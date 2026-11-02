Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν αυτόνομο ψηφιακό βοηθό της Meta, ο οποίος κοινοποίησε τη διεύθυνση κατοικίας χρήστη χωρίς να ζητήσει προηγουμένως την έγκρισή του, αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να συνοδεύουν την ολοένα μεγαλύτερη πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης σε προσωπικά δεδομένα και διαδικτυακούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press, ένας χρήστης στο Τορόντο ανέθεσε στον AI agent Muse της Meta τη διαχείριση αγγελίας για την πώληση ενός πληκτρολογίου μέσω του Facebook Marketplace. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο ψηφιακός βοηθός είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσα εκείνος θεωρούσε ότι του είχε επιτρέψει.

Συγκεκριμένα, ο agent συμφώνησε με υποψήφιο αγοραστή, μοιράστηκε τη διεύθυνση του σπιτιού του πωλητή και απάντησε αυτόματα όταν ο ενδιαφερόμενος έφτασε στο σημείο, χωρίς ο ιδιοκτήτης να έχει ενημερωθεί προηγουμένως για αυτές τις ενέργειες.

Ο χρήστης, Ματ Ρομπ, δημιουργός περιεχομένου με έδρα το Τορόντο, είχε παραχωρήσει στο Muse πρόσβαση στο προφίλ του στο Facebook Marketplace, θεωρώντας ότι η τεχνολογία θα τον βοηθούσε να διαχειριστεί ευκολότερα την πώληση.

Όπως εξήγησε, πίστευε ότι ο ψηφιακός βοηθός θα ζητούσε την έγκρισή του προτού προχωρήσει σε σημαντικές αποφάσεις, όπως η αποδοχή μιας προσφοράς ή η κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους.

Αντί γι’ αυτό, ο agent ενήργησε αυτόνομα, φέρνοντας τον χρήστη αντιμέτωπο με μια κατάσταση την οποία δεν είχε προβλέψει όταν ενεργοποίησε την υπηρεσία.

Το περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του Muse. Η ίδια η Meta αναγνώρισε σφάλμα κατά τη διαχείριση διαφορετικής αγγελίας, όταν ο ψηφιακός βοηθός φάνηκε να προτείνει τιμή χαμηλότερη από το ελάχιστο ποσό που είχε καθορίσει ο πωλητής.

Γιατί οι AI agents χρειάζονται πρόσβαση σε όλο και περισσότερα δεδομένα

Η βασική διαφορά ανάμεσα στους παραδοσιακούς ψηφιακούς βοηθούς και στους νεότερους AI agents είναι ότι οι τελευταίοι δεν περιορίζονται στην παροχή απαντήσεων ή πληροφοριών.

Αντιθέτως, μπορούν να αναλαμβάνουν και να εκτελούν ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη, αξιοποιώντας εφαρμογές, διαδικτυακές υπηρεσίες και προσωπικούς λογαριασμούς.

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος βοηθός μπορεί να διαχειρίζεται ηλεκτρονικά μηνύματα, να απαντά σε συνομιλίες, να οργανώνει υποχρεώσεις ή να πραγματοποιεί κρατήσεις, χωρίς να απαιτείται διαρκής ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι δυνατότητες αυτές υπόσχονται μεγαλύτερη ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου. Για να λειτουργήσουν όμως αποτελεσματικά, συχνά χρειάζονται πρόσβαση σε σημαντικό όγκο προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία επικοινωνίας, προηγούμενες συνομιλίες, προτιμήσεις και πληροφορίες από διαφορετικές εφαρμογές.

Όσο περισσότερες πληροφορίες διαθέτει ένας agent, τόσο καλύτερα μπορεί να προσαρμόζει τις ενέργειές του στις ανάγκες του χρήστη. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνεται και ο κίνδυνος να αξιοποιήσει ή να κοινοποιήσει δεδομένα με τρόπο που δεν είχε προβλεφθεί.

Το περιστατικό στο Facebook Marketplace αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυσκολίας: η άδεια πρόσβασης σε μια υπηρεσία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση.

Τι συμβαίνει με τα δεδομένα όταν ανακαλείται η πρόσβαση

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επισημαίνουν οι ειδικοί στο Associated Press αφορά τη δυνατότητα του χρήστη να ανακτήσει τον έλεγχο των προσωπικών του πληροφοριών.

Η ανάκληση της πρόσβασης ενός AI agent μπορεί να εμποδίσει τη μελλοντική χρήση συγκεκριμένων λογαριασμών ή υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν αναιρεί το γεγονός ότι το σύστημα έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που του είχαν προηγουμένως διατεθεί.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τα δεδομένα που έχει ήδη επεξεργαστεί ένας ψηφιακός βοηθός δεν μπορούν απλώς να θεωρηθούν σαν να μην αποκαλύφθηκαν ποτέ.

Η διάσταση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν οι agents έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική αλληλογραφία, ιδιωτικές συνομιλίες και αρχεία, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται ευαίσθητες πληροφορίες.

Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά δεν αφορούν απαραίτητα μόνο τον κάτοχο του λογαριασμού.

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μια συνομιλία μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες φίλων, συγγενών, συνεργατών ή συναδέλφων, οι οποίοι δεν έχουν δώσει οι ίδιοι τη συγκατάθεσή τους για την πρόσβαση ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές.

Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση ενός αυτόνομου ψηφιακού βοηθού δημιουργεί ερωτήματα που εκτείνονται πέρα από την προστασία των δεδομένων του ίδιου του χρήστη και αγγίζουν και την ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων.

Τα δικαιώματα των χρηστών και οι ρυθμίσεις προστασίας

Οι εταιρείες τεχνολογίας επιχειρούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες παρέχοντας δυνατότητες διαχείρισης των δεδομένων και των δικαιωμάτων πρόσβασης που παραχωρούνται στους ψηφιακούς βοηθούς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τόσο η Meta όσο και η OpenAI διαθέτουν σχετικές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ορισμένες από τις πληροφορίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους.

Η OpenAI παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για πρόσβαση, διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών πληροφοριών, ενώ η Meta διαθέτει επιλογές για τη διαγραφή του ιστορικού του Muse.

Παράλληλα, οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί δεν λειτουργούν πάντοτε με τον τρόπο που αναμένουν οι χρήστες.

Οι AI agents μπορούν να κάνουν λάθη ή να προχωρήσουν σε απρόσμενες ενέργειες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον καθορισμό σαφών ορίων στη λειτουργία τους.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται επομένως στο ποια δεδομένα επιτρέπεται να βλέπει ένας agent, αλλά επεκτείνεται και στο ποιες αποφάσεις μπορεί να λαμβάνει χωρίς ανθρώπινη επιβεβαίωση.

Νέους ελέγχους πρόσβασης ετοιμάζει η Apple

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των AI agents έχει αρχίσει να επηρεάζει και τον σχεδιασμό των λειτουργικών συστημάτων.

Η Apple ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει νέους μηχανισμούς ελέγχου στο λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών Mac, καθώς οι αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί αποκτούν δυνατότητες πρόσβασης σε ολοένα περισσότερες λειτουργίες.

Οι νέοι έλεγχοι συνδέονται με την πρόσβαση των agents σε εφαρμογές, προσωπικά μηνύματα και ιστορικό περιήγησης, δηλαδή σε κατηγορίες πληροφοριών που μπορούν να αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων ενός χρήστη.

Η ενίσχυση των σχετικών δικλίδων αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο η τεχνητή νοημοσύνη μεταβαίνει από τη δημιουργία περιεχομένου και την παροχή απαντήσεων στην αυτόνομη εκτέλεση πραγματικών ενεργειών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η προστασία της ιδιωτικότητας συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο των εξουσιοδοτήσεων και τη δυνατότητα των χρηστών να γνωρίζουν ποιες πληροφορίες είναι προσβάσιμες και ποιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν για λογαριασμό τους.

Η επόμενη πρόκληση: Πόση αυτονομία θα έχουν οι ψηφιακοί βοηθοί

Μετά την εμπειρία του στο Facebook Marketplace, ο Ματ Ρομπ περιόρισε τη σύνδεση του Muse με τους προσωπικούς του λογαριασμούς, επιλέγοντας να μειώσει τις δυνατότητες πρόσβασης που είχε προηγουμένως παραχωρήσει.

Παρά το περιστατικό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ξανά αντίστοιχη τεχνολογία στο μέλλον.

Η περίπτωσή του αναδεικνύει μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της νέας γενιάς εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: πώς μπορούν οι χρήστες να επωφελούνται από την αυτοματοποίηση χωρίς να χάνουν τον έλεγχο των προσωπικών τους πληροφοριών και των αποφάσεων που λαμβάνονται στο όνομά τους.

Καθώς οι AI agents ενσωματώνονται σταδιακά σε περισσότερες εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες, το κρίσιμο ζήτημα δεν θα είναι μόνο τι μπορούν να κάνουν, αλλά και πότε πρέπει να ζητούν άδεια πριν ενεργήσουν.

Το περιστατικό με τον ψηφιακό βοηθό της Meta δείχνει ότι η ευκολία που προσφέρει η αυτονομία συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας, σαφούς καθορισμού δικαιωμάτων και αποτελεσματικής ανθρώπινης εποπτείας.