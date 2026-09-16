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Σε έναν κόσμο όπου ένα ταξίδι δεν κρίνεται μόνο από το τοπίο και τα αξιοθέατα, αλλά και από τις γεύσεις που το συνοδεύουν, το Tripadvisor ξεχωρίζει τα εστιατόρια που άφησαν τις πιο έντονες εντυπώσεις στους ταξιδιώτες το 2026. Τα βραβεία Travellers’ Choice Best of the Best φέρνουν στο προσκήνιο 25 εστιατόρια από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, με την Ελλάδα να έχει τη δική της θέση στη λίστα χάρη σε ένα εστιατόριο της Σαντορίνης.

Η φετινή επιλογή αποτυπώνει τη μεγάλη γαστρονομική ποικιλία που συναντά κανείς από την Αργεντινή και τη Βραζιλία έως την Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Κοινό στοιχείο δεν είναι μόνο η ποιότητα της κουζίνας, αλλά η συνολική εμπειρία: το περιβάλλον, η φιλοξενία, η παρουσίαση και ο χαρακτήρας κάθε χώρου.

Από το αργεντίνικο asado στην κορυφή

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Fogón Asado στο Μπουένος Άιρες, ένα εστιατόριο που έχει κάνει το παραδοσιακό αργεντίνικο asado βασικό πρωταγωνιστή μιας ολοκληρωμένης γαστρονομικής εμπειρίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Erin | Argentina Travel Tips (@solsalute)

Το ψήσιμο πραγματοποιείται μπροστά στους επισκέπτες, ενώ το μενού γευσιγνωσίας οκτώ πιάτων βασίζεται σε χαρακτηριστικές γεύσεις της Αργεντινής και σε εκλεκτές κοπές κρέατος, όπως προβολέτα, ribeye και tira de asado. Την εμπειρία συμπληρώνουν επιλεγμένες ετικέτες κρασιού από την Αργεντινή.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το KOMA Singapore, στη Σιγκαπούρη, με σύγχρονες ιαπωνικές γεύσεις και ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Στο μενού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σασίμι, τεμπούρα, γκιόζα και καρπάτσιο τόνου.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το The Rhythms Restaurant στο Ανόι, όπου η βιετναμέζικη κουζίνα συναντά διεθνείς επιρροές, ενώ στην τέταρτη βρίσκεται το The Witchery by the Castle στο Εδιμβούργο.

Το τελευταίο στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο κοντά στο Κάστρο του Εδιμβούργου και συνδυάζει τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του χώρου με πιάτα που αξιοποιούν σκωτσέζικες πρώτες ύλες.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Meat Market στη Βαλένθια, με επίκεντρο το κρέας και μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στην παράδοση του ψητού.

Η Σαντορίνη στη 12η θέση

Ανάμεσα στις 25 κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών βρίσκεται και η Ελλάδα, με το Five Senses Restaurant στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης να καταλαμβάνει την 12η θέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Five Senses Restaurant (@fivesenses.restaurant)

Το εστιατόριο ξεχωρίζει για τον συνδυασμό ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, αλλά και για τη δημιουργική προσέγγιση των πιάτων. Σημαντικό μέρος της εμπειρίας αποτελεί και το σκηνικό, με τη θέα της Σαντορίνης να λειτουργεί ως φυσικό συμπλήρωμα του γεύματος.

Το Five Senses διαθέτει βαθμολογία 4,9/5, με περισσότερες από 1.000 κριτικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μενού γευσιγνωσίας, στα φρέσκα υλικά και στη λεπτομέρεια της παρουσίασης, ενώ η εμπειρία αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με ένα τραπέζι στην ταράτσα κατά το ηλιοβασίλεμα.

Η παρουσία της Σαντορίνης στη λίστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν προορισμό που έχει συνδέσει διεθνώς το όνομά του με τη γαστρονομία, το τοπίο και την τουριστική εμπειρία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Five Senses Restaurant (@fivesenses.restaurant)

Οι 25 γαστρονομικοί προορισμοί που ξεχώρισαν

Η λίστα του Tripadvisor συνεχίζει με εστιατόρια από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ισπανία, την Ασία, τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές του κόσμου, αποτυπώνοντας τη διεθνή ποικιλία των επιλογών των ταξιδιωτών.

Fogón Asado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή KOMA Singapore – Σιγκαπούρη The Rhythms Restaurant – Ανόι, Βιετνάμ The Witchery by the Castle – Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο Meat Market – Βαλένθια, Ισπανία Abrasado – Γκουαγιαμάλεν, Αργεντινή Catherine Gramado – Γκραμάντο, Βραζιλία Careyes Restaurant – Κανκούν, Μεξικό Acre – Μεξικό El Mercado – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Flavors – Σεούλ, Νότια Κορέα Five Senses Restaurant – Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, Ελλάδα Osteria Di Lucca – Γκραμάντο, Βραζιλία Restaurante Casa San Isidro – Μπογκοτά, Κολομβία Kroya by Chef Chanrith – Σιέμ Ριπ, Καμπότζη Ristorante Paoletti – Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ Etereo by Pedro Nel – Τενερίφη, Ισπανία Paati Veedu – Τσενάι, Ινδία Saigon Restaurant – Κάιρο, Αίγυπτος Boy’N’Cow – Μπαλί, Ινδονησία Ocean Z Restaurant – Αρούμπα Dava Steak & Seafood Restaurant – Μπαλί, Ινδονησία Michael Anthony’s Cucina Italiana – Νότια Καρολίνα, ΗΠΑ Anne-Sophie Pic – Βαλάνς, Γαλλία Z’asya – Μπέλεκ, Τουρκία

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