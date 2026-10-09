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Οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ προβλέπεται για μακροχρόνια ανέργους μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο μέτρου που αποσκοπεί στην υποστήριξη των πολιτών οι οποίοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η συγκεκριμένη παροχή καταβάλλεται εφάπαξ και συνδέεται με την ενεργοποίηση των δικαιούχων για την αναζήτηση εργασίας. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ανέργων σε διαδικασίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και επανένταξης στην απασχόληση.

Για τη χορήγηση του ποσού απαιτείται η εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, οι οποίες αφορούν τόσο τη διάρκεια της ανεργίας όσο και την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Ποιοι δικαιούνται τα 300 ευρώ

Βασικό κριτήριο για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον πέντε συνεχόμενων ετών εγγεγραμμένης ανεργίας στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας ή άλλη αντίστοιχη οικονομική παροχή από την υπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η ύπαρξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ), μέσω του οποίου αποτυπώνονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες απασχόλησης κάθε ανέργου.

Όσοι διαθέτουν ήδη Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε παλαιότερη μορφή θα πρέπει να προχωρήσουν στη μετατροπή του σε ψηφιακό, ενώ όσοι δεν έχουν καταρτίσει σχέδιο μπορούν να απευθυνθούν σε εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται είτε με ραντεβού σε Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) είτε εξ αποστάσεως, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης MyDYPAlive.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Εκτός από τη διάρκεια της ανεργίας και την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, για την καταβολή των 300 ευρώ εξετάζεται και το οικογενειακό εισόδημα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

Συγκεκριμένα, τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισοδηματικό όριο έως 29.000 ευρώ.

Η τήρηση των συγκεκριμένων κριτηρίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης.

Πώς γίνεται η διαδικασία για την καταβολή

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εισέρχονται στη σχετική υπηρεσία μέσω του gov.gr, όπου συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και δηλώνουν τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN).

Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ προχωρά σε διασταύρωση των διαθέσιμων δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας, την ύπαρξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι έλεγχοι, το ποσό των 300 ευρώ πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διαδικασία για την πληρωμή.

Με τον τρόπο αυτό, η οικονομική ενίσχυση συνδυάζεται με την εξατομικευμένη υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων, επιδιώκοντας να διευκολύνει την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

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