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Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει νέες προκλήσεις για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, καθώς οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του κλάδου δοκιμάζουν τις δεσμεύσεις τους για περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Meta είναι η τελευταία μεγάλη εταιρεία που επανεξετάζει τον σχεδιασμό της, θέτοντας υπό αξιολόγηση τον στόχο για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2030.

Η ανακοίνωση έγινε την Πέμπτη και εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναθεώρησης των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών μεγάλων επιχειρήσεων τεχνολογίας, καθώς η ταχεία επέκταση της AI δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις σε υποδομές και ενέργεια.

Τα νέα δεδομένα και το χρονοδιάγραμμα του 2030

Στην ετήσια έκθεση βιωσιμότητας της εταιρείας, η Ρέιτσελ Πίτερσον, αντιπρόεδρος του τομέα κέντρων δεδομένων, και ο Μπλερ Σουίντιν, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής για τις μηδενικές καθαρές εκπομπές και τη βιωσιμότητα, γνωστοποίησαν ότι εξετάζονται αλλαγές στον υφιστάμενο σχεδιασμό.

«Επανεξετάζουμε τα χρονοδιαγράμματα, τη σειρά υλοποίησης και τους ενδιάμεσους στόχους μας, συμπεριλαμβανομένου του ορίζοντα του 2030 για την επίτευξη του στόχου μας σχετικά με τις μηδενικές καθαρές εκπομπές», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξανόμενη δυσκολία συνδυασμού της ταχύτατης τεχνολογικής επέκτασης με τις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στα επιχειρηματικά σχέδια των εταιρειών.