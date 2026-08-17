Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την κίνηση των τριών χωρών και κάνοντας λόγο για μια Μέση Ανατολή που «ενώνεται» απέναντι στις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή «πολύ ευτυχής» για τη συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ τριών κρατών που διατηρούν στενές σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

«Η συμφωνία δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και ότι οι χώρες αυτές θα είναι επιτέλους σε θέση να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιαστικό τρόπο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, δίνοντας παράλληλα τα «συγχαρητήριά» του στις τρεις κυβερνήσεις.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει το πλέγμα των συμμαχιών της στον τομέα της ασφάλειας, μετά τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων που ακολούθησαν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια στιγμή, το Ριάντ βρίσκεται αντιμέτωπο με τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Υεμένη, όπου στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση απέναντι στην Ανσαραλά, το σιιτικό κίνημα των Χούθι που διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Παράλληλα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν έχουν επιχειρήσει να διαδραματίσουν ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες μεσολάβησης και αποκλιμάκωσης.

Η νέα αμυντική συνεργασία, πάντως, ερμηνεύεται από ορισμένους αναλυτές και ως ένδειξη ότι σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις επιδιώκουν μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία από την Ουάσιγκτον. Η αξιοπιστία των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας έχει τεθεί υπό αυξανόμενη αμφισβήτηση στην περιοχή, ιδιαίτερα καθώς τα αμερικανικά και συμμαχικά συστήματα αεράμυνας δεν έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν το σύνολο των drones και των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από το Ιράν και δυνάμεις που συνδέονται με αυτό εναντίον κρατών του Κόλπου.

Διαβάστε ακόμη

IRIS: Πότε φορολογούνται χαρτζιλίκι και μεταφορές μεταξύ συγγενών

Ιστορικά ακίνητα αναζητούν νέο ιδιοκτήτη με τιμές από €280.000 έως €8 εκατ. (pics)

Θεόδωρος Κόντες: «Αν επιβαρύνουμε την κρουαζιέρα, οι εταιρείες θα πάνε αλλού»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ