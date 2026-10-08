Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου 2027, καθώς βρίσκεται σε ισχύ η σύνδεση των μισθών στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού.

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, ο κατώτατος μισθός εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αναπροσαρμογή των βασικών μισθών των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η σύνδεση των μισθών του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό θεσπίστηκε το 2024, μέσω του ν. 5163/2024, με στόχο κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού να μεταφέρεται αντίστοιχα στις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις

Η νέα μισθολογική παρέμβαση δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα αποδοχών, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο, καθώς η αύξηση ενσωματώνεται στα βασικά μισθολογικά κλιμάκια.

Ωστόσο, το ποσό της τελικής ενίσχυσης δεν θα είναι ίδιο για όλους. Η μεταβολή που θα εμφανιστεί στη μισθοδοσία κάθε υπαλλήλου θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το μισθολογικό κλιμάκιο, τα χρόνια υπηρεσίας, η υπηρεσιακή εξέλιξη και τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν τις συνολικές αποδοχές.

Έτσι, η αύξηση του βασικού μισθού θα έχει διαφορετική επίδραση ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού και τη θέση στην οποία βρίσκεται κάθε εργαζόμενος.

Ο νέος κανόνας για τις αποδοχές στο Δημόσιο

Η επόμενη αναπροσαρμογή τοποθετείται χρονικά στην 1η Απριλίου 2027, όταν αναμένεται να εφαρμοστεί η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Η σύνδεση των δύο μεγεθών δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό αναπροσαρμογής για τους δημοσίους υπαλλήλους: κάθε αύξηση στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα θα οδηγεί σε αντίστοιχη μεταβολή των βασικών μισθών στο Δημόσιο.

Οι ακριβείς επιβαρύνσεις και τα ποσά που θα προκύψουν ανά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο αναμένεται να καθοριστούν με την εφαρμογή της νέας μισθολογικής αναπροσαρμογής.

Διαβάστε ακόμη

Κανελλάκης, Πίττας, Παππάς, Βαφειάς: Τι πρέπει να αλλάξει για να επιστρέψουν τα ελληνικά πλοία στην ελληνική σημαία

Bloomberg: Ομόλογα και δημόσιο χρέος «στοιχειώνουν» την Ευρώπη – Νο1 κίνδυνος η μετάδοση

Τέλος τα μετρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier – Υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ