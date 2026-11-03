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Οι εκλογικοί αξιωματούχοι και η κυβέρνηση Τραμπ παρακολουθούν ο ένας τον άλλον με εξαιρετική καχυποψία εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Πριν ακόμη καταμετρηθούν τα πρώτα ψηφοδέλτια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες αμφισβητώντας τα αποτελέσματα. Στην Καλιφόρνια, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωράει με την τρίτη του προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες να αναγκάσει την πολιτεία να ακυρώσει έως και 20.000 ψηφοδέλτια που επιστράφηκαν από άτομα τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι «πιθανώς μη πολίτες». Παράλληλα, κορυφαίοι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έστειλαν κλήσεις σε κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για καταγγελίες παράνομης ψηφοφορίας.

Το υπουργείο εντείνει επίσης τη νομική μάχη του στην Αλάσκα, όπου επιδιώκει τα δικαστήρια να εμποδίσουν την επικύρωση των αποτελεσμάτων μιας κρίσιμης αναμέτρησης για τη Γερουσία, σε περίπτωση που ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ηττηθεί. Επίσης, έχει δεσμευτεί να ασκήσει αγωγή κατά της πολιτείας της Ουάσινγκτον, εάν οι αξιωματούχοι εκεί δεν συμφωνήσουν να λάβουν μέτρα για την αποτροπή της καταμέτρησης ψηφοδελτίων από ψηφοφόρους που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν είναι πολίτες.

Σε ολόκληρη τη χώρα, αξιωματούχοι των πολιτειών και από τα δύο κόμματα προετοιμάζονται για τον ενδεχόμενο να τεθούν οι εκλογικές διαδικασίες τους υπό μικροσκόπιο, ενώ η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης έχει φτάσει σε νέα ύψη.

Οι εκλογικοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα διαβεβαιώσει το κοινό ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ομαλά, δίκαια και με διαφάνεια. Ταυτόχρονα, ορισμένοι έχουν διευρύνει σημαντικά το φάσμα των χειρότερων σεναρίων για τα οποία έχουν προετοιμαστεί, υπερβαίνοντας τις παραδοσιακές ασκήσεις τους για περιστατικά όπως διακοπές ρεύματος, πυρκαγιές ή ένοπλες ομάδες κοντά στα εκλογικά τμήματα.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα σεβαστεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, εφόσον οι εκλογές στις πολιτείες διεξαχθούν δίκαια, αλλά αυτό αποτελεί σημαντική επιφύλαξη για έναν πρόεδρο ο οποίος χαρακτήρισε το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ «τόσο διαλυμένο και ευάλωτο που κανείς δεν μπορεί να το υπερασπιστεί».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκοπεύει αυτή την εβδομάδα να αποστείλει επιστολές στους επικεφαλής των εκλογικών αρχών σε κάθε πολιτεία, ζητώντας τους να διατηρήσουν όλα τα αρχεία και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εκλογές για 22 μήνες, όπως απαιτεί ο ομοσπονδιακός νόμος. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν έντυπα εγγραφής ψηφοφόρων, φύλλα παρουσίας, εκλογικά βιβλία, αντίγραφα των εγγράφων ταυτοποίησης που υποβάλλονται και τα ίδια τα ψηφοδέλτια, προσέθεσε.

Οι πολιτειακοί αξιωματούχοι έχουν λάβει πληθώρα άλλων επιστολών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και κάποιες που τους απειλούν με ποινική δίωξη εάν επιτρέψουν «εν γνώσει τους» σε άτομα που δεν είναι πολίτες να ψηφίσουν.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ενώπιον των δικαστηρίων ότι, ενώ το Σύνταγμα εξουσιοδοτεί τις πολιτείες να διεξάγουν εκλογές, αυτό γίνεται υπό την επιφύλαξη των ομοσπονδιακών νόμων που ψηφίζονται από το Κογκρέσο — την εφαρμογή των οποίων έχει την ευθύνη η εκτελεστική εξουσία.

«Ορισμένες εκλογές κρίνονται από μια χούφτα ψήφων», δήλωσε ο Μπιλ Έσαϊλι, ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για τα ψηφοδέλτια της Καλιφόρνια. Απορρίπτοντας το αίτημα της κυβέρνησης να ανασταλεί η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων της πολιτείας, ο δικαστής Ντέιβιντ Κάρτερ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είχε ποτέ διατυπώσει τέτοιο αίτημα προς μια πολιτειακή ή τοπική κυβέρνηση την παραμονή εκλογών.

Στην Αλάσκα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέτεινε τις προσπάθειές του για να αμφισβητήσει ένα ψηφοδέλτιο της πολιτείας που περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο υποψήφιο για τη Γερουσία με το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν. Εξέδωσε νέες κλητεύσεις στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και επέκτεινε την αγωγή του με στόχο να καθυστερήσει την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

Άλλες πολιτείες και το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονται σε τέτοια αντιπαράθεση που διαμάχονται για κάτι που στις προηγούμενες εκλογές αποτελούσε μια σχετικά αδιαμφισβήτητη ομοσπονδιακή πρωτοβουλία: την αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Υπουργείου στα εκλογικά τμήματα.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, oρισμένες πολιτείες εξέτασαν το ενδεχόμενο να αποστείλουν δικούς τους παρατηρητές για να παρακολουθούν τους παρατηρητές του Υπουργείου, ενώ οργανώσεις ψηφοφόρων έσπευσαν επίσης να στείλουν εθελοντές.