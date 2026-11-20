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Νέα δεδομένα για τις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα φέρνει το 2027, καθώς από την 1η Ιανουαρίου αρχίζει η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας για όσους απέκτησαν αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία μετά το «ξεπάγωμα» του σχετικού καθεστώτος, στις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 150.000 μισθωτοί αναμένεται να αποκτήσουν δικαίωμα προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Με βάση κατώτατο μισθό αναφοράς τα 920 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας ανεβάζει το νόμιμο κατώτατο όριο αποδοχών για έναν υπάλληλο στα 1.012 ευρώ τον μήνα. Για όσους έχουν κατοχυρώσει τρεις τριετίες, δηλαδή εννέα χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας, το ποσό φτάνει τα 1.196 ευρώ μεικτά.

Οι τελικές αποδοχές, πάντως, θα εξαρτηθούν και από την προγραμματισμένη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού την άνοιξη του 2027, καθώς τα επιδόματα προϋπηρεσίας υπολογίζονται ως ποσοστό του εκάστοτε βασικού μισθού.

Ποιοι συμπληρώνουν την πρώτη τριετία από την 1η Ιανουαρίου 2027

Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας προσθέτει προσαύξηση 10%.

Το ανώτατο ποσοστό ανέρχεται σε 30%, μετά τη συμπλήρωση τριών τριετιών ή συνολικά εννέα ετών προϋπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι που δεν είχαν αναγνωρίσιμο χρόνο εργασίας πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 άρχισαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία για την κατοχύρωση τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο σχετικός μηχανισμός.

Επομένως, όσοι συγκεντρώνουν τρία πλήρη χρόνια αναγνωρίσιμης εργασίας από εκείνη την ημερομηνία συμπληρώνουν την πρώτη τριετία την 1η Ιανουαρίου 2027.

Αντίστοιχα, εργαζόμενοι που άρχισαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024 θα συμπληρώσουν την πρώτη τριετία τον Φεβρουάριο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Για όσους προσλήφθηκαν αργότερα, η ημερομηνία συμπλήρωσης της τριετίας μετατίθεται ανάλογα με την έναρξη και τη διάρκεια της αναγνωρίσιμης απασχόλησης.

Τι ισχύει για την προϋπηρεσία πριν από το 2012

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους είχαν ήδη εργαστεί πριν από το πάγωμα των τριετιών.

Στην περίπτωση αυτή, η αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία που είχε συμπληρωθεί έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012 δεν χάνεται. Προστίθεται στον χρόνο εργασίας που συγκεντρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Έτσι, εργαζόμενοι που είχαν ήδη κατοχυρώσει μέρος της απαιτούμενης προϋπηρεσίας μπόρεσαν να συμπληρώσουν την επόμενη τριετία κατά τη διάρκεια του 2025 ή του 2026, αποκτώντας δικαίωμα στην αντίστοιχη μισθολογική προσαύξηση.

Αντίθετα, το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση νέων τριετιών, καθώς σε αυτή την περίοδο βρισκόταν σε ισχύ το καθεστώς αναστολής.

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί με μία, δύο και τρεις τριετίες

Με κατώτατο μισθό αναφοράς τα 920 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές των υπαλλήλων ανάλογα με την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία διαμορφώνονται ως εξής:

Προϋπηρεσία Προσαύξηση Μεικτός μισθός Χωρίς τριετία 0% 920 € Μία τριετία 10% 1.012 € Δύο τριετίες 20% 1.104 € Τρεις τριετίες 30% 1.196 €

Η πρώτη τριετία αντιστοιχεί σε 92 ευρώ επιπλέον τον μήνα σε σχέση με τον βασικό μισθό του παραδείγματος. Με δύο τριετίες η συνολική προσαύξηση ανέρχεται στα 184 ευρώ, ενώ με τρεις φτάνει τα 276 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω ποσά είναι μεικτά, δηλαδή πριν από την παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και φόρου.

Για τους εργατοτεχνίτες ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού. Η προσαύξηση ανέρχεται σε 5% ανά συμπληρωμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις έξι τριετίες, δηλαδή 18 χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας.

Με ημερομίσθιο αναφοράς τα 41,09 ευρώ, η μέγιστη συνολική προσαύξηση φτάνει επίσης το 30%.

Πότε η τριετία δεν φέρνει πραγματική αύξηση στον μισθό

Η κατοχύρωση μιας νέας τριετίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κάθε εργαζόμενος θα δει μεγαλύτερο ποσό στη μισθοδοσία του.

Αυτό συμβαίνει επειδή η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας μπορεί να συμψηφιστεί με τις ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές, όταν αυτές υπερβαίνουν το νόμιμο κατώτατο όριο.

Για παράδειγμα, με βασικό μισθό 920 ευρώ, η πρώτη τριετία διαμορφώνει το νέο νόμιμο κατώτατο όριο στα 1.012 ευρώ μεικτά.

Εφόσον ένας εργαζόμενος λαμβάνει ήδη 1.100 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές του παραμένουν υψηλότερες από το νέο όριο. Συνεπώς, ο εργοδότης δεν υποχρεούται μόνο εξαιτίας της συμπλήρωσης της τριετίας να καταβάλει πρόσθετη αύξηση.

Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας ή ατομική συμφωνία, εφόσον περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους για τον εργαζόμενο.

Τι θα αλλάξει με τον κατώτατο μισθό τον Απρίλιο του 2027

Η επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2027, αναμένεται να επηρεάσει και το ύψος των προσαυξήσεων λόγω προϋπηρεσίας.

Ο λόγος είναι ότι οι τριετίες υπολογίζονται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε αύξησή του να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα αντίστοιχα νόμιμα κατώτατα όρια.

Στο ενδεικτικό σενάριο όπου ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί μεταξύ 950 και 960 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές θα έχουν την ακόλουθη εικόνα:

Προϋπηρεσία Με βασικό 950 € Με βασικό 960 € Χωρίς τριετία 950 € 960 € Μία τριετία 1.045 € 1.056 € Δύο τριετίες 1.140 € 1.152 € Τρεις τριετίες 1.235 € 1.248 €

Πρόκειται, πάντως, για υποθετικά σενάρια και όχι για οριστικοποιημένες αποδοχές, καθώς το τελικό ύψος του κατώτατου μισθού για το 2027 θα καθοριστεί με τη σχετική κυβερνητική απόφαση.

Τι πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι

Όσοι αναμένουν την κατοχύρωση νέας τριετίας θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία της προϋπηρεσίας τους, ώστε να γνωρίζουν πότε θεμελιώνουν δικαίωμα προσαύξησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ακριβής χρόνος συμπλήρωσης των τριών, έξι ή εννέα ετών αναγνωρίσιμης εργασίας, καθώς από αυτόν εξαρτάται η εφαρμογή της αντίστοιχης προσαύξησης.

Παράλληλα, οι μισθωτοί μπορούν να ανατρέξουν στα ασφαλιστικά στοιχεία τους στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστώσουν αν η προϋπηρεσία που εμφανίζεται στη μισθοδοσία τους συμφωνεί με τον χρόνο εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει.

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να προσκομίζονται στον εργοδότη οι σχετικές βεβαιώσεις και τα δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, ώστε να γίνεται ο ορθός υπολογισμός των αποδοχών.

Τέλος, χρειάζεται να ελέγχεται αν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση που προβλέπει επίδομα γάμου 10% ή άλλους ευνοϊκότερους μισθολογικούς όρους, καθώς οι συγκεκριμένες παροχές μπορεί να επηρεάζουν τις τελικές αποδοχές ανεξάρτητα από την προσαύξηση λόγω τριετιών.