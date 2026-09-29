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Ένα νέο σχέδιο για την ενίσχυση της Δύσης, με επίκεντρο μία μεγάλη οικονομική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, προτείνει ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της στην οικονομία και την άμυνα.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στη Wall Street Journal, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Ευρώπη ένα «μεγάλο, σημαντικό οικονομικό κίνητρο»: μια ευρεία συμφωνία οικονομικής συνεργασίας και ελεύθερου εμπορίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε ουσιαστικές οικονομικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Εάν η Ευρώπη εφαρμόσει σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων όσων θεωρούμε κρίσιμα για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα, οι ΗΠΑ θα διαπραγματευτούν μια μεγάλη και ολοκληρωμένη οικονομική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρώπη», ανέφερε ο Ντάιμον.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πολλές από τις σημερινές διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης είναι μικρές σε σύγκριση με τα οφέλη μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες φιλικές δημοκρατίες, όπως ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και οι Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με τον Ντάιμον, η στενότερη εμπορική διασύνδεση μεταξύ των δυτικών οικονομιών θα αποτελούσε «game changer», καθώς θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να διαμορφώνουν τους παγκόσμιους κανόνες στο εμπόριο και να ενισχύσουν τη συνοχή τους απέναντι στις πιέσεις αυταρχικών κρατών.

Η προσέγγιση του επικεφαλής της JPMorgan διαφοροποιείται από την πιο προστατευτική εμπορική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με την επιβολή δασμών και σκληρότερη διαπραγματευτική στάση απέναντι σε μεγάλους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς.

Ο Ντάιμον υπογράμμισε ότι η EE χρειάζεται να ολοκληρώσει την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να υλοποιήσει τις προτάσεις της έκθεσης Ντράγκι, να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία, να αυξήσει τη μεταποιητική της βάση και να μειώσει τις στρατηγικές εξαρτήσεις της στον ενεργειακό τομέα.

«Μια Ευρώπη που μπορεί να κινητοποιεί κεφάλαια, να αναπτύσσει και να κλιμακώνει καινοτόμες εταιρείες, να ενοποιεί την αμυντική παραγωγή, να μειώνει τις στρατηγικές εξαρτήσεις και να δημιουργεί ισχυρότερη ανάπτυξη θα αποτελούσε έναν πιο ικανό εταίρο ασφάλειας, έναν πιο ανθεκτικό οικονομικό εταίρο και ένα ισχυρότερο αντίβαρο στην οικονομική ισχύ του Πεκίνου», σημείωσε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της JPMorgan ασκεί κριτική στην Ευρώπη για την έλλειψη μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών, τη χαμηλή ανάπτυξη και τις αδυναμίες της σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς.

Πέρυσι, μιλώντας σε Ευρωπαίους επιχειρηματίες και πολιτικούς ηγέτες στην Ιρλανδία, είχε προειδοποιήσει ότι σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Ασία «η Ευρώπη χάνει έδαφος».

Ο Ντάιμον υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διασφαλίσουν πως θα παραμείνουν η κορυφαία στρατιωτική και οικονομική δύναμη παγκοσμίως, ενώ παράλληλα πρέπει να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στο «αμερικανικό όνειρο» και στις αξίες που, όπως ανέφερε, αποδυναμώνονται για πολλούς πολίτες.

Κατά τον ίδιο, ένας συνδυασμός ανανεωμένης προσήλωσης των ΗΠΑ στις συμμαχίες τους και τολμηρών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική γεωπολιτική και οικονομική επιτυχία, διασφαλίζοντας τη δύναμη του δυτικού κόσμου για τις επόμενες δεκαετίες.

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