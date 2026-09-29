Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα έντονη πίεση δέχονται οι διεθνείς αγορές ομολόγων, με τις πρωινές τιμές να δείχνουν περαιτέρω πτώση στις τιμές των κρατικών τίτλων και άνοδο των αποδόσεων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού κόστους χρήματος.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινείται πάνω από το 5,2%, σε υψηλά σχεδόν δύο δεκαετιών, ενώ ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για την αγορά κρατικού χρέους των τελευταίων ετών. Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει ότι οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για να διακρατήσουν τίτλους μακράς διάρκειας.

Παράλληλα, η απόδοση του αμερικανικού 2ετούς ομολόγου πλησιάζει το 5%, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στον μήνα, καθώς οι αγορές αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Η πίεση στα ομόλογα ενισχύεται και από το ενεργειακό μέτωπο. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες, με το συμβόλαιο του Brent με λήξη Νοεμβρίου να κινείται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά συνεχίζει να ενσωματώνει το γεωπολιτικό ρίσκο από τη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των επαφών ΗΠΑ και Ιράν, με τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση να περιορίζονται μετά τη δημόσια διάψευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον έχει προσφέρει άρση κυρώσεων ή ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ως αντάλλαγμα για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε δημοσίευμα του Axios μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «δεν προσέφερε τίποτα» στο Ιράν και ζητώντας την ανάκληση του σχετικού ρεπορτάζ. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για πιθανές αμερικανικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είχαν επανεκκινήσει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο το τοπίο παραμένει αβέβαιο. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, δεν έχει προγραμματίσει νέα συνάντηση, ενώ ο Τραμπ έχει απορρίψει πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν λειτουργεί ως πρόσθετος παράγοντας πίεσης στις αγορές, καθώς μια παρατεταμένη ένταση στην περιοχή μπορεί να διατηρήσει το ενεργειακό κόστος σε υψηλά επίπεδα και να δυσκολέψει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Στις αγορές μετοχών, το κλίμα παρέμεινε εύθραυστο. Στην Ασία οι περισσότεροι δείκτες κινήθηκαν χαμηλότερα, ενώ στις ΗΠΑ η ισχυρή άνοδος της Nvidia μετά την ανακοίνωση νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων περιόρισε τις απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο.

Οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον στενά τον συνδυασμό υψηλών αποδόσεων στα ομόλογα, ακριβότερης ενέργειας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η αγορά κρατικού χρέους παραμένει ο βασικός δείκτης της αλλαγής καθεστώτος στις διεθνείς αγορές, όπου τα επιτόκια φαίνεται να παραμένουν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.

Διαβάστε ακόμη

La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες

Πώς η Ιαπωνία βρήκε λύση για τον υπερτουρισμό

Ενιαίος Κόμβος Ακινήτων: Σε μία πλατφόρμα όσα γνωρίζει το Δημόσιο για κάθε ιδιοκτησία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ