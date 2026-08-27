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Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πηγές τις Wall Street Journal.

Το ταξίδι ήταν η πρώτη δημοσίως γνωστή επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη ρωσική πρωτεύουσα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από νέες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, για τις οποίες είχε γράψει νωρίτερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Πούτιν, πιεζόμενος στην Ουκρανία και αντιμέτωπος με προβλήματα στο εσωτερικό, θα μπορούσε να εξαπολύσει μια επίθεση, από κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, πιθανότατα σε χώρα της Βαλτικής, ανέφερε η Journal.

Η έλλειψη κρίσιμων δυτικών πυρομαχικών, λόγω της μεγάλης κατανάλωσής τους στον πόλεμο με το Ιράν, θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τους υπολογισμούς του Πούτιν. Οι ΗΠΑ έχουν μειώσει τα αποθέματά τους σε ορισμένα όπλα λόγω των αποστολών προς την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, καθώς και εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα την Τετάρτη ότι ο Ράτκλιφ είχε συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά την παραμονή του στη ρωσική πρωτεύουσα, αλλά δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν. Ο Πούτιν ενημερώθηκε για τις συνομιλίες, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει ελάχιστες διευκρινίσεις σχετικά με το ταξίδι του Ράτκλιφ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε το ταξίδι «σχεδόν συνηθισμένο» και στη συνέχεια στράφηκε στη συζήτηση για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. «Κάτι μπορεί να προκύψει από αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και, ειλικρινά, και οι δύο θέλουν σε αυτό το σημείο να δουν να τελειώνει».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη. Εκπρόσωπος της CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ράτκλιφ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Τραμπ, ήταν ο τελευταίος Αμερικανός αξιωματούχος που ταξίδεψε στη Μόσχα, έπειτα από αρκετές επισκέψεις του Στιβ Γουίτκοφ, Αμερικανού απεσταλμένου για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Το ταξίδι αποτέλεσε μια σπάνια επίσκεψη επικεφαλής αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ενώ ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας βρίσκεται πλέον στο πέμπτο έτος του. Η τελευταία γνωστή επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Γουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος ηγήθηκε της υπηρεσίας επί προεδρίας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε τον Πούτιν να μην επιτεθεί στην Ουκρανία.

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