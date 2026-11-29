Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις Ιανουαρίου 2027, στις οποίες θα έχει ενσωματωθεί η νέα ετήσια αναπροσαρμογή.

Οι καταβολές αφορούν περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με τη σημαντικότερη αλλαγή να αφορά όσους εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, καθώς θα δουν πλέον ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις

Λόγω της εορταστικής περιόδου, οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθούν νωρίτερα. Ο προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή των χρημάτων από τις 18 έως τις 23 Δεκεμβρίου, με τις ημερομηνίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο κάθε δικαιούχου.

Πόσο αυξάνονται οι συντάξεις

Με βάση το επικρατέστερο μέχρι στιγμής σενάριο, η ετήσια αύξηση των συντάξεων για το 2027 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Το συγκεκριμένο ποσοστό προκύπτει από τον μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Το ακριβές ύψος της αύξησης αναμένεται να οριστικοποιηθεί βάσει των μακροοικονομικών προβλέψεων του τελικού προϋπολογισμού.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσοστό του 2,9%, οι μηνιαίες μικτές αυξήσεις διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

– Για σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση ανέρχεται σε 23,20 ευρώ.

– Για σύνταξη 1.000 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται στα 29 ευρώ.

– Για σύνταξη 1.200 ευρώ, το πρόσθετο ποσό ανέρχεται σε 34,80 ευρώ.

– Για σύνταξη 1.500 ευρώ, η μηνιαία αύξηση φθάνει τα 43,50 ευρώ.

Η νέα ετήσια αναπροσαρμογή θα αποτυπωθεί ήδη στις συντάξεις Ιανουαρίου 2027, οι οποίες θα καταβληθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά

Η σημαντικότερη μεταβολή από το 2027 αφορά τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν έβλεπαν το σύνολο ή μέρος των ετήσιων αυξήσεων να μεταφράζεται σε πραγματική ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την προσωπική διαφορά. Ως αποτέλεσμα, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το σύνολο της αναπροσαρμογής στην καταβαλλόμενη σύνταξή τους.

Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται απαραίτητα την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ως λογιστικού μεγέθους. Εκείνο που παύει να εφαρμόζεται είναι ο μηχανισμός συμψηφισμού, μέσω του οποίου απορροφούνταν μέχρι σήμερα μέρος ή ακόμη και το σύνολο της ετήσιας αύξησης.

Με το νέο καθεστώς, οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά θα επωφεληθούν πλήρως από την αναπροσαρμογή του 2027, χωρίς να περιορίζεται το ποσό της αύξησης λόγω του συμψηφισμού.

Η ετήσια αύξηση θα προστίθεται πλέον απευθείας στο ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι αναμένεται να δουν αυξημένα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους πριν από τα Χριστούγεννα, με το τελικό καθαρό όφελος να εξαρτάται από τις κρατήσεις και τη φορολογία κάθε δικαιούχου.