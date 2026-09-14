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Με δύο νέες παραγωγικές και αποθηκευτικές μονάδες σε Ασπρόπυργο και Σχηματάρι και τον κύκλο εργασιών μια ανάσα από τα 300 εκατ. ευρώ, η ΜΕΓΑ περνά σε νέα φάση ανάπτυξης. Η ελληνική βιομηχανία προϊόντων προσωπικής υγιεινής, την οποία ίδρυσε και εξακολουθεί να διοικεί ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης, κατέγραψε το 2025 αύξηση των πωλήσεων, η οποία όμως συνοδεύτηκε από υποχώρηση της κερδοφορίας.

Το κόστος παραγωγής και διάθεσης κινήθηκε ταχύτερα από τα έσοδα σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνέχισε να επενδύει στην παραγωγή και στις εξαγωγές, απορροφώντας, σύμφωνα με τη διοίκησή της, σημαντικό μέρος των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια και μεταφορές.

Ο κύκλος εργασιών της ΜΕΓΑ ανήλθε το 2025 σε 296,88 εκατ. ευρώ, από 287,44 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 3,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία, οι εξαγωγές αντιπροσώπευσαν το 43,51% των πωλήσεων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 129,2 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα της διατίθενται σε περισσότερες από 40 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ενώ ο όγκος της παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό υπερβαίνει εκείνον που απορροφά η εγχώρια αγορά. Μέσα σε μία δεκαπενταετία οι εξαγωγές της έχουν δωδεκαπλασιαστεί.

Η γεωγραφική κατανομή δείχνει ότι οι συνολικές πωλήσεις εντός Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς, αυξήθηκαν στα 274,45 εκατ. ευρώ, από 261,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, στην Ασία υποχώρησαν στα 4,27 εκατ. ευρώ από 6,75 εκατ. ευρώ και στην Αμερική στα 5,32 εκατ. ευρώ από 7,07 εκατ. ευρώ. Στις υπόλοιπες χώρες διαμορφώθηκαν σε 12,84 εκατ. ευρώ, έναντι 12,51 εκατ. ευρώ το 2024.

Στην εγχώρια αγορά η ΜΕΓΑ διατηρεί υψηλά μερίδια στις βασικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια, το μερίδιο των σερβιετών EveryDay έφθασε το 58,1%, των βρεφικών πανών Babylino το 45,9% και των προϊόντων ακράτειας Sani το 44,3%. Στα μωρομάντιλα, τα Babycare και Babylino συγκέντρωσαν από κοινού μερίδιο 45,9%, ενώ στα υγρά μαντίλια το Wet Hankies κατείχε το 66,6% της αγοράς.

Πίεση στα κέρδη

Η άνοδος του τζίρου δεν πέρασε στην τελική γραμμή. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 8,5%, στα 18,9 εκατ. ευρώ από 20,66 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 24,43 εκατ. ευρώ από 26,82 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27,21 εκατ. ευρώ, έναντι 30,56 εκατ. ευρώ το 2024.

Η πίεση αποτυπώνεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο υποχώρησε στο 37,7% από 38,7%. Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 5,1%, στα 185,03 εκατ. ευρώ, δηλαδή ταχύτερα από τις πωλήσεις. Παράλληλα, οι δαπάνες διάθεσης ενισχύθηκαν κατά 5,7%, στα 78,46 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες διαφήμισης και τις συναφείς επιβαρύνσεις να φθάνουν τα 63,16 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κάμψη της κερδοφορίας συνδέεται και με συνειδητές στρατηγικές επιλογές μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η εταιρεία αναφέρει ότι επέλεξε να απορροφήσει μεγάλο μέρος των αυξήσεων του κόστους, περιορίζοντας τη μετακύλισή τους στις τιμές των προϊόντων. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν στα 2,22 εκατ. ευρώ από 2,04 εκατ. ευρώ.

Θετικά λειτούργησε η αποκλιμάκωση του χρηματοοικονομικού κόστους, το οποίο μειώθηκε στα 2,79 εκατ. ευρώ από 3,76 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός, μαζί με τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, αυξήθηκε στα 61,84 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 13,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 14,2%, στα 119,59 εκατ. ευρώ.

Νέα δυναμικότητα

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται οι επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν το 2025 σε 23,16 εκατ. ευρώ. Από αυτές, περίπου 12,44 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μηχανολογικό εξοπλισμό και 8,89 εκατ. ευρώ σε ακίνητα, ενώ έγιναν παρεμβάσεις σε αυτοματισμούς, ψηφιακά συστήματα, αποθηκευτικές υποδομές και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν σε λειτουργία οι νέες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι, ενισχύοντας το παραγωγικό αποτύπωμα της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις στις Αχαρνές. Παράλληλα, η ΜΕΓΑ απέκτησε έκταση 13.623 τετραγωνικών μέτρων στον Ασπρόπυργο και οικόπεδο 770 τετραγωνικών μέτρων στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η συνολική ιδιόκτητη έκτασή της φθάνει πλέον τα 255.714 τετραγωνικά μέτρα, με τους στεγασμένους χώρους να ξεπερνούν τα 86.000 τετραγωνικά μέτρα.

Οι επενδύσεις του 2025 ανεβάζουν πάνω από τα 270 εκατ. ευρώ το συνολικό πρόγραμμα που έχει υλοποιήσει η ΜΕΓΑ από το 2000. Την περίοδο 2000-2024 είχαν επενδυθεί 254,1 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη της περυσινής χρήσης το συνολικό ποσό προσεγγίζει τα 277,3 εκατ. ευρώ.

Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης υποστηρίζει τόσο τα ιδιόκτητα εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων τα EveryDay, Babylino, Sani, Babycare, Pom Pon και Wet Hankies, όσο και την παραγωγή για λογαριασμό ευρωπαϊκών επωνυμιών. Στο εξωτερικό η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της, με έμφαση στις αγορές της Ευρώπης και της Μεσογείου, καθώς και να αναπτύξει νέα προϊόντα.

Η προοπτική

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι η χρήση θα παραμείνει κερδοφόρα και ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σε σχέση με το 2025. Η πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα και η περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για την επόμενη περίοδο.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι δασμολογικές ανακατατάξεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η μεταβλητότητα στις τιμές των πρώτων υλών εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα. Η διοίκηση αναφέρει πάντως ότι έως την ημερομηνία σύνταξης της οικονομικής έκθεσης δεν είχε διαπιστωθεί ουσιαστική επίδραση στη λειτουργία της εταιρείας και εκτιμά ότι η γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων περιορίζει την έκθεσή της σε επιμέρους αγορές.

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