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(Last update 20:46)

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζακαράια, απολύθηκε την Παρασκευή, έπειτα από λιγότερο από μία εβδομάδα στη θέση της, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Ζακαράια ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα των New York Times για σχολιασμό.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι παρότρυνε τη Ζακαράια να «επανεξετάσει» την παραμονή της στη θέση.

«Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», είπε στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας τη συζήτησή του με την εκπρόσωπο Τύπου του.

Πρόσθεσε επίσης: «Κέιτι, το έχεις ανάγκη όλο αυτό; Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι».

Η Ζακαράια είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα με την πρώτη και, όπως αποδείχθηκε, τελευταία ενημέρωσή της προς τους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Ακολούθησε καταιγισμός δημοσιευμάτων που έθεταν ερωτήματα σχετικά με το αν είχε παρουσιάσει παραπλανητικά τον εαυτό της ως δικηγόρο —ο πρόεδρος την είχε αποκαλέσει «δικηγόρο»— παρότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.