το ΔΝΤ προβλέπει σταθεροποίηση σε χαμηλότερο ρυθμό. Κυρίως όμως, βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα, από τις παραδοχές του προσχεδίου: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39 το 2027, ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 2026 και 78,2 δολάρια το 2027.

Το χάσμα στον πληθωρισμό

Οι προβλέψεις αυτές θα αναθεωρηθούν και από την Κομισιόν πιθανότατα, μέσα στον Νοέμβριο. Εξηγούν όμως και την μεγάλη διαφορά μεταξύ ΔΝΤ και προσχεδίου προϋπολογισμού, στις εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών.

Το ΔΝΤ προβλέπει εκτίναξη του μέσου ετήσιου εναρμονισμένου τιμάριθμου στη χώρα μας, από 2,9% που ήταν το 2025, σε 4,2% για το 2026, πριν επιβραδυνθεί σε 3,6% το 2027.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση του αντίστοιχου δείκτη (εναρμονισμένος πληθωρισμός) στο 3,6% για εφέτος και στο 2,4% για το 2027.

Συνεπώς, το Ταμείο βλέπει πληθωρισμό υψηλότερο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες φέτος, αλλά και κατά 50% υψηλότερο πληθωρισμό το 2027, εν σχέσει με τις προβλέψεις της Αθήνας.

Η διαφορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς υψηλότερη και πιο επίμονη ακρίβεια περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, επιβαρύνει την κατανάλωση και δυσχεραίνει την αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και Δημόσιο.

Από την άλλη πάντως, πιο αισιόδοξο από την κυβέρνηση είναι το ΔΝΤ στις προβλέψεις του στην ανεργία και την αγορά εργασίας. Το Ταμείο προβλέπει ταχύτερη υποχώρηση της ανεργίας, από 9,9% το 2025 στο 8% το 2026 και στο 7,6% το 2027. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού εκτιμά ποσοστό ανεργίας 8,4% το 2026 και 7,9% το 2027.

Εξωτερικό έλλειμμα στο 6,6%

Οι ανατιμήσεις στο κόστος Ενέργειας και οι εισαγωγές ακριβότερων καυσίμων, όπως προβλέπει το ΔΝΤ, θα έχουν βαρύ αντίκτυπο όχι μόνο στον εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά και στην οικονομική αιμορραγία της χώρας, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το έλλειμμα θα διευρυνθεί από 5,7% του ΑΕΠ το 2025 σε 6,6% το 2026, για να περιοριστεί μόνο μερικώς στο 5,9% του ΑΕΠ το 2027.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ υποδεικνύει ότι, παρά τη συνέχιση της ανάπτυξης και τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί των ορυκτών καυσίμων, η ελληνική οικονομία θα εξακολουθεί να έχει έντονη ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό.

Η πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλότερων ενεργειακών τιμών, αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και ακριβότερης χρηματοδότησης.

Το «γκρίζο» φόντο

Η ίδια έκθεση WEO – World Economic Outlook επισημαίνει ότι οι οικονομίες που εισάγουν ενέργεια και δεν συνδέονται στενά με την παγκόσμια αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν δυσμενέστερο συνδυασμό: υψηλότερο κόστος εισαγωγών, πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα, δυσκολότερες επιλογές οικονομικής πολιτικής και λιγότερα αντισταθμιστικά οφέλη από την τεχνολογική επενδυτική έκρηξη.

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα εντάσσονται σε ένα «γκρίζο» περιβάλλον αυξημένων διεθνών κινδύνων.

Το Ταμείο προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,1% το 2026 και 3,4% το 2027, αλλά τονίζει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν προς την καθοδική πλευρά, λόγω υψηλότερων τιμών ενέργειας και τροφίμων, γεωπολιτικών εντάσεων, δημοσιονομικών πιέσεων και ενδεχόμενης νέας θύελλας (sell-off) στις αγορές.

Στο χρηματοπιστωτικό σκέλος, η Έκθεση για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα – GFSR του ΔΝΤ προειδοποιεί ότι αναζωπύρωση του πληθωρισμού ή δημοσιονομικές ανησυχίες μπορούν να προκαλέσουν απότομη άνοδο στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και ευρύτερη αναταραχή στις αγορές.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας για την Ευρώπη βρίσκεται η Γαλλία που αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,4% το 2026 και 0,7% το 2027, καθώς οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω έναντι του Απριλίου.

Για την ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,1% το 2026 και 1,2% το 2027 -έναντι πιο «αισιόδοξων» προβλέψεων στο προσχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για ανάπτυξη 1,1% και 1,4% αντίστοιχα στην ευρωζώνη.

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