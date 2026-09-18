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Η μεγάλη μέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών ήρθε. Στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, θα πραγματοποιηθεί το rebalancing των διεθνών δεικτών FTSE Russell και Stoxx, που θα οδηγήσει την ελληνική αγορά στην επίσημη επιστροφή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις των τελευταίων ετών για το Χ.Α., καθώς τα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive funds) που ακολουθούν τους διεθνείς δείκτες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους, δημιουργώντας αυξημένες εντολές αγοράς και πώλησης σε ελληνικές μετοχές και πυροδοτώντας το μεγαλύτερο κύμα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων στην ιστορία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, οι αρχές της Euronext Athens έχουν προχωρήσει σε ειδική προσαρμογή της διαδικασίας κλεισίματος, με δεκάλεπτη καθυστέρηση (κλείσιμο στις 17:30 αντί για τις 17:20), προκειμένου να διαχειριστεί τον αυξημένο όγκο συναλλαγών που αναμένεται στο τέλος της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του newmoney.gr, οι επαγγελματίες της αγοράς αναμένουν σήμερα τζίρο μεταξύ 5 και 6 δισ. ευρώ, εκτιμήσεις που μπορεί να αποδειχθούν συντηρητικές, καθώς μόνο η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς εκτιμάται ότι θα έχουν εισροές 1,1 δισ. ευρώ από την εισαγωγή τους στον δείκτη Eurostoxx 600. Το ρεκόρ ημερήσιας αξίας συναλλαγών όλων των εποχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 3,03 δισ. ευρώ και καταγράφηκε στις 15 Μαΐου 2008, με το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου εκείνης της συνεδρίασης να αφορά τη μεταβίβαση πακέτων μετοχών του ΟΤΕ από τη MIG και το Ελληνικό Δημόσιο προς την Deutsche Telekom.

Τι αλλάζει με το rebalancing

Το σημερινό rebalancing δεν αποτελεί απλώς μία τεχνική αλλαγή στους δείκτες. Πρόκειται για μία διαδικασία μέσω της οποίας οι διεθνείς πάροχοι δεικτών προσαρμόζουν τις σταθμίσεις των μετοχών ώστε να αντανακλούν τη νέα κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, στην οποία είχε υποβαθμιστεί το 2013 και επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές έπειτα από 13 χρόνια. Η αλλαγή αυτή αυξάνει τη διεθνή ορατότητα των ελληνικών εισηγμένων και διευρύνει τη βάση των επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στο ΧΑ, καθώς αρκετά μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια επενδύουν αποκλειστικά σε αγορές που ανήκουν στην κατηγορία των developed markets.

Ειδικότερα, η μετάβαση της Ελλάδας από την κατηγορία «advanced emerging market» (προηγμένη αναδυόμενη αγορά) στην κατηγορία «developed market» (ανεπτυγμένη αγορά) αλλάζει κυρίως το μέγεθος και το προφίλ της επενδυτικής «δεξαμενής» που μπορεί να τοποθετηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στην πράξη, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε μια πολύ μεγαλύτερη κατηγορία θεσμικών κεφαλαίων:

Emerging markets funds : περίπου 1,5-2 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση διεθνώς.

: περίπου 1,5-2 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση διεθνώς. Developed markets funds: η «δεξαμενή» είναι πολλαπλάσια, καθώς αφορά τα μεγαλύτερα παγκόσμια χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η διαφορά δεν είναι ότι όλα αυτά τα κεφάλαια μπορούν ή θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι ότι αφαιρείται ένας θεσμικός περιορισμός, καθώς πολλά συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, sovereign wealth funds και μεγάλοι asset managers έχουν εσωτερικούς κανόνες που τους επιτρέπουν να επενδύουν μόνο σε ανεπτυγμένες αγορές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει μικρή αγορά σε σχέση με την Ευρώπη. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των ελληνικών εισηγμένων βρίσκεται κάτω από το 1,5% της ευρωπαϊκής αγοράς ανεπτυγμένων μετοχών. Για αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα δεν θα γίνει ξαφνικά μεγάλος προορισμός κεφαλαίων. Η αλλαγή όμως είναι ότι πλέον οι ελληνικές μετοχές μπορούν να εμφανίζονται στα χαρτοφυλάκια επενδυτών που μέχρι σήμερα δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης.

Οι εισροές και ο ρόλος της JPMorgan

Το μεγάλο ερώτημα είναι το ύψος των κεφαλαίων που μπορούν να κατευθυνθούν στην ελληνική αγορά. Η JPMorgan εκτιμά ότι οι αναδιαρθρώσεις των ευρωπαϊκών δεικτών μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εισροές στις ελληνικές μετοχές, με τις εκτιμήσεις για τις μετοχές που θα ενταχθούν στους δείκτες Stoxx να κάνουν λόγο για κεφάλαια άνω του 1,1 δισ. δολαρίων.

Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες των ροών αναμένεται να είναι οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης με αυξημένη εμπορευσιμότητα, καθώς αυτές αποτελούν τις βασικές επιλογές των διεθνών funds που ακολουθούν τους δείκτες.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς), οι οποίες διαθέτουν ειδικό βάρος στους δείκτες και αποτελούν τον βασικό τρόπο έκθεσης των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται και μεγάλες εισηγμένες όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil, η Coca-Cola HBC, η Titan και η Jumbo, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στους νέους δείκτες και τις τελικές σταθμίσεις.

Ποιες μετοχές αλλάζουν «πίστα»

Η μετάβαση στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών φέρνει αλλαγές σε δεκάδες ελληνικούς τίτλους. Η συμμετοχή στους διεθνείς δείκτες δεν σημαίνει αυτόματα άνοδο για κάθε μετοχή, όμως αυξάνει την πιθανότητα μεγαλύτερης κάλυψης από ξένους αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές.

Συνολικά 9 ελληνικές εισηγμένες εισάγονται στον δείκτη Stoxx Europe 600 καθώς και στον ευρύτερο δείκτη Euro Stoxx. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ και Metlen.

Όσον αφορά τους δείκτες FTSE All World, στην κατηγορία της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSE Mid Cap) εντάσσονται 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στη μικρή κεφαλαιοποίηση (FTSE Small Cap) εισέρχονται 22 τίτλοι και συγκεκριμένα οι: Aegean, Aktor, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest, Σαράντης και Titan. Ακόμη 30 εταιρείες θα ταξινομηθούν στην κατηγορία Micro Cap.

Το μεγάλο στοίχημα μετά την 18η Σεπτεμβρίου

Η συνεδρίαση της Παρασκευής δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας, αλλά την αρχή μιας νέας περιόδου για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Το ζητούμενο πλέον είναι το Χ.Α. να μετατρέψει την αλλαγή κατηγορίας σε σταθερή προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων και όχι μόνο σε ένα βραχυπρόθεσμο κύμα εισροών λόγω των δεικτών.

Η αναβάθμιση βελτιώνει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, όμως η διατήρηση του ενδιαφέροντος θα εξαρτηθεί από την πορεία των εισηγμένων εταιρειών, την κερδοφορία τους, τη ρευστότητα της αγοράς και την ικανότητα του Χρηματιστηρίου να προσελκύσει νέα κεφάλαια.

Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει έτσι το πρώτο μεγάλο τεστ της νέας εποχής, καθώς θα πραγματοποιηθεί μία συνεδρίαση με ιστορικά υψηλό τζίρο, έντονες ανακατατάξεις στις μετοχές και το βλέμμα των διεθνών επενδυτών στραμμένο στην Αθήνα.

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