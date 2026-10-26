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Με τις δημοσκοπήσεις να προμηνύουν σημαντικές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύει το ισχυρότερο πολιτικό του όπλο: τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και την άμεση επαφή με τη βάση του MAGA. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε επτά συγκεντρώσεις σε ισάριθμες πολιτείες, με περισσότερες από 11 ώρες ομιλιών, επιχειρώντας να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα και να κινητοποιήσει ψηφοφόρους που παραδοσιακά απέχουν από τις ενδιάμεσες κάλπες. Ωστόσο, πίσω από τις επευφημίες και το γνώριμο προεκλογικό σόου, εντείνονται οι ανησυχίες στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ότι οι απρόβλεπτες δηλώσεις και η έντονα πολωτική παρουσία του ενδέχεται να δυσκολέψουν την προσπάθεια διατήρησης του ελέγχου του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ έχει επιστρέψει δυναμικά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ελπίζοντας να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του και να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν μεγάλες απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς τον Νοέμβριο.

Τα πλήθη είναι γενικά μικρότερα από εκείνα που συγκέντρωνε όταν ο ίδιος ήταν υποψήφιος, ωστόσο ο πρόεδρος απολαμβάνει την προσοχή, προβάλλει την πολιτική του ατζέντα, προκαλεί αντιδράσεις και παρεκκλίνει συχνά από το προετοιμασμένο κείμενο των ομιλιών του, γράφει η Wall Street Journal.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι το θέαμα θα κινητοποιήσει τους Δημοκρατικούς και θα προσφέρει στους πολιτικούς του αντιπάλους άφθονο υλικό για να παρουσιάσουν τον πρόεδρο ως αποκομμένο από την πραγματικότητα.

Όμως, στις αρένες, στα γυμναστήρια και στα υπόστεγα αεροδρομίων όπου πραγματοποιεί τις συγκεντρώσεις του, το σόου του Τραμπ έχει επιστρέψει χωρίς κανέναν ενδοιασμό — ίσως για τελευταία φορά, καθώς η δεκαετής κυριαρχία του στην αμερικανική πολιτική πλησιάζει στη δύση της.

Δημοσιογράφοι της Wall Street Journal παρακολούθησαν καθεμία από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές κατά την περασμένη εβδομάδα: επτά εκδηλώσεις σε επτά πολιτείες, με αφετηρία το Κάνσας τη Δευτέρα και κατάληξη το Μίσιγκαν την Κυριακή, με ενδιάμεσους σταθμούς τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, την Αϊόβα, τη Φλόριντα και την Τζόρτζια.

Συνολικά, ο Τραμπ μίλησε για περισσότερες από 11 ώρες. Μέχρι το Σάββατο, η φωνή του είχε γίνει αισθητά βραχνή.

Ακολουθούν όσα προέκυψαν από την περιοδεία.

Όλα περιστρέφονται γύρω από τον Τραμπ

Σύμφωνα με συμβούλους του, οι προεκλογικές συγκεντρώσεις λειτουργούν για τον Τραμπ σαν ένα είδος προστατευτικού καταφυγίου, επιτρέποντάς του να απομακρύνεται από τις πιέσεις των προεδρικών καθηκόντων, την επικριτική δημοσιογραφική κάλυψη και το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής οποιουδήποτε προέδρου ενόψει ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της Wall Street Journal που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990.

Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα χάσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας.

Πάνω στη σκηνή, όμως, ο Τραμπ αντιμετωπίζεται από πλήθη που τον επευφημούν, ενώ οι διαφωνίες είναι περιορισμένες και σύντομες.

Στο Σιού Σίτι της Άιοβα, ο υποψήφιος για το Κογκρέσο Τζο Μίτσελ εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης και του πρόσφερε ένα κορνιζαρισμένο πιστοποιητικό με τον τίτλο «άνθρωπος του αιώνα».

Ο Τραμπ διακόπτει επίσης τις ομιλίες του για να προβάλει απόσπασμα βίντεο στο οποίο αναλυτής του CNN εξηγεί ότι, μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, είναι πολύ πιο δημοφιλής από τον Ρόναλντ Ρίγκαν ή τον Αβραάμ Λίνκολν.

Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο πρόεδρος απάντησε στους επικριτές που υποστηρίζουν ότι οι ικανότητές του φθίνουν, επιστρέφοντας σε ένα από τα αγαπημένα του θέματα: το τεστ νοητικής οξύτητας στο οποίο, όπως υποστηρίζει, είχε αριστεύσει.

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω», είπε σε συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα.

Στη Γουιτσιτά, ο Τραμπ επανέλαβε τουλάχιστον δέκα φορές ότι «κανείς δεν με εκτιμά», παρά τα όσα ο ίδιος θεωρεί σημαντικά επιτεύγματά του.

Το συγκεκριμένο μοτίβο κορυφώθηκε με μια ιστορία για το πώς είχε εκφράσει αυτό το παράπονο σε ομάδα επιχειρηματιών στον Λευκό Οίκο.

«Και μετά σηκώνω το βλέμμα και λέω: “Α, περιμένετε… Αυτό εδώ είναι το Οβάλ Γραφείο όπου βρισκόμαστε;… Αυτό σημαίνει ότι είμαι πρόεδρος”».

Ελάχιστα πράγματα ενοχλούν περισσότερο τον Τραμπ από ένα μικρό ακροατήριο.

Την Παρασκευή, στο Φορτ Μάγιερς της Φλόριντα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για μια κατάμεστη αρένα σε πανεπιστημιούπολη και ισχυρίστηκε ότι η ουρά των συγκεντρωμένων έξω από το κτίριο είχε μήκος «10 μίλια».

Υπήρχαν πράγματι πολλοί άνθρωποι έξω, αλλά η ουρά δεν εκτεινόταν σε απόσταση 10 μιλίων.

Σε κάθε συγκέντρωση επισημαίνει πόσες κάμερες βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας.

«Πω πω, είναι πάρα πολλές οι ψευδείς ειδήσεις εδώ», είπε στη Βόρεια Καρολίνα, προκαλώντας γέλια και αποδοκιμασίες.

Η στρατηγική για τις ενδιάμεσες εκλογές

Οι επικριτές βλέπουν αυτοπροβολή, καταιγισμό ψευδών ισχυρισμών και ολοένα πιο απρεπείς επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του.

Ωστόσο, υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική πίσω από την απόφαση να τοποθετηθεί ο Τραμπ στο επίκεντρο της εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι σύμβουλοί του θεωρούν ότι ο ίδιος παραμένει ο ισχυρότερος παράγοντας κινητοποίησης των ψηφοφόρων.

Ο πολιτικός μηχανισμός του Τραμπ επαναλαμβάνει μεγάλο μέρος της στρατηγικής που τον επανέφερε στον Λευκό Οίκο το 2024: στοχεύει στη βάση του MAGA, ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους που συνήθως δεν συμμετέχουν στις εκλογές, σε πολιτείες όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι, παρά τον διχαστικό χαρακτήρα του Τραμπ, η προσέγγιση αυτή αποδίδει καρπούς.

Ως παράδειγμα ανέφερε το Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ εμφανίζει αυξημένο ενθουσιασμό μεταξύ των υποστηρικτών του, σύμφωνα με εσωτερικούς δείκτες.

Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια στρατηγική υψηλού κινδύνου.

Μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη ότι η πολιτική ισχύς του Τραμπ εξασθενεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει δηλώσεις στις συγκεντρώσεις του που ενδέχεται να δυσκολέψουν τη θέση ευάλωτων εκλογικά Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

Το βράδυ του Σαββάτου, στην Τζόρτζια, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται απότομα εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Είπε μάλιστα ότι οι σύμβουλοί του τον είχαν προειδοποιήσει να μη διατυπώσει αυτόν τον ισχυρισμό, επειδή οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερη βενζίνη.

«Αλλά εγώ είπα: “Δεν δίνω δεκάρα, θα το πω. Βγάζουμε μια τεράστια περιουσία“. Η χώρα μας γίνεται συνεχώς ισχυρότερη και οι τιμές στην αντλία θα πέσουν», δήλωσε.

Ορισμένοι παλαιοί πολιτικοί σύμμαχοί του αναρωτιούνται εάν ο εξαντλητικός ρυθμός της περιοδείας επιβαρύνει τον 80χρονο πρόεδρο.

Ο επιχειρηματίας και παλιός φίλος του Τραμπ Μάικ Λίντελ δήλωσε, σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με συμμάχους του προέδρου, ότι ο Τραμπ «έδειχνε πιο κουρασμένος από οποιαδήποτε άλλη φορά».

«Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές οι συγκεντρώσεις γίνονται η μία μετά την άλλη», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναγνώρισε ότι τα συνεχή ταξίδια έχουν φέρει τον μηχανισμό της κυβέρνησης στα όριά του, επέμεινε όμως ότι ο πρόεδρος παραμένει γεμάτος ενέργεια.

Μετά τις συγκεντρώσεις, ο Τραμπ έχει ρωτήσει συνεργάτες του ποιο σημείο των ομιλιών του τους άρεσε περισσότερο, σύμφωνα με πρόσωπα που συμμετείχαν στις σχετικές συζητήσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ, ο οποίος έχει ταξιδέψει πολλές φορές με τον Τραμπ, απέρριψε την άποψη ότι ο πρόεδρος επιβραδύνει τους ρυθμούς του.

«Ίσως είναι λίγο σαν cyborg», σχολίασε σε συνέντευξή του.

«Ένας σωρός από μυς»

Ο Τραμπ διανθίζει τις προεκλογικές ομιλίες του με μια συνεχή ροή σχολίων που είναι άλλοτε παράξενα, άλλοτε ασυνήθιστα ειλικρινή και συχνά χιουμοριστικά.

Την Τρίτη, στη Βόρεια Καρολίνα, μίλησε με θαυμασμό και για αρκετή ώρα για τους γλουτιαίους μυς του γερουσιαστή Τζον Χάστεντ, Ρεπουμπλικανού από το Οχάιο, χαρακτηρίζοντας τη σωματική του διάπλαση «έναν σωρό από μυς».

Ο Χάστεντ ήταν ένας από τους αρκετούς άνδρες στους οποίους ο Τραμπ έκανε φιλοφρονήσεις στη διάρκεια της περιοδείας του.

«Έχει σώμα 30χρονου», είπε στη Φλόριντα για τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε στον βουλευτή Γκρεγκ Στιούμπι, λέγοντας: «Σήκω όρθιος. Κοιτάξτε τη σωματική διάπλαση αυτού του ανθρώπου».

Την Κυριακή, στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ σχολίασε με θαυμασμό τα οπίσθια της ράπερ Νίκι Μινάζ, η οποία παρευρέθηκε στη συγκέντρωσή του.

Ο Μπράξτον Μπεστ, που παρακολουθούσε για πρώτη φορά συγκέντρωση του Τραμπ, δήλωσε ότι πήγε στο Σιού Σίτι εν μέρει για να ζήσει από κοντά αυτές τις στιγμές αυτοσχεδιασμού.

«Είναι άφοβος. Δεν τον νοιάζει τι πιστεύουν οι άλλοι γι’ αυτόν», είπε για τον πρόεδρο.

Ο 17χρονος μαθητής από το Σέρτζεντ Μπλαφ της Άιοβα και ο φίλος του φορούσαν γείσα με τη λέξη «Trump», από τα οποία προεξείχαν φουντωτά πορτοκαλί μαλλιά.

Γύρω από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ έχει αναπτυχθεί, την τελευταία δεκαετία, μια ολόκληρη υποκουλτούρα.

Ο πρόεδρος συχνά πειράζει μια ομάδα γυναικών από τη Βόρεια Καρολίνα, οι οποίες παρακολουθούν τις συγκεντρώσεις του εδώ και χρόνια.

«Με παρακολουθούν», λέει γελώντας, προκαλώντας την αντίδραση του ακροατηρίου.

Υπάρχει επίσης ο «Mr. Wall», ο οποίος εμφανίστηκε σε αρκετές συγκεντρώσεις αυτή την εβδομάδα.

Το παρατσούκλι του προέρχεται από το κοστούμι που φορά, το οποίο μοιάζει με τοίχο από τούβλα και συμβολίζει την υποστήριξή του στο τείχος των συνόρων.

Ο Μπλέικ Μάρνελ, συνταξιούχος από το Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι αναζητά ύφασμα για να κατασκευάσει ένα παρόμοιο κοστούμι για τον Τραμπ, ύστερα από πρόσκληση του ίδιου του προέδρου.

Σε συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μάρνελ υπολόγισε ότι έχει ήδη διανύσει με το αυτοκίνητό του περισσότερα από 8.000 μίλια, ταξιδεύοντας σε ολόκληρη τη χώρα για να υποστηρίξει τον Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Περιμένει μάλιστα να προσθέσει ακόμη 6.000 μίλια τις τελευταίες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Τα σημάδια αμφισβήτησης

Οι συγκεντρώσεις του MAGA προσέλκυαν ανέκαθεν επικριτές και αντιδιαδηλωτές.

Ωστόσο, ολοένα περισσότεροι διαδηλωτές μπαίνουν πλέον μέσα στις εκδηλώσεις, παραμένουν διακριτικοί και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να διακόψουν τον πρόεδρο.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ αντλεί ενέργεια από την αντίδραση του πλήθους, το οποίο συχνά καλύπτει τις φωνές των διαδηλωτών με δυνατές αποδοκιμασίες και συνθήματα «USA!».

Στο Κλέμσον της Νότιας Καρολίνας, οι αντιδράσεις συνοδεύτηκαν από βία.

«Αυτό ήταν απίστευτο! Πω πω, ήταν απίστευτο», δήλωσε ο Τραμπ, αφού ένας από τους παρευρισκομένους χτύπησε διαδηλωτή περίπου στη μέση της ομιλίας του.

Στη συγκέντρωση του Σιού Σίτι, μια διαδηλώτρια που αρνήθηκε να αποκαλύψει το πλήρες όνομά της είπε ότι είχε οδηγήσει αρκετές ώρες για να φτάσει στην εκδήλωση.

Για να περάσει απαρατήρητη, εκείνη και μια φίλη της φόρεσαν πατριωτικά ρούχα, μεταξύ των οποίων παντελόνια με σχέδιο την αμερικανική σημαία.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα ανοιχτά μοβ μαλλιά της ενδεχομένως την πρόδιδαν.

Πέντε λεπτά μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, άρχισε να φωνάζει προς τον πρόεδρο:

«Σκάσε, γουρουνάκι! Σκάσε, γουρουνάκι!»

Απομακρύνθηκε γρήγορα από τον χώρο.

Μια χρυσοφόρα αγορά αναμνηστικών

Έξω από τις συγκεντρώσεις του Τραμπ, οι μικροπωλητές προσφέρουν τα πάντα, από τα κλασικά κόκκινα καπέλα MAGA μέχρι χρυσά αθλητικά παπούτσια με το όνομα του Τραμπ.

Ο Τζόνας Γουίλιαμς, ένας 53χρονος επιχειρηματίας από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στο παρελθόν, δήλωσε ότι η επιχείρηση πώλησης αναμνηστικών του αποφέρει ετήσιο εισόδημα εξαψήφιου αριθμού δολαρίων και ότι χάρη σε αυτήν κατάφερε να αλλάξει τη ζωή του.

Οδηγεί το Dodge Ram του 2010, ρυμουλκώντας ένα τρέιλερ, και φτάνει στις συγκεντρώσεις από νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή θέση.

Στο παρελθόν είχε πουλήσει και αναμνηστικά του Μπαράκ Ομπάμα, όμως υποστηρίζει ότι τίποτα δεν συγκρίνεται με τις πωλήσεις που δημιουργούν οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του Τραμπ.

«Ο Τραμπ θα συνεχίσει να παλεύει και να προκαλεί αίσθηση μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων θα τετραπλασιαστούν», δήλωσε ο Γουίλιαμς.

«Είναι αυτό που λέμε θρύλος».