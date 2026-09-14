Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε τη Δευτέρα κατά των αυξανόμενων εκκλήσεων για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και εξαπέλυσε επίθεση κατά του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, μετά την επείγουσα έκκλησή του για επιβράδυνση της AI.

«Ο μόνος έλεγχος ή τα “προστατευτικά όρια” που χρειάζεται η AI είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (Υψηλού IQ!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν τέτοιο και με το παραπάνω!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμποδίσει “ανθρώπους” της AI να κάνουν κακά ή δυνητικά κακά “πράγματα”, όπως ο Ντάριο (Anthropic!), ο οποίος τώρα προσποιείται ότι είναι ένα “τέλειο αγγελούδι” — και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε!», έγραψε ο Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει σε γενικές γραμμές την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία αμφιλεγόμενων data centers στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κούρσα για την κυριαρχία στον αναπτυσσόμενο αυτόν τομέα είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης υπόκεινται ήδη σε επαρκείς περιορισμούς.

«Έχουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία πάνω σε αυτές τις εταιρείες!», έγραψε. «Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία σε εξέλιξη εναντίον της AI και των Data Centers, και ο μόνος που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα».

«ΟΠΟΙΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΤΗΝ AI, ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Προηγούμαστε της Κίνας και όλων των άλλων και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνωμοσιολόγοι, προδότες και όσοι διαρρέουν πληροφορίες, ΠΡΟΣΕΞΤΕ!», πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΓΑ: Οι δύο νέες μονάδες, οι εξαγωγές των 129 εκατ. και το κόστος της ανάπτυξης

Πώς ανακαλύπτει ένα παιδί ότι έχει ταλέντο στο επί κοντώ

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Για όλες τις υπόλοιπεςειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ