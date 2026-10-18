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Αύξηση 2,8% στις συντάξεις αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027, χωρίς ωστόσο το πραγματικό οικονομικό όφελος να είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους.

Η αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί επί του μικτού ποσού της σύνταξης, από το οποίο θα αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης και, όπου προκύπτει, ο φόρος εισοδήματος. Επομένως, η καθαρή αύξηση που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα είναι χαμηλότερη από την ονομαστική.

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, των οποίων οι αποδοχές δεν ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο, αναμένεται να διατηρήσουν μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, καθώς δεν προκύπτει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τη συγκεκριμένη σύνταξη.

Αντίθετα, στις υψηλότερες συντάξεις, όπου εφαρμόζεται παρακράτηση φόρου, το ποσό που απομένει μετά τις κρατήσεις περιορίζεται αναλόγως.

Συνεπώς, παρότι το ποσοστό αύξησης 2,8% θα είναι ενιαίο, το πραγματικό κέρδος για κάθε συνταξιούχο θα διαμορφωθεί με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του και τις ασφαλιστικές και φορολογικές κρατήσεις.