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Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να κατευθύνεται ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μετά την απροσδόκητη ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters. Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο γιος του πρώην προέδρου της χώρας δεν συμμορφώθηκε με δικαστική εντολή για την παράδοση των διαβατηρίων του, τα οποία πλέον έχουν ακυρωθεί.

Ο Μπολσονάρου θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, ωστόσο ηττήθηκε σε μια αναπάντεχη ανατροπή από τον απερχόμενο αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Τη Δευτέρα, οι αρχές του έδωσαν προθεσμία 24 ωρών για να παραδώσει τα διαβατήριά του, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές, η προθεσμία εξέπνευσε χωρίς να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα την ακύρωση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Στα βήματα του πατέρα του

Η υπόθεση παρουσιάζει ομοιότητες με όσα είχαν συμβεί το 2022, όταν ο πατέρας του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, επίσης είχε μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εκλογική του ήττα από τον Λούλα.

Ο πρώην πρόεδρος επέστρεψε τελικά στη Βραζιλία, αλλά στη συνέχεια καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για τον σχεδιασμό πραξικοπήματος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως την ήττα του. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την ακύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, επικαλούμενος καταγγελίες για παρατυπίες κατά την ψηφοφορία.

Ωστόσο, το Φιλελεύθερο Κόμμα του ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναγνωρίζει τη νίκη του Λούλα.

Τι αναφέρουν οι αρχές για την αναχώρησή του

Ανώτατο στέλεχος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Βραζιλίας δήλωσε ότι ο Μπολσονάρου δεν έχει αναχωρήσει από τη χώρα μέσω κάποιου επίσημου σημείου συνοριακού ή μεταναστευτικού ελέγχου.

Ο δεξιός influencer Πάουλο Φιγκεϊρέντο, ο οποίος λειτουργεί ως άτυπος εκπρόσωπος της οικογένειας Μπολσονάρου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πού βρίσκεται ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος.

«Έπειτα από μήνες εντατικής δουλειάς, η οποία ανατράπηκε άδικα, δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω στον Τύπο», ανέφερε σε μήνυμά του.

«Εάν έχω κάποιο σχόλιο να κάνω για οποιοδήποτε ζήτημα, θα επικοινωνήσω εγώ», πρόσθεσε.

Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, μικρότερος αδελφός του Φλάβιο, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι μια πιθανή ήττα θα καθιστούσε αναγκαία την αποχώρησή του από τη Βραζιλία.

«Εάν ο αδελφός μου δεν κερδίσει, είμαι υπέρ του να εγκαταλείψει τη χώρα», είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον podcaster Στίβεν Κράουντερ.