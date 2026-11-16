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Από σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πέντε ακόμη κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας επιπλέον 500.000 εργαζόμενους. Με τη νέα διεύρυνση, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων που υπάγονται στο μέτρο προσεγγίζει πλέον τα 2,5 εκατομμύρια.

Η επέκταση αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση και σε άλλες δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στα logistics, στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια.

Στόχος της Ψηφιακής Κάρτας είναι η καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, η αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και η διασφάλιση της καταβολής των αποδοχών που αντιστοιχούν στις πραγματικές ώρες εργασίας.

Ωστόσο, παρά τη σταδιακή επέκταση του μέτρου, τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας αποκαλύπτουν ότι οι παραβάσεις που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των ελέγχων, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνες που αφορούν στη μη καταβολή δεδουλευμένων και στην αδήλωτη εργασία.

Οι πέντε νέοι κλάδοι που εντάσσονται από σήμερα

Ειδικότερα, η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επεκτείνεται από τις 16 Νοεμβρίου στις ακόλουθες δραστηριότητες:

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες,

– διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου,

– επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics),

– διαχείριση νερού και λυμάτων

– τυχερά παίγνια.

Με την προσθήκη των συγκεκριμένων κλάδων, διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου και την καταγραφή της υπερωριακής απασχόλησης.

Πρωτιά στις παραβάσεις – Πρόστιμα 11,7 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία οι παραβάσεις που συνδέονται με τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που εντοπίζονται από την Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων.

Μόνο τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 350 παραβάσεις που σχετίζονταν με την Ψηφιακή Κάρτα, ενώ ακολούθησαν οι παραβάσεις για αδήλωτη εργασία.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 62.619 έλεγχοι, εντοπίστηκαν 13.679 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.665.277 ευρώ.

Ειδικότερα, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 35.414 ελέγχους, διαπιστώνοντας 9.731 παραβάσεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 35.936.095 ευρώ.

Από αυτές, 2.686 παραβάσεις αφορούσαν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να φτάνουν τα 11.691.100 ευρώ.

Ο αριθμός τους είναι διπλάσιος από τις 1.343 παραβάσεις που καταγράφηκαν για μη καταβολή δεδουλευμένων, επιδομάτων εορτών και άλλων αποδοχών, οι οποίες οδήγησαν σε πρόστιμα ύψους 3.377.930 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αδήλωτη εργασία, με 1.175 παραβάσεις και πρόστιμα 13.198.500 ευρώ, ποσό που ξεπερνά εκείνο των προστίμων για την Ψηφιακή Κάρτα, παρά τον μικρότερο αριθμό περιστατικών.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι παραβάσεις που σχετίζονται με την άρνηση πρόσβασης των ελεγκτικών αρχών, τη μη παροχή στοιχείων ή την υποβολή ανακριβών πληροφοριών, με 967 περιπτώσεις και πρόστιμα 2.019.400 ευρώ, καθώς και η μη τήρηση υποχρεώσεων και προβλεπόμενων διαδικασιών, με 943 παραβάσεις και πρόστιμα 1.013.715 ευρώ.

Αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες – Τι δείχνει το «ΕΡΓΑΝΗ»

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καταγράφουν σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, εξέλιξη που το υπουργείο Εργασίας συνδέει με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας.

Όπως έχει επισημάνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024.

Αντίστοιχα, στο πρώτο επτάμηνο του 2026, οι δηλωμένες υπερωρίες στους νέους κλάδους που είχαν ενταχθεί στο σύστημα ξεπέρασαν τα 5,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 36,8%.

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή σημειώθηκε στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 212,8%, δηλαδή κατά 594.913.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του τουρισμού η αύξηση έφτασε το 172,8%, με 47.991 επιπλέον υπερωρίες.

Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στην εστίαση, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες ενισχύθηκαν κατά 67,2%, ή κατά 323.049, ενώ στη βιομηχανία η αύξηση διαμορφώθηκε στο 15,4%, με 267.916 περισσότερες υπερωρίες σε επτάμηνη βάση.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ενίσχυση της καταγραφής του χρόνου εργασίας στους κλάδους όπου εφαρμόζεται το μέτρο, χωρίς ωστόσο η αύξηση των δηλωμένων υπερωριών να σημαίνει απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση των πραγματικών ωρών απασχόλησης.

Η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σε ακόμη 500.000 εργαζόμενους διευρύνει πλέον το πεδίο των ελέγχων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην τήρηση του πραγματικού ωραρίου, στην ορθή καταγραφή των υπερωριών και στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.