Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Ντροπή» χαρακτήρισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εξαπολύοντας βολές κατά του ουκρανού Πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ερωτηθείς για το θέμα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ απάντησε πως θεωρεί ότι «είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», επικαλούμενος την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων.

Η ουκρανική επίθεση με drones εναντίον διυλιστηρίου στη ρωσική περιφέρεια Ριαζάν ήταν η πρώτη σε ενεργειακή εγκατάσταση της Ρωσίας αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή πως η Μόσχα και το Κίεβο συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας: «Το μόνο που κάνει (ο Ζελένσκι) είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως».

Υποστηρίζοντας πως «είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», ο Τραμπ δήλωσε στο Newsmax ότι ο ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

Χθες Πέμπτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, αψηφώντας την «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ, τον οποίο κάλεσε να μην στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου» στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Διαβάστε ακόμη

Καταναλωτικά δάνεια: Το νέο πλαφόν αλλάζει τους κανόνες (πίνακες)

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στα tankers με 98 αγορές και 133 πωλήσεις πλοίων σε έναν χρόνο

Airbnb: Οι πλατφόρμες «μαρτυρούν» τα αδήλωτα ενοίκια στην εφορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ