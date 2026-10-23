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Νέα δεδομένα για την επαγγελματική αποκατάσταση των διακεκριμένων αθλητών δημιουργεί η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το πλαίσιο για τον διορισμό αθλητών και αθλητριών με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις σε φορείς του Δημοσίου. Η απόφαση ενεργοποιεί τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη και διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων, προσφέροντας τη δυνατότητα διορισμού και σε αθλητές που μέχρι πρότινος δεν περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5608 στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 και φέρει τις υπογραφές του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και της υφυπουργού Εσωτερικών Παρασκευής Χαραλαμπογιάννη. Με την απόφαση εξειδικεύονται οι όροι ένταξης στο μέτρο, τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η διαδικασία και τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή τους.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τους αθλητές που έχουν καταλάβει την 4η, 5η ή 6η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για μια κατηγορία διακεκριμένων αθλητών που αποκτά πλέον πρόσβαση στο συγκεκριμένο δικαίωμα, το οποίο προηγουμένως, σε ό,τι αφορά τις ολυμπιακές διακρίσεις, συνδεόταν με την κατάκτηση μεταλλίου.

Η διεύρυνση αυτή προβλέφθηκε με τον νόμο 5176/2025, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ρύθμιση εφαρμόζεται αναδρομικά από το 2012.

Αυτό σημαίνει ότι στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν και αθλητές που κατέλαβαν τις συγκεκριμένες θέσεις σε προηγούμενες Ολυμπιακές διοργανώσεις, όπως εκείνες του Λονδίνου το 2012, του Ρίο το 2016, του Τόκιο το 2021 και του Παρισιού το 2024.

Ποιες αθλητικές διακρίσεις ανοίγουν τον δρόμο για διορισμό

Το νέο καθεστώς διευρύνει τις κατηγορίες των αθλητών που μπορούν να αξιοποιήσουν το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο, αναγνωρίζοντας ένα μεγαλύτερο εύρος σημαντικών επιδόσεων σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι αθλητές και οι αθλήτριες που έχουν κατακτήσει από την 1η έως και την 6η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Με τον τρόπο αυτό, το δικαίωμα δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στους κατόχους χρυσού, αργυρού ή χάλκινου μεταλλίου, αλλά επεκτείνεται και σε όσους έχουν καταλάβει τις τρεις επόμενες θέσεις της τελικής κατάταξης.

Παράλληλα, στις προβλεπόμενες κατηγορίες εντάσσονται αθλητές που έχουν κατακτήσει την 1η, 2η ή 3η θέση τουλάχιστον δύο φορές στην ίδια διοργάνωση, σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών ολυμπιακών αθλημάτων, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση προβλέπεται επίσης για αθλητές που έχουν επιτύχει ή ισοφαρίσει παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό ρεκόρ σε αναγνωρισμένο άθλημα, αναγνωρίζοντας έτσι και τις εξαιρετικές ατομικές επιδόσεις που δεν συνδέονται απαραίτητα με την κατάκτηση συγκεκριμένης θέσης σε μια διοργάνωση.

Στο πλαίσιο περιλαμβάνονται ακόμη αθλητές με αναπηρία που καταλαμβάνουν από την 1η έως την 6η θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και όσοι έχουν επιτύχει τις προβλεπόμενες διακρίσεις σε παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Αντίστοιχα, δικαίωμα προβλέπεται για αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει μία από τις έξι πρώτες θέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, καθώς και για διακρίσεις στις σχετικές παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Με την επέκταση των κατηγοριών, το σύστημα αναγνώρισης των κορυφαίων αθλητικών επιδόσεων καλύπτει περισσότερους αθλητές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και τις επιτυχίες σε άλλες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Αναδρομική ισχύς από το 2012 – Ποιους αφορά

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι η αναδρομική εφαρμογή της από το 2012, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των αθλητών που μπορούν να εξετάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησής της.

Η πρόβλεψη αυτή αφορά ιδιαίτερα όσους συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατά τα προηγούμενα χρόνια και, παρότι πέτυχαν υψηλές θέσεις στην τελική κατάταξη, δεν είχαν αποκτήσει δικαίωμα διορισμού με βάση το προηγούμενο πλαίσιο.

Ειδικότερα, αθλητές που τερμάτισαν στην 4η, 5η ή 6η θέση στις διοργανώσεις του Λονδίνου, του Ρίο, του Τόκιο και του Παρισιού μπορούν πλέον να υπαχθούν στη σχετική πρόβλεψη, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αθλητές που έχουν ολοκληρώσει την αγωνιστική τους πορεία ή βρίσκονται στα τελευταία χρόνια της καριέρας τους, καθώς δημιουργεί μια πρόσθετη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης μετά τον πρωταθλητισμό.

Παράλληλα, εντάσσει στο σύστημα κινήτρων και διακρίσεις προηγούμενων ετών, οι οποίες δεν συνοδεύονταν μέχρι σήμερα από το αντίστοιχο δικαίωμα διορισμού.

Δικαιολογητικά και προθεσμίες: Τι προβλέπει η ΚΥΑ

Η δημοσίευση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί το επόμενο στάδιο για την εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης, καθώς καθορίζει πλέον τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι αθλητές προκειμένου να αξιοποιήσουν το δικαίωμά τους.

Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, οι προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι δικαιούχοι και οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.

Με τον τρόπο αυτό, η γενική πρόβλεψη του νόμου αποκτά συγκεκριμένο διαδικαστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να εξεταστούν οι περιπτώσεις των αθλητών που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η τήρηση των όρων και η υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του μέτρου, ενώ η κατοχύρωση μιας αθλητικής διάκρισης πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις ειδικότερες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ενισχύονται τα κίνητρα για τον ελληνικό αθλητισμό

Η επέκταση του δικαιώματος διορισμού σε αθλητές που έχουν καταλάβει την 4η, 5η και 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί διεύρυνση του πλαισίου κινήτρων και επαγγελματικής αποκατάστασης για τον ελληνικό αθλητισμό.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για αθλητές υψηλού επιπέδου, οι οποίοι αφιερώνουν πολλά χρόνια στην προετοιμασία και στη συμμετοχή τους σε διεθνείς διοργανώσεις, συχνά με σημαντικές απαιτήσεις ως προς τον χρόνο και τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Με το νέο καθεστώς αναγνωρίζεται ένα ευρύτερο φάσμα επιτυχιών, πέρα από την κατάκτηση ολυμπιακού μεταλλίου, ενώ η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης επιτρέπει την υπαγωγή και αθλητών προηγούμενων διοργανώσεων.

Η δημοσίευση της ΚΥΑ καθιστά πλέον συγκεκριμένη τη διαδικασία εφαρμογής του μέτρου, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τον διορισμό τους σε φορείς του Δημοσίου.