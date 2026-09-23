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Η JPMorgan ξεκινά την κάλυψη της METLEN με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €64 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περίπου 30% περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τιμή των €48,4 κατά τη δημοσίευση της έκθεσης.

Στο «blue sky» σενάριο, δηλαδή εφόσον όλα τα αναπτυξιακά έργα υλοποιηθούν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα €76 ανά μετοχή.

Βασικός πυλώνας της επενδυτικής θέσης της JPMorgan είναι ο διπλασιασμός του EBITDA, από περίπου €1 δισ. σήμερα σε περίπου €2,0 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά περίπου 60% από brownfield έργα χαμηλότερου ρίσκου και κατά 40% από greenfield δραστηριότητες, όπως το γάλλιο, τα Circular Metals και ο αμυντικός εξοπλισμός.

Ο καθοδικός κίνδυνος για τον κλάδο των μετάλλων περιορίζεται μέσω αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Η JPMorgan επισημαίνει ότι η έκθεση της METLEN στην αλουμίνα και το αλουμίνιο είναι σε σημαντικό βαθμό αντισταθμισμένη έως το 2028, προστατεύοντας τα κέρδη από το πλεόνασμα προσφοράς στην αγορά αλουμινίου που προβλέπεται μετά το 2027.

Το γάλλιο έχει στρατηγική σημασία. Η METLEN θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις λίγες παραγωγούς γαλλίου εκτός Κίνας, εξέλιξη που, σύμφωνα με τη JPMorgan, ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τα κρίσιμα ορυκτά.

Τα εναλλακτικά σενάρια αποτίμησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εναλλακτικά σενάρια αποτίμησης. Στο βασικό σενάριο η εύλογη αξία διαμορφώνεται στα 64,2 ευρώ ανά μετοχή, σε σύγκριση με τιμή αναφοράς 48,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ανοδικό περιθώριο περίπου 33%.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, όπου τα νέα έργα προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις, η εύλογη αξία ανεβαίνει στα 76,2 ευρώ, προσφέροντας δυνητική άνοδο περίπου 58%. Σε αυτό το σενάριο τα EBITDA μπορούν να φτάσουν περίπου τα 2 δισ. ευρώ ήδη το 2028 και περίπου τα 2,3 δισ. ευρώ το 2030.

Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές εμπορευμάτων και τις ισοτιμίες, η JPMorgan υπολογίζει εύλογη αξία 72,1 ευρώ ανά μετοχή, περίπου 49% υψηλότερα από την τιμή αναφοράς. Στον αντίποδα, στο δυσμενέστερο σενάριο, όπου καθυστερεί σημαντικό μέρος των νέων επενδύσεων, η αποτίμηση υποχωρεί στα 56,6 ευρώ, επίπεδο που παραμένει περίπου 17% υψηλότερα από την τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Το πρόγραμμα επενδύσεων

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής ιστορίας είναι το πρόγραμμα επενδύσεων περίπου 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028. Στον κλάδο Μετάλλων, η Metlen σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα βωξίτη στα 2 εκατ. τόνους ετησίως, αλουμίνας στα 1,2 εκατ. τόνους και αλουμινίου στους 290 χιλ. τόνους. Η JP Morgan υπολογίζει ότι οι επεκτάσεις σε αλουμίνα και αλουμίνιο μπορούν να προσθέσουν περίπου 160 εκατ. ευρώ EBITDA μεταξύ 2026 και 2028.

Παράλληλα, η στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου για τις τιμές αλουμινίου και αλουμίνας μειώνει την έκθεση της εταιρείας σε ενδεχόμενη υποχώρηση των τιμών μετά το 2027. Η JPMorgan εκτιμά ότι η αγορά αλουμινίου θα εμφανίσει σημαντικό έλλειμμα το 2026, ενώ στη συνέχεια η αύξηση παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε πιο ισορροπημένες συνθήκες.

Στην Ενέργεια, το βάρος πέφτει στην αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση. Η Metlen στοχεύει σε περίπου 2 τεραβατώρες παραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου συστημάτων αποθήκευσης ισχύος 1,5 γιγαβάτ και χωρητικότητας 3 γιγαβατωρών θα μπορούσε, σύμφωνα με τον οίκο, να προσθέσει περίπου 130 εκατ. ευρώ EBITDA έως το 2030.

Σημαντική συμβολή αναμένεται επίσης από τη λιανική αγορά ενέργειας, όπου ο οίκος προβλέπει ότι το μερίδιο της Metlen θα προσεγγίσει το 30% έως το 2028, δημιουργώντας περίπου 100 εκατ. ευρώ πρόσθετης λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι νέες δραστηριότητες αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή δυνητικής πρόσθετης αξίας αλλά και το βασικό σημείο εκτελεστικού κινδύνου. Η Metlen σχεδιάζει παραγωγή 50 τόνων γαλλίου, ανάπτυξη μονάδων κυκλικών μετάλλων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία και επέκταση της παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο. Η JPMorgan θεωρεί απαιτητικό το χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάπτυξης όλων των έργων μέσα στην επόμενη τριετία και γι’ αυτό ενσωματώνει πιο συντηρητικές παραδοχές στη βασική της αποτίμηση.

Σε επίπεδο μεγεθών, ο οίκος προβλέπει EBITDA 1,16 δισ. ευρώ το 2026, 1,36 δισ. ευρώ το 2027 και 1,81 δισ. ευρώ το 2028. Παρά την ανατίμηση της μετοχής μετά την κύρια εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η αποτίμηση για το 2028 διαμορφώνεται περίπου στις 5 φορές τα EBITDA, περίπου 20% χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, στοιχείο που στηρίζει τη θετική στάση της JP Morgan.

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