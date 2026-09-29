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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιώτες επενδυτές της αγοράς δημοτικών ομολόγων, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει χρέος εκατοντάδων πόλεων, νοσοκομείων, σχολείων, ενεργειακών οργανισμών και άλλων δημόσιων φορέων σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNBC βασισμένη στις οικονομικές δηλώσεις που έχει καταθέσει ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, στα τέλη του 2025 διέθετε 807 επενδυτικές τοποθετήσεις σε δημοτικά ομόλογα, συνολικής αξίας μεταξύ 240,7 εκατ. και 797,6 εκατ. δολαρίων.

Έκτοτε, έχει δηλώσει τουλάχιστον 243 νέες αγορές ομολόγων μέσα στο 2026, συνολικής αξίας μεταξύ 68,2 εκατ. και 233,8 εκατ. δολαρίων.

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιό του ξεπερνά τις 1.000 επενδυτικές τοποθετήσεις , με εκτιμώμενη αξία μεταξύ 300 εκατ. και 1 δισ. δολαρίων, αν και το ακριβές ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί επειδή οι ομοσπονδιακές δηλώσεις χρησιμοποιούν ευρείες κλίμακες αποτίμησης.

Το χαρτοφυλάκιο του

Η επενδυτική δραστηριότητα του Τραμπ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή πολλά από τα ομόλογα συνδέονται με φορείς ή έργα που επηρεάζονται από πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησής του.

Το CNBC αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Τραμπ κατείχε ήδη ομόλογα οργανισμών πριν από κυβερνητικές παρεμβάσεις που επηρέασαν τους συγκεκριμένους εκδότες. Σε άλλες περιπτώσεις, οι αγορές έγιναν αφού είχαν προηγηθεί κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με ρυθμίσεις ή χρηματοδοτήσεις που αφορούσαν τους ίδιους φορείς.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για τη συνύπαρξη εκτελεστικής εξουσίας και προσωπικού πλούτου, καθώς ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, κανονιστικές αποφάσεις και πολιτικές χρηματοδότησης μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική θέση οργανισμών των οποίων το χρέος βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του προέδρου.

Ωστόσο, η ανάλυση δεν εντόπισε στοιχεία ότι ο Τραμπ ή οι διαχειριστές των επενδύσεών του πραγματοποίησαν συναλλαγές με βάση προγενέστερη γνώση κυβερνητικών αποφάσεων ή ότι οι επενδύσεις του επηρέασαν τη χάραξη πολιτικής.

Ο Λευκός Οίκος και ο οργανισμός Trump Organization υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις διαχειρίζονται από ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι ο πρόεδρος δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στις επιλογές αγοράς ή πώλησης.

Ενέργεια, άνθρακας και ομόλογα κοινής ωφέλειας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά στον ενεργειακό κλάδο.

Το χαρτοφυλάκιο του Τραμπ περιλαμβάνει ομόλογα που συνδέονται με τρεις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο άνθρακα, οι οποίες επηρεάστηκαν από αποφάσεις της κυβέρνησής του για περιβαλλοντικούς κανόνες.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι λογαριασμοί του Προέδρου αγόρασαν ομόλογα ύψους έως 100.000 δολαρίων που συνδέονταν με τη μονάδα Plant Bowen της Georgia Power. Περίπου δύο μήνες αργότερα, ο Τραμπ υπέγραψε απόφαση που εξαίρεσε δεκάδες μονάδες άνθρακα από αυστηρότερους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για δύο χρόνια.

Στη συνέχεια, οι λογαριασμοί του αγόρασαν επιπλέον ομόλογα που συνδέονταν με τις μονάδες Plant Scherer και James M. Barry Plant.

Ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις δημιουργούν ερωτήματα, καθώς η αξία τέτοιων ομολόγων μπορεί να επηρεάζεται από το ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώνει η κυβέρνηση.

Παρόμοια ερωτήματα έχουν τεθεί και για ομόλογα οργανισμών ηλεκτρισμού που σχετίζονται με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Ιούλιο του 2025 ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστική εντολή για επιτάχυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων και των ενεργειακών υποδομών που τα υποστηρίζουν. Τέσσερις μήνες αργότερα, οι λογαριασμοί του άρχισαν να αγοράζουν ομόλογα της Omaha Public Power District.

Η S&P Global Ratings έχει επισημάνει ότι η ανάπτυξη των data centers αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Νοσοκομεία, Medicaid και νέες πολιτικές πιέσεις

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές θέσεις σε ομόλογα νοσοκομείων και συστημάτων υγείας.

Στο τέλος του 2025, ο Τραμπ κατείχε 72 θέσεις σε δημοτικά ομόλογα που συνδέονται με νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας, συνολικής αξίας περίπου 24,2 εκατ. έως 76,3 εκατ. δολαρίων.

Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Medicaid, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της KFF, αναμένεται να δεχθεί περικοπές περίπου 900 δισ. δολαρίων σε βάθος δεκαετίας από το φορολογικό πακέτο του 2025.

Η S&P έχει προειδοποιήσει ότι η μείωση της κάλυψης Medicaid και οι περιορισμοί στις αποζημιώσεις παρόχων μπορούν να πιέσουν την οικονομική κατάσταση ορισμένων νοσοκομείων.

Παρά τις αλλαγές αυτές, οι επενδυτικοί λογαριασμοί του Τραμπ συνέχισαν να αγοράζουν ομόλογα που συνδέονται με οργανισμούς υγείας, μεταξύ άλλων τα συστήματα UPMC και Memorial Hermann.

Η μεγάλη αγορά των δημοτικών ομολόγων

Η δραστηριότητα του Τραμπ σημειώνεται σε μια περίοδο μεγάλης ανάπτυξης για την αγορά δημοτικού χρέους στις ΗΠΑ.

Οι πολιτείες, οι δήμοι και οι δημόσιοι οργανισμοί αυξάνουν τον δανεισμό τους για τη χρηματοδότηση αεροδρομίων, σχολείων, νοσοκομείων, ενεργειακών έργων και άλλων υποδομών.

Το 2025 οι εκδόσεις δημοτικών ομολόγων έφτασαν το ρεκόρ των 580 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, μέχρι τον Αύγουστο του 2026 οι νέες εκδόσεις ανήλθαν σε 408,5 δισ. δολάρια, ενώ η συνολική αγορά δημοτικού χρέους έφτασε περίπου τα 4,5 τρισ. δολάρια.

Η ελκυστικότητα των δημοτικών ομολόγων ενισχύεται από το φορολογικό τους πλεονέκτημα, καθώς οι αποδόσεις πολλών τίτλων απαλλάσσονται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος.

Η υπόθεση Τραμπ, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ερώτημα: κατά πόσο ένας Πρόεδρος μπορεί να διατηρεί ένα τόσο μεγάλο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε τίτλους που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις ίδιες τις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζει.

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