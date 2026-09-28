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Ενα έργο που… σέρνεται εδώ και πολλά χρόνια είναι αυτό για την κατασκευή της μαρίνας στον Μονόλιθο της Σαντορίνης, για το οποίο κατατέθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Ηδη από την περασμένη δεκαετία, το 2018, το έργο, ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ, προωθούνταν ως στρατηγική επένδυση με διαδικασίες fast track σε συνεργασία με την Enterprise Greece, για να μείνει στον πάγο στη συνέχεια και να αναστηθεί εκ νέου το 2024, όταν προωθήθηκε η συνεργασία με την Enterprise Greece για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη ως προς την ολοκλήρωση ωρίμανσης μιας σειράς σχετικών διαδικασιών.

Τώρα, με βάση τις ανακοινώσεις από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, «με την ολοκλήρωση και κατάθεσή της ΜΠΕ ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και διαδικασιών, για να ακολουθήσει η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής και διαχείρισης του έργου.

Η μαρίνα του Μονολίθου θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο υποδομής ανάπτυξης και προβολής για τη Σαντορίνη, καθώς θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 350 μικρών και μεγάλων σκαφών αναψυχής, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει 120 άμεσες θέσεις εργασίας».

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