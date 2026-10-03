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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποβάθμισε τις ανησυχίες για την πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια τάση και δεν αποτελεί λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας.

«Θα ανησυχούσα εάν βλέπαμε κάποια ιδιόμορφη άνοδο», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Axios. «Δεν βλέπουμε ανθρώπους να πωλούν αμερικανικά κρατικά ομόλογα για να αγοράσουν γερμανικά ή ιαπωνικά».

«Δεν μπορώ να ελέγξω την αγορά ομολόγων. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να κάνω τους ανθρώπους να επιβραδύνουν και να σκεφτούν», πρόσθεσε.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν δεχθεί έντονες πιέσεις τους τελευταίους μήνες, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να αγγίζει αυτή την εβδομάδα το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, το αυξημένο κόστος ενέργειας και οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά των ΗΠΑ επιβαρύνουν την αγορά.

«Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Μπέσεντ αναφέρθηκε, παράλληλα, στην αμερικανική παρέμβαση για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της Αργεντινής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάλογων παρεμβάσεων και στο μέλλον.

«Θα έλεγα ότι η σταθεροποίηση της Αργεντινής έχει οδηγήσει σε μια θεμελιώδη αλλαγή στη Λατινική Αμερική, κάτι που συμβαίνει μία φορά σε μια γενιά ή ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς δεν είχαμε ποτέ τόσο πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής ευθυγραμμισμένες με τις ΗΠΑ», δήλωσε. «Οπότε, θα μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά; Βεβαίως».

Η κυβέρνηση Τραμπ αγόρασε πέρυσι πέσο και παρείχε στην κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι, συμμάχου του Αμερικανού Προέδρου, γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, συμβάλλοντας στην άμυνα του αργεντίνικου νομίσματος και στην αποτροπή μιας ευρύτερης οικονομικής κρίσης.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης στηρίξει την Ιαπωνία στην προσπάθειά της να ενισχύσει το νόμισμά της, μεταξύ άλλων μέσω της πρώτης συντονισμένης παρέμβασης αγοράς γεν από τις δύο χώρες από το 1998.

Πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα

Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση που προσέφεραν τα αδύναμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας την Παρασκευή, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με πολυήμερο κύμα πωλήσεων, το οποίο αυτή την εβδομάδα οδήγησε την απόδοση του 10ετούς σε υψηλό άνω των δύο δεκαετιών.

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων εξαιτίας του παρατεταμένου πολέμου με το Ιράν, οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ και οι αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνδυαστεί, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Το κόστος διαβίωσης αποτελεί παράλληλα σημαντικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι επιβαρύνονται από τις τιμές-ρεκόρ του ντίζελ και τα στεγαστικά επιτόκια που έχουν πλέον ξεπεράσει σημαντικά το 7%.

Οι πιέσεις αυτές αυξάνονται για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

«Το ενεργειακό σοκ θα υποχωρήσει»

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν επισκιάζουν τη θεμελιώδη ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, επικαλούμενος τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες και την αύξηση των διάμεσων μισθών, η οποία κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με τον συνολικό πληθωρισμό.

Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ απέρριψε επίσης τις ανησυχίες για τη δημιουργία «φούσκας» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, όπως η Microsoft, η Google της Alphabet και η Meta Platforms, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις και δημιουργούν ισχυρή αύξηση εσόδων για εταιρείες του κλάδου, όπως η Anthropic και η OpenAI.

«Θα φτάσουμε στην άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης με το Ιράν. Πιστεύω ότι το πετρέλαιο θα είναι καλύτερα εφοδιασμένο», δήλωσε, αναφερόμενος στον πόλεμο που βρίσκεται πλέον στον όγδοο μήνα.

«Το ενεργειακό σοκ θα υποχωρήσει», εκτίμησε.

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