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Νέο κύμα μισθολογικών αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα φέρνει το 2027, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη προσαύξηση προϋπηρεσίας μετά την επανενεργοποίηση των τριετιών. Η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ανοίγει τον δρόμο για υψηλότερες αποδοχές, με τις πρώτες αυξήσεις να ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 150.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να επωφεληθούν από τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Πρόκειται κυρίως για εργαζομένους που άρχισαν να συγκεντρώνουν αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν «ξεπάγωσε» ο μηχανισμός των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Με βάση τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η αναγνώριση μίας τριετίας συνεπάγεται προσαύξηση 10%, ανεβάζοντας το νόμιμο κατώτατο όριο στα 1.012 ευρώ μηνιαίως. Για εργαζομένους με τρεις συμπληρωμένες τριετίες, το ποσό διαμορφώνεται στα 1.196 ευρώ μεικτά.

Τα δεδομένα θα διαφοροποιηθούν με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2027, καθώς οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας υπολογίζονται επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

Ποιοι αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη τριετία

Το ισχύον σύστημα προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τρία έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας.

Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο 30%, το οποίο αντιστοιχεί σε τρεις τριετίες, δηλαδή συνολικά εννέα έτη εργασίας.

Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει αναγνωρίσιμο χρόνο προϋπηρεσίας πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η καταμέτρηση ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Επομένως, εργαζόμενος που συγκεντρώνει τρία πλήρη έτη αναγνωρίσιμης απασχόλησης από την ημερομηνία αυτή συμπληρώνει την πρώτη του τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αντίστοιχα, για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται τον Φεβρουάριο του 2024, η πρώτη τριετία συμπληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Για τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν αργότερα, η ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος μετατίθεται αναλόγως.

Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας πριν και μετά το 2012

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των μισθωτών που είχαν ήδη εργαστεί πριν από το πάγωμα των τριετιών.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ο αναγνωρίσιμος χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρωθεί έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012 προστίθεται στον χρόνο που συγκεντρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Με αυτόν τον τρόπο, εργαζόμενοι που είχαν ήδη κατοχυρώσει μέρος της απαιτούμενης προϋπηρεσίας μπόρεσαν να συμπληρώσουν νέα τριετία μέσα στο 2025 ή το 2026, αποκτώντας δικαίωμα στην αντίστοιχη μισθολογική προσαύξηση.

Αντίθετα, η περίοδος από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση νέων τριετιών.

Πρόκειται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μισθολογικές ωριμάνσεις παρέμειναν παγωμένες, με αποτέλεσμα η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε αποκλειστικά σε αυτή την περίοδο να μην προσμετράται για τις συγκεκριμένες προσαυξήσεις.

Οι νέοι μισθοί με μία, δύο και τρεις τριετίες

Με σημείο αναφοράς τον κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων διαμορφώνεται ανάλογα με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία.

Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία Προσαύξηση Μεικτός μισθός Χωρίς τριετία 0% 920 ευρώ Μία τριετία 10% 1.012 ευρώ Δύο τριετίες 20% 1.104 ευρώ Τρεις τριετίες 30% 1.196 ευρώ

Η πρώτη τριετία αντιστοιχεί σε επιπλέον 92 ευρώ μεικτά τον μήνα, ενώ με δύο συμπληρωμένες τριετίες η συνολική προσαύξηση ανέρχεται στα 184 ευρώ.

Για εργαζομένους με εννέα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, η αύξηση φτάνει τα 276 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας το νόμιμο κατώτατο όριο στα 1.196 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά αφορούν μεικτές αποδοχές, πριν από την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Διαφορετικός υπολογισμός προβλέπεται για τους εργατοτεχνίτες, καθώς η προσαύξηση ανέρχεται σε 5% επί του κατώτατου ημερομισθίου για κάθε συμπληρωμένη τριετία.

Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζονται έως έξι τριετίες, δηλαδή 18 χρόνια προϋπηρεσίας, με ανώτατη συνολική προσαύξηση 30%. Με ημερομίσθιο αναφοράς τα 41,09 ευρώ, οι αυξήσεις υπολογίζονται με βάση το συγκεκριμένο ποσό.

Πότε η αύξηση δεν εμφανίζεται στη μισθοδοσία

Η συμπλήρωση τριετίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάθε εργαζόμενος θα δει μεγαλύτερο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αυτό συμβαίνει επειδή η προσαύξηση αυξάνει το νόμιμο κατώτατο όριο αποδοχών, αλλά μπορεί να συμψηφιστεί με τον μισθό που ήδη καταβάλλει ο εργοδότης, εφόσον αυτός υπερβαίνει το νέο όριο.

Για παράδειγμα, με βασικό μισθό 920 ευρώ, η πρώτη τριετία ανεβάζει το νόμιμο ελάχιστο στα 1.012 ευρώ μεικτά.

Εάν όμως ένας υπάλληλος λαμβάνει ήδη 1.100 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας δεν δημιουργεί υποχρεωτικά πρόσθετη αύξηση, καθώς οι αποδοχές του παραμένουν υψηλότερες από το προβλεπόμενο όριο.

Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να ισχύει όταν συλλογική σύμβαση εργασίας ή ατομική συμφωνία προβλέπει ευνοϊκότερους μισθολογικούς όρους, τους οποίους ο εργοδότης οφείλει να τηρεί.

Επομένως, καθοριστικό ρόλο δεν έχει μόνο η συμπλήρωση του χρόνου προϋπηρεσίας, αλλά και το ύψος των ήδη καταβαλλόμενων αποδοχών.

Κατώτατος μισθός: Τα σενάρια για την αύξηση του Απριλίου 2027

Νέα δεδομένα στις αποδοχές των εργαζομένων με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία αναμένεται να δημιουργήσει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2027.

Καθώς οι τριετίες υπολογίζονται ποσοστιαία επί του βασικού μισθού, κάθε αύξηση στο κατώτατο όριο συμπαρασύρει και τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Στο ενδεικτικό σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού στα 950 έως 960 ευρώ μεικτά, οι υπάλληλοι με μία συμπληρωμένη τριετία θα έχουν νόμιμο κατώτατο μισθό από 1.045 έως 1.056 ευρώ.

Για όσους έχουν κατοχυρώσει τρεις τριετίες, δηλαδή τη μέγιστη προσαύξηση 30%, οι αντίστοιχες αποδοχές θα κυμαίνονται από 1.235 έως 1.248 ευρώ μεικτά.

Πρόκειται, πάντως, για υποθετικούς υπολογισμούς και όχι για οριστικά ποσά, καθώς το τελικό ύψος του κατώτατου μισθού για το 2027 δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι εργαζόμενοι

Για την ορθή αναγνώριση της προϋπηρεσίας και την εφαρμογή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων, οι μισθωτοί θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουν την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης της επόμενης τριετίας τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού μέσω του e-ΕΦΚΑ, ώστε να διαπιστωθεί ποιος χρόνος εργασίας αναγνωρίζεται και εάν έχει ληφθεί υπόψη στη μισθοδοσία.

Παράλληλα, όπου απαιτείται, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον εργοδότη τα απαραίτητα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, ασφαλιστικές βεβαιώσεις και στοιχεία προηγούμενης απασχόλησης, προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η μισθολογική ωρίμανση.

Επιπλέον, οι έγγαμοι εργαζόμενοι χρειάζεται να εξετάσουν εάν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση που προβλέπει επίδομα γάμου 10%, το οποίο εφαρμόζεται χωριστά όπου προβλέπεται.

Η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας από χιλιάδες εργαζομένους το 2027, σε συνδυασμό με την επικείμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, αναμένεται να επηρεάσει τα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα.

Το τελικό όφελος για κάθε μισθωτό θα εξαρτηθεί από την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τις σημερινές αποδοχές και τους όρους της σύμβασης εργασίας του.