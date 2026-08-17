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Η αξιοποίηση της μόδας ως μέσου προστασίας από την παρακολούθηση μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί τη βασική ιδέα πίσω από τη νεοφυή επιχείρηση Urban Privacy, η οποία εδρεύει στη Λειψία της Γερμανίας. Τα τελευταία χρόνια, η Νικόλ Σέλερ και ο Ντάνιελ Πρόις σχεδιάζουν και αναπτύσσουν προϊόντα, όπως μπουφάν που δυσκολεύουν την αναγνώριση και τον εντοπισμό των χρηστών τους από συστήματα παρακολούθησης. Αν και δεν τους καθιστούν αόρατους, περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα αυτών των τεχνολογιών.

Τα μπουφάν διαθέτουν ένα ιδιαίτερο μοτίβο που θυμίζει ανθρώπινο πρόσωπο, με σκοπό να παραπλανήσει τις κάμερες που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η ασύμμετρη και φαρδιά σχεδίασή τους δυσχεραίνει την αναγνώριση χαρακτηριστικών, όπως το φύλο του ατόμου που καταγράφεται από το λογισμικό.

«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε πού καταλήγουν τα δεδομένα που συλλέγονται», επισημαίνει η σχεδιάστρια Νικόλ Σέλερ. Όπως εξηγεί, τα ψηφιακά δεδομένα αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους πόρους της σύγχρονης εποχής. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τη Meta, μητρική εταιρεία του Instagram, η οποία, μεταξύ άλλων, διαθέτει στην αγορά γυαλιά ηλίου με ενσωματωμένες κάμερες.

Το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της νεοφυούς επιχείρησης είναι μια ειδική θήκη για smartphone, η οποία απομονώνει πλήρως τη συσκευή από το δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται και ο εντοπισμός της μέσω GPS, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση της τοποθεσίας της, σύμφωνα με το euronews.com.

Κασκόλ με QR code

Η ιδέα για το «Urban Privacy» ήρθε στη Σέλερ ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της στον σχεδιασμό μόδας. Εκείνη την περίοδο ασχολούνταν με έργα που επικεντρώνονταν στην προστασία από την παρακολούθηση.

«Τα συστήματα παρακολούθησης έχουν στόχο να καταγράφουν την ταυτότητα των ανθρώπων, ενώ η μόδα αποτελεί μέσο έκφρασης της προσωπικής τους ταυτότητας. Θεωρώ, λοιπόν, ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την προστασία της ιδιωτικότητας όσο και για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς έχει την ικανότητα να προσελκύει έντονα το ενδιαφέρον», εξηγεί η ίδια.

Τα προϊόντα της εταιρείας ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το κασκόλ με ενσωματωμένο κωδικό QR. Όταν κάποιος επιχειρεί να το φωτογραφίσει, ο κωδικός εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής έναν σύνδεσμο που οδηγεί στον ιστότοπο no-photos-pls.com.

«Αντιλαμβανόμαστε πως το ενδιαφέρον του κοινού και η ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα αυτό αυξάνενται συνεχώς. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται και προβληματίζονται σχετικά με την παρακολούθηση, ενώ το θέμα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη προβολή σε διάφορες πλατφόρμες. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς διαπιστώνουμε ότι και η ανταπόκριση του κόσμου γίνεται ολοένα και πιο έντονη», αναφέρει ο Ντάνιελ Πρόις.

Η ανάγκη για αντίστοιχες λύσεις εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, καθώς η τεχνολογία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο και επιρροή στην καθημερινή ζωή.

Έξυπνες κάμερες στους σιδηροδρομικούς σταθμούς

Οι κάμερες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στους δημόσιους χώρους. Τον Μάρτιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εξοπλίσει τους σιδηροδρομικούς σταθμούς με έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται βιομετρικά δεδομένα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση AlgorithmWatch άσκησε έντονη κριτική στο συγκεκριμένο σχέδιο, επισημαίνοντας ότι: «Η AlgorithmWatch έχει επανειλημμένα τονίσει πως τα προτεινόμενα μέτρα θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για εκτεταμένη παρακολούθηση όλων των πολιτών στους δημόσιους χώρους, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάργηση της ανωνυμίας. Η διαρκής αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθείται μπορεί να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από τη συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες ή ακόμη και από την αναζήτηση υποστήριξης για ευαίσθητα ζητήματα, όπως η άμβλωση».

Από την άλλη πλευρά, η Γερμανική Ένωση Αστυνομικών (GdP) τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης συστημάτων βιντεο-επιτήρησης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Όπως δήλωσε στο Euronews, «η GdP θεωρεί ότι τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη του έργου της αστυνομίας. Δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού περιστατικών, των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων και του μεγάλου όγκου δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στον ταχύτερο εντοπισμό ύποπτων περιστατικών, στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αστυνομικών και στην επιτάχυνση της επεξεργασίας του οπτικού υλικού».

Οι έξυπνες κάμερες χρησιμοποιούνται ήδη σε αρκετές πόλεις, κυρίως χωρίς τη χρήση συστημάτων βιομετρικής ανάλυσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα που καταγράφονται από τις κάμερες απεικονίζονται απλώς ως ψηφιακές γραμμές, χωρίς να γίνεται αναγνώριση της ταυτότητάς τους.

Ωστόσο, διαφορετική είναι η περίπτωση της Έσσης, ενός από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, όπου η αστυνομία δοκιμάζει ήδη τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Η δοκιμή πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Φρανκφούρτης, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να αποτελούν απειλή, όπως όσοι σχεδιάζουν ή εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ενέργειες. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της ίδιας τεχνολογίας για τον εντοπισμό αγνοουμένων ή θυμάτων απαγωγής.

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