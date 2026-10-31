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Νέα κινητικότητα γύρω από τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία καταγράφεται στο διπλωματικό πεδίο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει την εκτίμηση ότι μια ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται πλέον κοντά και τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να δηλώνει έτοιμος να συμβάλει στη διαδικασία, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έγιναν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι συζητήσεις για πιθανή νέα διπλωματική πρωτοβουλία, με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο.

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη συμφωνία ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό πλαίσιο διαπραγματεύσεων.

Τραμπ: Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος για την προοπτική ειρήνευσης, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου έχουν σημειώσει πρόοδο.

Ερωτηθείς για τα σενάρια που θέλουν τη Ρωσία και την Ουκρανία να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στο Ντοράλ της Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί πλέον ρεαλιστικό το ενδεχόμενο συμφωνίας.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο τις βαθιές προσωπικές και πολιτικές αντιθέσεις ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο χωρών.

Όπως σημείωσε, η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει ιδιαίτερα έντονη, αλλά, παρά τις δυσκολίες, εκτιμά ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά εργάζεται παράλληλα πάνω σε πολλές συμφωνίες, χωρίς να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων ή για το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης διπλωματικής εξέλιξης.

Οι δηλώσεις του ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα κινητικότητα, χωρίς πάντως να συνιστούν επιβεβαίωση ότι επίκειται άμεσα ο τερματισμός των εχθροπραξιών.

Ερντογάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη

Στο ίδιο διπλωματικό σκηνικό εντάσσεται και η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να αναλάβει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τη διαδικασία, επιδιώκοντας παράλληλα επαφές και με τη ρωσική πλευρά.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στις προσπάθειες για μόνιμη ειρήνη στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι η Άγκυρα σκοπεύει να προωθήσει τις σχετικές πρωτοβουλίες και μέσω διαβουλεύσεων με τη Μόσχα.

Η τουρκική πλευρά επιδιώκει, με αυτόν τον τρόπο, να διατηρήσει ενεργό τον διπλωματικό της ρόλο, αξιοποιώντας τους διαύλους επικοινωνίας που διαθέτει με τις δύο χώρες.

Προειδοποίηση για την ένταση στη Μαύρη Θάλασσα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ερντογάν στην κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, εκφράζοντας ανησυχία για την επέκταση των συγκρούσεων και τις επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξάρτητα από την προέλευση ή την αιτιολόγησή τους, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως επισήμανε, οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικά πλοία, αλλά και κάθε ενέργεια που αυξάνει την ένταση στη Μαύρη Θάλασσα, δεν εξυπηρετούν καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποδεχθεί τέτοιες επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις πραγματοποιεί και ποια επιχειρήματα επικαλείται.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, παράλληλα με τις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας.

Ζελένσκι: Φυσικοί σύμμαχοι Τουρκία και Ουκρανία στην αμυντική βιομηχανία

Πέρα από τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, η συνάντηση των δύο προέδρων επικεντρώθηκε και στις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Τουρκίας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητα συμμετοχής τουρκικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την Τουρκία και την Ουκρανία φυσικούς συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής τους σχέσης.