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Η υποχώρηση της ανεργίας στην Ελλάδα δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη βελτίωση των αποδοχών και της ποιότητας των νέων θέσεων εργασίας. Τα τελευταία στοιχεία του e-ΕΦΚΑ και της ΕΡΓΑΝΗ σκιαγραφούν μια αγορά εργασίας με έντονες αντιθέσεις, στην οποία συνυπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις, χαμηλοί μισθοί και υψηλά ποσοστά ευέλικτης απασχόλησης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι σχεδόν μία στις δύο νέες προσλήψεις αφορά σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ οι μέσες καθαρές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων μερικής απασχόλησης υπολογίζονται σε περίπου 485 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος μεικτός μισθός στην πλήρη απασχόληση ανήλθε σε 1.395,48 ευρώ, έναντι μόλις 557,29 ευρώ στη μερική απασχόληση.

Η σημαντική αυτή απόκλιση στις μηνιαίες αποδοχές δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη διαφορά στην αμοιβή ανά ώρα εργασίας, καθώς οι μερικώς απασχολούμενοι εργάζονται λιγότερες ώρες και ημέρες.

Αναδεικνύει, ωστόσο, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δεν επιλέγουν τη μερική απασχόληση, αλλά καταφεύγουν σε αυτήν λόγω της έλλειψης εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών.

Αυξήσεις μισθών κάτω από τις ανάγκες των εργαζομένων

Περιορισμένη παραμένει η ενίσχυση των αποδοχών ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Τον Απρίλιο του 2026, ο μέσος μεικτός μισθός διαμορφώθηκε στα 1.395,48 ευρώ, από 1.370,75 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 1,8%.

Στην πράξη, πρόκειται για ονομαστική αύξηση μόλις 24,73 ευρώ τον μήνα, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με την εξέλιξη του πληθωρισμού και τις αυξημένες δαπάνες για τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση.

Στη μερική απασχόληση, οι μέσες μεικτές αποδοχές ανήλθαν σε 557,29 ευρώ, με τη μέση διάρκεια απασχόλησης να διαμορφώνεται στις 16,5 ημέρες τον μήνα. Συνολικά, στις κοινές επιχειρήσεις που καλύπτουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός ανήλθε σε 1.234 ευρώ.

Αισθητές παραμένουν και οι μισθολογικές αποκλίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στην πλήρη απασχόληση, οι μέσες μεικτές αποδοχές των ανδρών διαμορφώθηκαν σε 1.463,71 ευρώ, έναντι 1.312,63 ευρώ των γυναικών.

Το μισθολογικό χάσμα υπερβαίνει τα 150 ευρώ τον μήνα, χωρίς, ωστόσο, η συγκεκριμένη στατιστική διαφορά να συνυπολογίζει παραμέτρους όπως η ειδικότητα, η προϋπηρεσία, ο κλάδος δραστηριότητας και η θέση στην επαγγελματική ιεραρχία.

Για το 2027, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9%, έναντι εκτιμώμενου πληθωρισμού 2,8%.

Παράλληλα, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ο στόχος για μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης άνω των 1.700 ευρώ έως το 2028. Επισημαίνεται, πάντως, ότι η συγκεκριμένη μέτρηση ακολουθεί διαφορετική στατιστική μεθοδολογία και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τα μηνιαία στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Η ευέλικτη απασχόληση κερδίζει έδαφος στις νέες προσλήψεις

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά για τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας είναι τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.547.048 προσλήψεις. Από αυτές, οι 1.360.321 αφορούσαν σε πλήρη απασχόληση, οι 945.060 σε μερική και οι 241.667 σε εκ περιτροπής εργασία.

Συνεπώς, το 46,6% των νέων προσλήψεων πραγματοποιήθηκε με ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρασε το 50%. Από τις 348.336 προσλήψεις που καταγράφηκαν μέσα στον μήνα, οι 186.294, δηλαδή το 53,5%, αφορούσαν σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

Η εποχικότητα συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων επηρεάζει τη σύνθεση των προσλήψεων, χωρίς, ωστόσο, να αναιρεί τη σημασία των στοιχείων για τα χαρακτηριστικά των νέων θέσεων εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι η ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει τον αριθμό των προσλήψεων και όχι των προσώπων που προσλήφθηκαν. Επομένως, ένας εργαζόμενος μπορεί να καταγράφεται περισσότερες από μία φορές, εφόσον έχει αλλάξει εργοδότη ή έχει συνάψει διαδοχικές συμβάσεις εργασίας.

Στο μεταξύ, το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων παρέμεινε θετικό, με 309.835 περισσότερες προσλήψεις από αποχωρήσεις στο εννεάμηνο, έναντι 308.105 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η οριακή αυτή βελτίωση σημειώνεται, ωστόσο, σε μια χρονιά κατά την οποία οι συνολικές προσλήψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 80.000 σε ετήσια βάση.

Το παράδοξο των 46.368 κενών θέσεων εργασίας

Παρά τη μεγάλη προσφορά θέσεων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι κενές θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 46.368 το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 19,4%. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, οι ακάλυπτες θέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 7.500.

Το φαινόμενο αναδεικνύει τη δυσκολία αντιστοίχισης της προσφοράς εργασίας με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πίσω από τις ελλείψεις προσωπικού μπορεί να βρίσκονται διαφορετικοί παράγοντες, από την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και τη γεωγραφική κατανομή των θέσεων μέχρι τις συνθήκες εργασίας, τις προσφερόμενες αμοιβές και την εποχικότητα ορισμένων κλάδων.

Την ίδια ώρα, ενδείξεις επιβράδυνσης εμφανίζει ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης.

Σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ο αριθμός των απασχολουμένων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά μόλις 0,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 4,414 εκατομμύρια.

Η αύξηση κατά 27.600 άτομα στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, με 20.800 περισσότερες εργαζόμενες, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών κατά περίπου 18.400 άτομα.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ των επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο χονδρικό εμπόριο η απασχόληση μειώθηκε κατά 70.200 άτομα, στον πρωτογενή τομέα κατά 31.400, στην εκπαίδευση κατά 27.500 και στις κατασκευές κατά 14.900.

Αντίθετα, ενίσχυση της απασχόλησης καταγράφηκε σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, στον τομέα της υγείας και στην κοινωνική μέριμνα.

Η επόμενη πρόκληση μετά τη μείωση της ανεργίας

Η υποχώρηση της ανεργίας στο 7,6% τον Σεπτέμβριο του 2026, από 8,8% έναν χρόνο νωρίτερα, αποτελεί σαφή ένδειξη βελτίωσης της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Ωστόσο, η δημιουργία περισσότερων θέσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως καλύτερες αποδοχές ή μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το 2025 μόλις το 5,2% των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Ελλάδα εργαζόταν με μερική απασχόληση, έναντι 17,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα αυτή δεν αναιρεί τα ευρήματα της ΕΡΓΑΝΗ για το υψηλό ποσοστό ευέλικτης απασχόλησης στις νέες προσλήψεις, καθώς η Eurostat εξετάζει το σύνολο των απασχολουμένων, ενώ η ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει τις νέες εργασιακές συμβάσεις.

Η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία δεν είναι πλέον μόνο η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, αλλά και η δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων εργασίας, με καλύτερες αποδοχές και μεγαλύτερη σταθερότητα, που θα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων όσο και στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.