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Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής δύο από τους πλέον αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) από τις 5 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, σε συνεργασία με τους Δήμους Θήρας και Μυκόνου.

Το Santorini-Mykonos GNTO Tourism Forum 2026 φέρνει στα δύο νησιά προϊσταμένους των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανθρώπους του τουρισμού, καθώς και δημοσιογράφους και editors σημαντικών διεθνών ταξιδιωτικών μέσων, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης για τις διεθνείς αγορές, τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας των δύο προορισμών στο εξωτερικό.

Η διοργάνωση αρχίζει στη Σαντορίνη, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας. Κεντρική εκδήλωση αποτελεί το GNTO – Santorini Tourism Forum 2026, στις 6 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Πέτρος Μ. Νομικός» στα Φηρά, με χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου και του Δημάρχου Θήρας, Νίκου Ζώρζου, παρουσιάσεις από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού και ανοιχτή συζήτηση.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, και ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των διεθνών ταξιδιωτικών μέσων, να γνωρίσουν βιωματικά διαφορετικές πτυχές της Σαντορίνης, μέσα από τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και το κρασί του νησιού, με χαρακτηριστικές επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου, στο Μεγαλοχώρι και στο Santorini Arts Factory.

Στις 8 Οκτωβρίου, η αποστολή μεταβαίνει στη Μύκονο, όπου το Forum συνεχίζεται έως τις 11 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μυκόνου.

Η κεντρική εκδήλωση του GNTO – Mykonos Tourism Forum πραγματοποιείται στις 9 Οκτωβρίου, με χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ και του Δημάρχου Μυκόνου, Χρήστου Βερώνη, παρουσίαση του προορισμού, ανοιχτή συζήτηση και παρουσιάσεις των Διευθυντών των Υπηρεσιών ΕΟΤ Εξωτερικού.

Το πρόγραμμα στη Μύκονο συμπληρώνεται από επιλεγμένες δράσεις γνωριμίας με την πολιτιστική και αυθεντική πλευρά του νησιού, με επίσκεψη στη Δήλο, στην Άνω Μερά και τη Μονή Παναγίας Τουρλιανής, καθώς και με εμπειρίες που αναδεικνύουν την τοπική γαστρονομία και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Μυκόνου.

Ανδρέας Φιορεντίνος: «Δύο παγκόσμια brands με πολύ περισσότερες ιστορίες να αφηγηθούν»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, με αφορμή τη διοργάνωση, δήλωσε: «Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο από τα ισχυρότερα διεθνή brands του ελληνικού τουρισμού. Η παγκόσμια αναγνωρισιμότητά τους είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα και μια πρόκληση: να συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την εικόνα τους, αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που τα καθιστούν μοναδικά πέρα από την εμβληματική εικόνα με την οποία είναι ήδη συνδεδεμένα στη διεθνή ταξιδιωτική συνείδηση.

Με το Santorini – Mykonos GNTO Tourism Forum 2026 δημιουργούμε έναν ουσιαστικό δίαυλο μεταξύ των ανθρώπων του ΕΟΤ που βρίσκονται καθημερινά στις σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού και των ίδιων των προορισμών. Ακούμε τις αγορές, ανταλλάσσουμε γνώση και εμπειρία και, ταυτόχρονα, αναδεικνύουμε τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την ιστορία, την ενδοχώρα και την αυθεντικότητα των δύο νησιών.

Η στρατηγική μας στον ΕΟΤ είναι να δημιουργούμε περισσότερους λόγους για να επισκεφθεί κάποιος την Ελλάδα, περισσότερες εποχές του χρόνου και να ανακαλύψει περισσότερες εμπειρίες σε κάθε προορισμό. Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο παγκόσμια brands που έχουν ακόμη πολλές ιστορίες να αφηγηθούν. Και αυτές τις ιστορίες θέλουμε να μεταφέρουμε με σύγχρονο και στοχευμένο τρόπο στις διεθνείς αγορές».

Η διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου στη Μύκονο, επισφραγίζοντας μία κοινή δράση του ΕΟΤ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνδέει τη γνώση των διεθνών αγορών με την αυθεντική εμπειρία των ίδιων των προορισμών.

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