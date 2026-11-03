Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποίησε συγκέντρωση στην Ατλάντα για τους υποψηφίους των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων και ο γερουσιαστής Τζον Όσοφ, ο οποίος προηγείται σημαντικά σε πολλές δημοσκοπήσεις έναντι του Ρεπουμπλικάνου Μάικ Κόλινς.

Ωστόσο, ο Ομπάμα αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του για να επαινέσει μια άλλη υποψήφια που βρισκόταν στη σκηνή: την πρώην δήμαρχο της Ατλάντα Κέισα Λανς Μπότομς, η οποία βρίσκεται σε ισοπαλία με τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο Ρικ Τζάκσον στην κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της Τζόρτζια.

Η μάχη για την κορυφαία θέση της Τζόρτζια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σφοδρές αναμετρήσεις σε επίπεδο πολιτείας στις ΗΠΑ. Είναι μία από τις μόλις τέσσερις αμφίρροπες αναμετρήσεις μεταξύ των 36 εκλογικών αγώνων για την κυβερνητική θέση, σύμφωνα με το Cook Political Report.

Η Μπότομς διεκδικεί να γίνει η πρώτη αφροαμερικανή γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ και να ανακτήσει ένα αξίωμα που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί εδώ και 23 χρόνια.

Η συνολική συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία έχει σπάσει μέχρι στιγμής ρεκόρ για τις ενδιάμεσες εκλογές της πολιτείας, ενώ κορυφαία στελέχη των κομμάτων καταφθάνουν μαζικά στην πολιτεία. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Τζάκσον τις τελευταίες ημέρες, χαρακτηρίζοντας τον επιχειρηματία «μεγάλο πατριώτη» που θα τονώσει την οικονομία της Τζόρτζια.

Οι Ρεπουμπλικανοί κυριαρχούν εδώ εδώ και δεκαετίες, αλλά οι Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει πρόοδο στον Νότο τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια, όπως υποστηρίζουν πολλοί, των δημογραφικών μεταβολών: της αύξησης των πληθυσμών των μειονοτήτων και της εισροής μεταναστών.

Και οι δύο υποψήφιοι επικεντρώνονται σε θέματα που ο άλλος θέλει να αποφύγει. Ο Τζάκσον, ένας 72χρονος νεοφερμένος στην πολιτική που έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια στη δική του εκστρατεία, έχει επιτεθεί σφοδρά στην Μπότομς για την εγκληματικότητα και τις αναταραχές μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η Μπότομς, 56 ετών, έχει κατηγορήσει τον Τζάκσον ότι κολακεύει τον Τραμπ, μεταξύ άλλων δεσμευόμενος να γίνει ο «αγαπημένος του κυβερνήτης» στις προκριματικές, για να αποστασιοποιηθεί στη συνέχεια καθώς έπεφταν τα ποσοστά δημοτικότητας του προέδρου.

Στη μοναδική τους τηλεμαχία, στις αρχές Οκτωβρίου, ο Τζάκσον δεν ανέφερε τον Τραμπ. Έχει επίσης επικρίνει τις νομικές διαμάχες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Τζάκσον.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η Μπότομς μεγάλωσε σε άνετες συνθήκες στην Ατλάντα, αλλά ο πατέρας της, ο Μέιτζορ Λανς, ένας επιτυχημένος τραγουδιστής σόουλ που εμφανίστηκε στο «American Bandstand», έπεσε θύμα της εξάρτησης. Σε ηλικία 8 ετών, τον είδε με χειροπέδες, κατηγορούμενο για κατοχή κοκαΐνης.

«Τα Σάββατα, το αγαπημένο μου πράγμα ήταν να πηγαίνω στα μαθήματα μπαλέτου, αλλά αυτό αντικαταστάθηκε τα περισσότερα Σαββατοκύριακα —αν είχαμε αρκετά χρήματα για βενζίνη— από το να πηγαίνω να δω τον μπαμπά μου στη φυλακή», είπε η Μπότομς.

Η θητεία της ως δήμαρχος σημαδεύτηκε από κρίσεις. Όταν οι διαδηλώσεις για τον Φλόιντ πήραν καταστροφική τροπή στο κέντρο της πόλης, η ίδια παρακάλεσε σε ζωντανή ομιλία: «Αυτό δεν είναι στο πνεύμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Αυτό είναι χάος… Αν νοιάζεστε για αυτή την πόλη, τότε πηγαίνετε σπίτι σας».

Η στιγμή αυτή ανέδειξε το προφίλ της σε εθνικό επίπεδο, αν και οι επικριτές κατηγόρησαν τη Μπότομς ότι δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα για να περιορίσει τη βία, συμπεριλαμβανομένου του θανατηφόρου πυροβολισμού ενός 8χρονου κοριτσιού που επέβαινε σε ένα SUV κοντά σε σημείο διαδήλωσης. Η Μπότομς έχει μιλήσει για τη θλίψη που της προκάλεσε αυτή η τραγωδία. Το 2021, στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με τρεμάμενη φωνή, και δήλωσε ότι δεν θα διεκδικούσε δεύτερη θητεία. Αργότερα υπηρέτησε ως σύμβουλος στον Λευκό Οίκο υπό τον Μπάιντεν.

Ο Ρόντνεϊ Μπράιαντ, ο οποίος ηγήθηκε της αστυνομικής δύναμης της Ατλάντα από το 2020 έως το 2022, δήλωσε ότι η Μπότομς έκανε τη δημόσια ασφάλεια «καθημερινή προτεραιότητα» και ότι συχνά μιλούσαν αρκετές φορές την ημέρα.

Η προεκλογική της εκστρατεία επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους διαβίωσης, μεταξύ άλλων μέσω της επέκτασης του Medicaid, ενώ ο Τζάκσον έχει δηλώσει ότι θα μειώσει τους κρατικούς φόρους εισοδήματος και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Ο Τζάκσον πέρασε μέρος της νεολαίας του σε συγκροτήματα κοινωνικής στέγασης της Ατλάντα με μητέρα αλκοολική και κατέληξε σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ δεν φοίτησε στο πανεπιστήμιο. «Ξέρω πώς είναι να μην έχεις τίποτα», είπε. «Ξέρω πώς είναι να υποφέρεις».

Αργότερα δημιούργησε μια αυτοκρατορία στον τομέα της στελέχωσης υπηρεσιών υγείας και επεκτάθηκε στην παραγωγή ταινιών, σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και σε ένα έργο διυλιστηρίου πετρελαίου στο Τέξας, μεταξύ άλλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.