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Τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2026 ανήλθε σε 7,6%, έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο του 2025 και 7,4% τον Αύγουστο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 49.573 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (1,1%) και μείωση κατά 8.945 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (-0,2%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 57.627 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-13,8%) και αύξηση κατά 7.509 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (2,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.072, σημειώνοντας μείωση κατά 36.315 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 (-1,2%) και μείωση κατά 2.752 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026 (-0,1%).