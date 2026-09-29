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Το χρέος πολιτειών και τοπικών αρχών στις ΗΠΑ οδεύει προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, καθώς η παγκόσμια αναταραχή στις αγορές ομολόγων πλήττει και την αγορά των δημοτικών τίτλων.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι οποίες ενισχύονται από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν αλλά και από τους φόβους για μια πιο επιθετική στάση της Fed, έχουν προκαλέσει ένα ευρύ κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά ομολόγων.

Η αναταραχή έχει μεταδοθεί και στην αγορά χρέους των αμερικανικών πολιτειών και δήμων, η οποία βρίσκεται σε τροχιά απωλειών 4,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους δείκτες του Bloomberg. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη χειρότερη μηνιαία επίδοση του κλάδου από το 1987.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg oι εκδότες ομολόγων αναβάλλουν νέες εκδόσεις, καθώς οι αποδόσεις έχουν εκτοξευθεί και η μεταβλητότητα έχει αυξηθεί. Οι αποδόσεις των δημοτικών ομολόγων αναφοράς διάρκειας ενός έτους έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης από την αρχή του μήνα, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων έχουν ενισχυθεί κατά πάνω από 60 μονάδες βάσης.

Η μεγάλη πτώση των τιμών έχει καταστήσει τα δημοτικά ομόλογα πιο ελκυστικά σε σχέση με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries). Οι αποδόσεις των 10ετών δημοτικών τίτλων αντιστοιχούν περίπου στο 80% των αποδόσεων αντίστοιχης διάρκειας των Treasuries.

Παράλληλα, ο δείκτης σύγκρισης μεταξύ 30ετών δημοτικών ομολόγων και κρατικών τίτλων έχει αυξηθεί περίπου στο 95%, επίπεδο που δείχνει ότι τα δημοτικά ομόλογα εμφανίζονται φθηνότερα σε σχετικούς όρους. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η αναλογία, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η σχετική αξία των δημοτικών τίτλων.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων της AllianceBernstein, Ντάριλ Κλέμεντς και Ντάνιελ Κάρπεντερ, εκτιμούν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη διόρθωση της αγοράς, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις δημιουργούν πιο ελκυστικές αποτιμήσεις.

«Αν σας άρεσαν τα δημοτικά ομόλογα χθες, σήμερα θα πρέπει να σας αρέσουν ακόμη περισσότερο», ανέφεραν σε σημείωμά τους.

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